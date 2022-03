Blackview OSCAL S60 Pro: aggiornato con camera IR per visione notturna

Un bell’upgrade per Blackview OSCAL S60 Pro che riceve una camera per la visione notturna, basata su tecnologia IR

In qualità di marchio tecnologico emergente impegnato in smartphone rugged e tradizionali di tendenza, OSCL non ha mai deluso i suoi acquirenti, ma ha continuato a sorprendere tutti ogni volta che introduce un nuovo telefono ed anche con il nuovo S60 Pro la tradizione viene rispettata grazie alla camera IR per la visione notturna. In questo caso però non parliamo esattamente di un nuovo telefono, ma una versione aggiornata del suo precedente telefono rugged standard, l’S60 Pro. Insieme alla videocamera per la visione notturna, Blackview OSCAL S60 Pro diventerà sempre più interessante per gli amanti dei telefoni rugged che sanno fin troppo bene quanto possa essere importante il supporto di una videocamera per la visione notturna in diversi scenari all’aperto durante la notte. Ma con la sola videocamera per la visione notturna, per l’S60 Pro sarebbe difficile poter competere nel segmento dei rugged smartphone che tende ad essere sempre più affollato e spietato. Fortunatamente, il modulo della fotocamera di S60 Pro è ricco di funzionalità. Vale la pena dare un’occhiata a tutte le caratteristiche, insieme alla telecamera per la visione notturna. Quindi questo articolo si concentrerà principalmente sulla fotocamera di S60 Pro. Vediamo tutti i dettagli!

Blackview OSCAL S60 Pro: fotocamera posteriore con visione notturna IR da 8 MP

Secondo il direttore marketing di OSCAL Europe, l’S60 Pro aggiornato vanta una telecamera per la visione notturna posteriore da 8 MP (Sony IMX219) che viene spalleggiata da due emettitori IR. Come la maggior parte delle telecamere per la visione notturna, questa aiuterà gli utenti a vedere le cose chiaramente di notte, in ambienti scarsamente illuminati o addirittura al buio completo. Ma questa fotocamera funziona anche di giorno, restituendo delle immagini in bianco e nero.

Per coloro che escono a tarda notte, potrebbero aver bisogno della telecamera per la visione notturna per aiutarli a rilevare qualsiasi possibile pericolo sulla strada di casa, come stalker, ladri o ostacoli su cui potrebbero inciampare soprattutto in un vicolo buio. Mentre per gli avventurieri all’aperto, la visione notturna consente loro di osservare la fauna selvatica senza accendere una torcia e rischiando di spaventarla. Inoltre, possono fare affidamento su S60 Pro per ritrovare i compagni di squadra perduti o trovare la via del ritorno al campeggio. Quando si tratta di utilizzarlo all’interno, S60 Pro è versatile quanto all’esterno. Ad esempio se si vuole trovare animali domestici nascosti, chiavi perse sotto il letto o telecamere nascoste in un hotel, S60 Pro farà un ottimo lavoro.

Blackview OSCAL S60 Pro: fotocamera frontale da 8 MP con modalità bellezza + modalità mono

S60 Pro viene fornito con una fotocamera frontale da 8 MP dotata di un sensore Sony IMX219 con apertura f2.4. Le foto scattate dalla fotocamera da 8 MP durante il giorno risultano nitide, con ottimi dettagli e un’eccellente gamma dinamica. Anche in scenari difficili con scarsa illuminazione, riesce a catturare più luce rispetto ai normali telefoni rugged di fascia media, producendo immagini con una decente saturazione e poco rumore.

Quando si parla di una fotocamera frontale, ovviamente la prima preoccupazione è quella di come si comporta nei selfie. Senza giri di parole possiamo dire che eclissa la maggior parte dei suoi concorrenti, offrendo ritratti con un tono della pelle naturale e una resa cromatica accurata. A proposito, c’è la modalità Bellezza con la quale si possono applicare degli interessanti miglioramenti ai selfie come per esempio allargare gli occhi, sbiancare la pelle o snellire il viso. Inoltre c’è la modalità Mono che consente di condividere scatti creativi in bianco e nero sui social media.

Blackview OSCAL S60 Pro: fotocamera posteriore da 13 MP con modalità Pro + autofocus

Supportata da un sensore Sony IMX258, la fotocamera posteriore da 13 MP di S60 Pro presenta un’apertura f2.0. Le immagini che escono da questa fotocamera sono molto luminose e vivide con dettagli precisi, in particolare in scenari ben illuminati. L’elevata risoluzione permette anche di ritagliare l’immagini successivamente se necessario, senza perdere eccessivamente qualità. Un altro punto forte della fotocamera da 13 MP è la sua messa a fuoco automatica che consente agli utenti di produrre scatti che accentuano l’oggetto importante e sfocano leggermente il resto, con un ottimo bokeh. Inoltre, con lo zoom ottico 3x, le immagini conservano colore, nitidezza e profondità anche nello zoomare su soggetti distanti. Andando però a 4x, le foto possono sembrare un po’ insoddisfacenti.

I fotografi professionisti o i fotografi amatoriali evoluti potrebbero non essere soddisfatti solo delle impostazioni automatiche della fotocamera da 13 MP. In tal caso, basta attivare la modalità Pro, con la quale gli utenti possono regolare il bilanciamento del bianco, l’ISO, la compensazione dell’esposizione, la messa a fuoco o la velocità dell’otturatore come preferiscono. Ad esempio, si può cambiare il punto di messa a fuoco a piacimento se ciò che offre l’autofocus non è soddisfacente.

Ottimizzando le impostazioni della fotocamera, è possibile creare immagini molto più creative ed accattivanti. Ad esempio, è possibile impostare la fotocamera con una velocità dell’otturatore di 30 secondi per scattare una fotografia delle scie luminose delle auto e condividerla su Instagram, Twitter o Facebook per mostrare le proprie abilità fotografiche creative.

Video

Per quanto riguarda la registrazione video, entrambe le fotocamere supportano la registrazione di video HD (1280 x 720) e FHD (1920 x 1080). La qualità del video è piuttosto buona, offrendo dei colori abbastanza fedeli a quelli reali. Le due fotocamere sono in grado di registrare video in condizioni di scarsa illuminazione, anche a mano libera purché si abbiamo una mano ferma.

Rispetto alle fotocamere dei comuni smartphone robusti di fascia media, OSCAL S60 Pro compete ad armi pari con le migliori offerte di altri marchi, soprattutto quando si tiene conto anche del suo prezzo. Se Blackview OSCAL S60 Pro con videocamera per la visione notturna venisse venduto al prezzo vociferato, 109 $, non sarebbe esagerato dire che si tratta di un best buy del segmento da non perdere. La cosa è ancora più ovvia se si confronta S60 Pro con altri smartphone di fascia media con funzionalità per la visione notturna che costano almeno 200 $. Ancora più importante, sè stato annunciato che ci saranno delle possibilità di ottenere vantaggi extra il primo giorno del lancio. Coloro che sono interessati possono ora visitare il sito ufficiale di OSCAL per saperne di più. Dalla sezione dispositivi mobili è tutto, continuate a seguirci!