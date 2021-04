Celly ProClick: i nuovi accessori per social e fotografia

Celly arricchisce la gamma di accessori ProClick con due nuove soluzioni per gli amanti dei social e della fotografia. Scopriamo il tutto

Celly amplia la sua gamma di soluzioni dedicate al mondo della fotografia, con due nuovi prodotti che completano il portfolio del brand. I nuovi prodotti sono pensati per chi ama riprendere e immortalare ogni attimo della propria giornata attraverso lo smartphone.

Celly ProClick: per gli amanti della fotografia

Lo smartphone oggi è molto di più di un semplice accessorio per passare il tempo e, complice anche il periodo di limitazioni, è diventato lo strumento per eccellenza per rimanere in contatto con i propri amici, i propri cari e con il mondo esterno. Grazie anche ai social media, la condivisione di immagini e video è ormai un rituale insostituibile della routine quotidiana di molte persone, supportate da strumenti che promettono di facilitare l’utilizzo dei propri dispositivi elettronici.

Per offrire ai consumatori una gamma sempre più completa di prodotti e accessori per gli smartphone, in particolare per chi utilizza frequentemente la fotocamera, Celly ha pensato di allargare il già vasto catalogo di strumenti relativi al comparto fotografico, introducendo due nuove e versatili proposte.

Una base “stabile” per lanciare i contenuti social

Per assicurare la massima professionalità dei propri canali social, CLICKRINGUSB si propone come il prodotto perfetto per dare luce ai contenuti creati con lo smartphone. Grazie all’estensione fino a 160cm, CLICKRINGUSB è il treppiede da terra professionale dotato di ring light da 12″ removibile e con diverse tonalità di luce. CLICKRINGUSB è il prodotto perfetto per chiunque cerchi una base stabile da cui effettuare scatti impeccabili o di un supporto luminoso per registrare video. Completa il kit il comodo telecomando multifunzione, attivabile grazie all’alimentazione tramite il cavo USB-A di 2 metri connesso al ring light. Prezzo al pubblico suggerito a partire da €34,99.

Foto e video ovunque, con il treppiede che diventa selfie stick

Per gli utenti più versatili e sempre in movimento, CLICKRINGBT è il prodotto che unisce la comodità del selfie stick alla stabilità del treppiedi più classico. Pensato per chi necessita di praticità e dimensioni compatte, CLICKRINGBT è l’alleato perfetto per scattare e registrare dal proprio smartphone in totale semplicità e ovunque, grazie al ring light con tre diverse tonalità di illuminazione, per dare il giusto risalto ai propri contenuti. Inoltre, il telecomando multifunzione Bluetooth® consente di controllare lo smartphone anche a distanza. CLICKRINGBT è il treppiede ideale che, a seconda della necessità, può trasformarsi in un pratico selfie stick con estensione fino a 90cm, per raggiungere anche le inquadrature più ampie. Ricarica sempre assicurata grazie al pratico cavo USB incluso. Prezzo al pubblico suggerito a partire da €39,99.

Celly ProClick: la gamma di prodotti non finisce qui

Per accontentare le richieste degli utenti più esigenti, Celly ha sviluppato la ricca gamma ProClick, un catalogo completo di prodotti pensati per gli amanti della fotografia da smartphone. Dai treppiedi ideati per soddisfare tutte le necessità di scatto, ai selfie stick per gli amanti delle foto di gruppo e ai click light, le luci portatili per illuminare qualsiasi soggetto, gli accessori della linea ProClick sono gli alleati perfetti per chi utilizza il proprio smartphone per lavoro e nel tempo libero. Tutta la gamma è disponibile al seguente sito.

Acquisterete i prodotti Celly ? Fateci sapere la vostra opinione nella sezione commenti, vi invito poi a seguire la nostra sezione mobile per non perdere nessuna novità.