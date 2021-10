Blackview BV4900s: ora con Android 11 e CPU migliore

Blackview ha lanciato il suo nuovissimo BV4900s, molto simile al BV4900, ma completamente diverso, con Android 11 e una CPU migliore

La società aveva presentato un po’ di tempo fa BV4900, il telefono noto per la sua robustezza e prestazioni straordinarie. Sebbene condivida quasi il nome con il precedente BV4900, BV4900s non è una copia del primo. Ciò che vale la pena aspettarsi è che Blackview abbia portato molti aggiornamenti con BV4900s. Tra questi vi sarà sicuramente un sistema operativo più fluido e un processore octa-core più potente. Ma andiamo a vederlo più da vicino.

Cuore e anima nuovi per Blackview BV4900s

Questo nuovo device arriva con una doppia sorpresa in quanto sfoggia Doke OS 2.0 con Android 11 GO OS in cima. Gli utenti possono sperimentare quindi un nuovissimo comfort operativo più fluido e con più app distintive. Lo smartphone è preinstallato con System Manager, Dake Mode, Clona telefono e sfondi e icone personalizzati.

Per quanto riguarda Android 11, gli utenti dovrebbero sperimentare una gestione delle conversazioni più semplice, un controllo più intelligente dei dispositivi e una privacy migliorata. Ora tutte le conversazioni importanti tra le app di messaggistica sono in un unico punto. Ancora più importante, Android 11 presta maggiore attenzione alla protezione della privacy con autorizzazioni una tantum per limitare l’accesso al microfono, alla posizione e alla fotocamera del dispositivo.

Lo smartphone trae energia dall’Unisoc SC9863A octa-core. Il processore ha core ARM Cortex-A55 divisi in due cluster, uno con clock a 1.2GHz e un altro che rimane fino a 1.6GHz. Il processore è dotato di generosi 2 GB di RAM e 32 GB di ROM, rendendo il funzionamento reattivo e scattante. Le app si caricano velocemente senza bloccarsi nella schermata iniziale. Con l’aiuto di Unisoc SC9863A, BV4900s è ora in grado di gestire carichi di lavoro intensivi con relativa facilità.

Uguale robustezza

In termini di robustezza, Blackview ha reso il nuovo modello indistruttibile quanto il precedente. Sulla parte anteriore, BV4900s è ricoperto da un vetro Dragontrail ad alta resistenza per resistere a graffi e crepe. Sulla parte superiore, dove si trova il jack per le cuffie, è stata progettata una presa per porta esterna sicura per garantire un’impermeabilità superiore. Sulla sinistra ci sono i pulsanti laterali che sono realizzati in lega di alluminio per prevenire ulteriormente la rottura.

Inoltre, tutti e quattro gli angoli sono protetti da gomma ispessita e frastagliata in caso di cadute. Inoltre, i BV4900 hanno adottato un design unibody a tenuta ermetica per una migliore impermeabilità all’acqua e alla polvere. Statisticamente, il BV4900s può resistere all’immersione in acqua per mezz’ora (non più a fondo di 1,5 m) e può anche sopravvivere a cadute da luoghi alti (non più di 1,5 m dal suolo). Ciò rende il telefono in grado di soddisfare gli standard IP68, IP69K e MIL-STD-810G.

La cover posteriore del BV4900s presenta due parentesi quadre colorate allungate lungo il contorno laterale, garantendo un senso di simmetria estetica. Un design così audace ricorda l’arredamento interno semplicistico ma avanzato di una capsula spaziale. Combinando tutti questi elementi insieme, BV4900s è sottile solo 13,7 mm e leggero 261 g, distinguendosi immediatamente dalle sue controparti ingombranti e goffe.

Batteria, display e fotocamera del nuovo Blackview BV4900s

I telefoni che spesso sono a corto di energia a volte possono rovinare i programmi all’aperto o il divertimento immersivo al chiuso. Tuttavia, con questo smartphone dotato di una grande batteria da 5580 mAh, gli utenti possono ottenere quasi un giorno di utilizzo. Se gli utenti testano il telefono con la navigazione web continua, i giochi, la riproduzione video o il multitasking, si ritroverebbero a raggiungere il caricabatterie quasi alla fine della giornata.

Inoltre, BV4900s sfoggia un cavo OTG che trasforma facilmente il telefono in un power bank, che, per coloro che stanno pianificando di intraprendere un viaggio veramente lungo, è sicuramente una scelta indispensabile. Con proporzioni 18:9 e risoluzione 720×1440, il device offre un grande schermo con estrema chiarezza e contrasto. I colori sono vivaci e le immagini sono abbastanza vivide come se dovessero uscire dallo schermo. Il passaggio da un’area all’altra dell’interfaccia utente o lo scorrimento dei menu verso l’alto o verso il basso è piuttosto fluido e senza latenza.

Sebbene le fotocamere non siano le migliori sul mercato, in realtà fanno meglio di quanto ci si possa aspettare normalmente dai telefoni rugged a questo prezzo. Le foto risultano essere abbastanza dettagliate e chiare anche durante i viaggi e l’uso quotidiano. Inoltre, la fotocamera posteriore da 8 MP consente agli utenti di ottenere foto di qualità decente o foto dai colori vivaci con sfumature sottili in modo che possano essere ulteriormente sintonizzate in un software di fotoritocco.

Disponibilità e prezzo

Lo smartphone è ora disponibile a 106,62 € (in calo rispetto ai 140,29 €) dall’8 al 20 ottobre sullo sulla pagina ufficale del negozio dedicata al Blackview BV4900s. Il prezzo è sicuramente molto basso in quanto difficilmente si riesce a trovare un telefono robusto con prestazioni così eccezionali a questo prezzo. Trova maggiori informazioni sul sito ufficiale. Per non perdervi ulteriori news riguardanti il mondo dei dispositivi mobili, continuate a seguire le pagine di tuttoteK!