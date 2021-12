Blackview Tab 11: ecco il lancio del tablet top di gamma

Ecco che arriva ufficialmente il nuovo tablet di fascia alta, Blackview Tab 11. Era vociferato da diversi giorni e adesso possiamo dare l’annuncio ufficiale

Dopo il lancio di Blackview Tab 10 nel giugno di quest’anno, Blackview ha lavorato per migliorare la sua serie di tablet. Ecco quindi il Blackview Tab 11, che è stato ufficialmente annunciato dopo una laboriosa e lunga campagna mediatica. Il debutto di Tab 11 tiene alte le aspettative poiché un alto funzionario del team di laboratorio di ricerca e sviluppo di Blackview ha affermato di aver fatto 2000 tentativi di creare un tablet con un corpo sottile, ma una batteria più grande e Tab 11, a quanto pare, è il frutto di questo assiduo lavoro. Blackview afferma che Tab 11 è un potente prodotto top di gamma che offre esperienze sbalorditive nel lavoro e nell’intrattenimento. Quindi vale la pena acquistarlo? Continuate a leggere per scoprirlo.

Blackview Tab 11: schermo più grande da 10,36″ e design con bordi dritti

Tab 11 vanta un grande schermo da 10,36 pollici, che offre un’esperienza visiva coinvolgente per il comfort nella visione di film o nel gioco e fa sentire gli utenti come se stessero guardando uno schermo televisivo. Dotato di risoluzione 2K e luminosità dello schermo di 360 nit, Blackview Tab 11 è pronto per mostrare scene con tonalità vivaci e dettagli chiari.

Ispirato dall’estetica del minimalista, i designer di Blackview ha creato Tab 11 con linee di contorno diritte, rendondolo simile ai tablet appena introdotti di Apple. Il suo telaio in alluminio e la finitura opaca evidenziano un tocco di classe dei proprietari, facendo spiccare il prodotto e attirando l’attenzione in pubblico. Inoltre, grazie allo sforzo persistente di Blackview nel perseguire un design sottile del suo tablet senza sacrificare la batteria di grandi dimensioni. Gli utenti sono ora in grado di infilare facilmente il Tab 11 all’interno della borsa della scuola o della borsa a mano grazie allo spessore 8,1 mm.

Blackview Tab 11: fotocamera Sony 8MP +13MP

Sul lato imaging, la fotocamera anteriore è dotata di sensore Sony IMX 219, in grado di catturare più dettagli in modo molto semplice. Allo stesso tempo, la fotocamera posteriore rivaleggia con le fotocamere di diversi tablet di fascia alta sul mercato in quanto sfoggia un sensore Sony IMX 258 da 13 Megapixel, ad elevata velocità per catturare momenti indimenticabili e scattando foto che simulano al meglio ciò che le persone vedono ad occhio nudo.

Blackview Tab 11: hardware

SoC Octa-core T618

Dopo aver lanciato T616, Unisoc continua a migliorare le prestazioni del suo chipset introducendo il T618, che è uno dei chipset più potenti che Unisoc abbia mai prodotto. Per quanto riguarda AnTuTu Benchmark (uno strumento di benchmarking per smartphone e tablet Android che aiuta a controllare le prestazioni dei dispositivi), T618 ottiene un punteggio di 21.000, superando Snapdragon 675 che ottiene solo un punteggio di 170.980.

Memoria

Con 8 GB di RAM LPDDR4, 128 GB di ROM eMMC 5.1 e spazio di archiviazione espandibile illimitato, Blackview Tab 11 offre più spazio per app di gioco “sensibili allo storage” e riprese fluide di video e foto. Tutti coloro che desiderano essere un creatore di contenuti innovativi possono iniziare un viaggio creativo con Tab 11.

Blackview Tab 11: Doke OS_P 2.0 + Android 11.0 con Split View + Dual Themes

Il tablet arriva con Doke OS_P 2.0 aggiornato basato su Android 11. Il sistema offre le varie app personalizzate viste in Doke OS_P 2.1 nei telefoni Blackview, tra cui System Manager, Cold Room, Game Mode, Data Migration Assistant. Blackview ha anche ridisegnato sfondi accattivanti e icone creative, fornendo due splendidi temi per decorare le interfacce dei tablet per esperienze di visualizzazione più confortevoli. Tab 11 supporta anche la visualizzazione side-by-side in modo da poter eseguire diverse app fianco a fianco per rendere il multi-task più facile che mai.

Le note per la prima volta

Per non farti distrarre dal prendere appunti in una classe quando gli insegnanti tengono le lezioni, Blackview Tab 11 fornisce Note, un’app che ti aiuta a prendere appunti. Le Note ti consentono di scrivere e registrare ciò che gli insegnanti hanno detto in classe o di scattare foto di ciò che scrivono sulla lavagna. Puoi organizzare le note come preferisci. Raccoglierli nelle stesse pagine o classificarli in un certo ordine è ancora più semplice senza il fastidio di riscrivere le stesse note.

Certificato Widevine L1

Ancora compromessi sui video a bassa definizione? Tab 11 ti assicura una nitidezza di visualizzazione ad alta definizione con la certificazione Google Widevine DRM L1. Con Blackview Tab 11 in mano, gli utenti possono riprodurre in streaming film a 1080p, reality show o drammi TV su Netflix, Youtube, Disney+ o altro.

Altre caratteristiche che vale la pena esplorare

Tab 11 si preoccupa anche del comfort del tuo orecchio. Quindi, due altoparlanti sono alloggiati in due lati del tablet, sintonizzati individualmente da abili tecnici per creare un audio più simmetrico e un suono coinvolgente per gli ascoltatori. Sono sostituti ideali per gli stereo inaccessibili e ingombranti che ci sono sul mercato. Rispetto alle sue controparti, Tab 11 sarà in grado di riprodurre una melodia più dolce e incisiva che farà venir voglia di non spegnere mai gli altoparlanti.

Inoltre, Tab 11 è progettato per integrare uno slot per schede SIM 2 in 1. Gli utenti possono inserire due schede SIM o una scheda SIM e una scheda TF nello slot, il che significa che puoi combinare il tuo numero di telefono di lavoro con uno privato in un tablet. Non è necessario acquistare due smartphone per separare il lavoro dalla vita privata con l’aiuto di Tab 11.

Blackview ha ridotto le dimensioni della batteria del Tab 11, ma è ancora abbastanza grande per tutti gli utenti che rimangono incollati al telefono tutto il giorno. La batteria ha una capacità di 6580 mAh. Ciò si traduce in 30 ore di riproduzione musicale, 5,5 ore di video e fino a 10 ore di navigazione web a 360 nit di luminosità dello schermo.

Ulteriore innovazione con Teal Green

Per aggiungere più sfumature e possibilità alla vita degli utenti, i designer di Tab 11 hanno creato tre varianti di colore stimolanti, di cui il Teal Green che attirerà molti sguardi. Ogni variante di colore è accompagnata da una custodia con i colori abbinati.

Blackview Tab 11: prezzo e disponibilità

Con così tanto da offrire, Blackview ora offre un’offerta a tempo limitato per ottenere Tab 11 a 169,99 $ con un coupon di 20 $ sul sito Web di Blackview dal 6 al 10 dicembre. Quindi correte ad ordinate questo nuovo dispositivo se siete interessati per essere sicuri di ottenere gli sconti! Dalla sezione dispositvi mobili è tutto, continuate a seguirci!