Blackview Tab 11: specifiche e prezzo del nuovo tablet?

Un nuovo tablet di fascia alta potrebbe invadere presto il mercato. Si tratta di Blackview Tab 11, pensato per chi desidera un prodotto affidabile utilizzabile anche a scuola o in ufficio

Negli ultimi anni, c’è stata una crescente necessità di tablet di fascia alta e Blackview, che di solito militava nella fascia media, apparentemente desidererebbe entrare nel segmento di fascia alta entro la fine del 2021. Ecco perché l’azienda ha iniziato a diffondere il teaser per il lancio del suo nuovo tablet, il Tab 11 che, secondo l’amministratore delegato di Blackview, segnerà il primo tentativo dell’azienda di salire sul carro della fascia alta. E nei recenti leak, sono stati rivelati il ​​design e alcune delle specifiche di Tab 11.

Blackview Tab 11: design e colori innovativi

Oggi è trapelato online un poster dall’aspetto ufficioso. Sembra che Blackview abbia fatto molti sforzi nel design del Tab 11 in quanto si dice che sia completamente diverso dai suoi fratelli con design a bordo piatto, chassis in lega di alluminio e il colore accattivante, vale a dire il Teal Green. Blackview Tab 11 verrà fornito anche con una custodia protettiva standard nel colore corrispondente.

Display FHD da 10,36 pollici

Secondo notizie non confermate, Blackview Tab 11 probabilmente avrà un display da 10,36 pollici, il che significa che gli utenti possono visualizzare più contenuti e quindi scorrere di meno durante la lettura di documenti o siti web. Con una risoluzione fino a 2000 x 1200 pixel, il display può offrire fino a dieci milioni di colori. Sia per la navigazione sui social, live streaming o reality show, il display mostra sfumature più uniformi e contenuti più realistici con colori vivaci.

Certificato Netflix, Youtube e Disney+ Widevine L1

Per soddisfare la crescente esigenza di un piacere di visione ad alta definizione, Blackview Tab 11 è realizzato con la certificazione Widevine L1 che garantisce agli utenti di visualizzare a risoluzione 1080p+ contenuti premium su Youtube, Netflix, Disney+, ecc.

Octa-core Unisoc T 618 e 8 GB + 128 GB + spazio di archiviazione espandibile senza limiti

Tab 11 dovrebbe essere alimentato da Unisoc T618 octa-core che supera di gran lunga Snapdragon 675 nel test benchmark AnTuTu. Blackview è piuttosto generoso nell’accoppiare il tablet con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna con spazio di archiviazione espandibile illimitato per una gioia infinita nello streaming di TikTok, nel download di serie TV o nei giochi.

Fotocamera posteriore da 13 MP + fotocamera frontale da 8 MP

Nel reparto fotocamere, Blackview Tab 11 è costituito da una fotocamera posteriore da 13 MP e una fotocamera frontale da 8 MP. Sebbene una fotocamera da 8 MP potrebbe non fornire agli utenti immagini super nitide, la fotocamera frontale del Tab 11 può fornire colori piacevolmente saturi e garantire una riproduzione del colore fedele alla realtà.

Doppio supporto 4G

Tab 11 è dotato di due slot per schede SIM 4G, che supportano gli utenti nell’accesso wireless in luoghi in cui il Wi-Fi non è disponibile. Con il doppio supporto 4G, Tab 11 può essere utilizzato come un telefono cellulare di dimensioni maggiori che consente chiamate telefoniche quando gli smartphone hanno esaurito la carica.

Blackview Tab 11: prezzo e disponibilità

Blackview Tab 11 dovrebbe essere lanciato prima della fine del mese e il suo prezzo dovrebbe essere di circa 189,99 $ (in calo rispetto ai 299 $ visti in passato), il che è piuttosto allettante con così tanto da offrire. Pertanto, gli acquirenti possono avere aspettative positive sul prossimo Tab 11. Per maggiori informazioni, potete consultare il sito ufficiale. Dalla sezione dispositivi mobili è tutto, continuate a seguirci!