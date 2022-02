Blackview A95: bellissimo con tre fotocamere

Si tratta di gran lunga dello smartphone più bello del brand. Parliamo di Blackview A95 che viene lanciato con tante innovazioni nel design e nella fotografia ad un prezzo di 139,99 dollari con l’offerta limitata Early Bird

Il produttore di dispositivi smart di fama mondiale Blackview annuncia il suo smartphone top di gamma più bello di sempre per la serie A. Parliamo di Blackview A95 con tanti aggiornamenti a livello di design, di prestazioni della batteria, e di fotografia in condizioni di scarsa illuminazione e algoritmi del software della fotocamera.

Gli smartphone della serie A sono stati a lungo associati ai segmenti fashion, young e camera experience. Per difendere il titolo di smartphone più bello di questa gamma, Blackview A95 ha posato una pietra miliare spingendo sulla fusione di nuove tecnologie aggiornate ed una estetica sofisticata. Portando un nuovissimo design all’avanguardia, una durata della batteria estesa, sensori e algoritmi per la fotocamera aggiornati per gli appassionati di fotografia e miglioramenti delle prestazioni a 360 gradi, promette un’esperienza mobile rinnovata, stabilendo un nuovo standard qualitativo che gli utenti possono aspettarsi dagli smartphone mainstream di punta di Blackview.

Blackview A95: un design fatto per stupire, tra colori unici e un display HD+ da 6,5 pollici

Il design di Blackview A95 è l’apoteosi della fusione tra estetica e tecnologia. Integra in modo univoco il processo ICM e la tecnologia laser 3D con un rivestimento nano ottico a 8 strati altamente lucido che mette in risalto l’aspetto accattivante. Reinterpretando la bellezza dell’oceano, del cielo notturno e delle galassie, A95 adotta 3 colori da sogno, Summer Ocean Blue, Aurora Night Black e Fantasy Galaxy Rainbow. Accoppiato con il primo telaio appiattito elettrolitico, Blackview A95 tiene il passo con il design di iPhone. Dotato di un display HD+ da 6,528 pollici, mostra dettagli chiari e vividi. Nel complesso, gli utenti hanno sotto mano un’estetica e un design davvero piacevoli che soddisfano a pieno la vista. Inoltre il nuovo smartphone misura solo 8,55 mm di spessore e pesa appena 195 g, per renderlo maneggievole con un comfort senza pari.

Blackview A95: fotografia in condizioni di scarsa illuminazione senza precedenti

L’A95 è dotato di una fotocamera frontale da 8 MP e una fotocamera posteriore con sensore Sony IMX376 da 20 MP. È il telefono della serie A con la risoluzione più elevata di sempre, progettato per offrire un’esperienza di ripresa eccellente, non importa che sia di giorno o di notte, in condizioni di buona o scarsa illuminazione. Quando si trova in ambienti con scarsa illuminazione, il sensore IMX376 adotta una tecnologia di pixel binning 4 in 1 per quadruplicare la sensibilità alla luce, il 300% in più rispetto ai sensori ordinari per aiutare a scattare fotografie luminose da 5 MP. In condizioni di buona illuminazione, l’algoritmo di demosaicizzazione opera per aiutare a catturare immagini con dettagli più ricchi. Inoltre, con gli aggiornamenti degli algoritmi software, Blackview A95 supporta le modalità HDR 2.0, Night Mode 2.0, HDR Video, AI Portrait Bokeh, PortraitColor e AI Beauty.

5

6

Blackview A95: hardware potente per ogni esigenza

Fotocamera a parte, A95 sarà anche un eccellente smartphone per il gioco e multitasking grazie al processore MediaTek Helio P70, ampiamente utilizzato nei moderni smartphone di fascia media e di fascia alta, in grado di soddisfare la maggior parte delle esigenze. Per migliorare le prestazioni, Blackview equipaggia il telefono con 8 GB di RAM e 128 GB di ROM, la miglior configurazione in assoluto per la gamma della serie A. La RAM di tipo LPDDR4X consente una maggiore velocità di esecuzione dei processi e consumi inferiori. La memoria UFS 2.1 aiuta ad accelerare il caricamento e l’avvio anticipato delle app. Tutto contribuisce a far funzionare senza problemi i più popolari giochi di grandi dimensioni. Inoltre, A95 supporta fino a 1 TB di spazio di archiviazione espandibile tramite una scheda TF per archiviare tutto ciò che si desidera nel telefono, garantendo un accesso a portata di mano.

Una batteria ottima con ricarica rapida

Grazie alla nuova tecnologia della batteria, la capacità è di ben 4380 mAh nonostante lo spessore ridotto. Blackview A95 offre tanta potenza e longevità per un divertimento incessante. Secondo i dati sperimentali, A95 fornisce fino a 6 ore di gioco, 8 ore di navigazione web e 25 ore di riproduzione musicale. Una volta esaurita la carica, la ricarica rapida da 18 W può ricaricare rapidamente la batteria fino al 100% in 80 minuti.

Blackview A95: Doke OS 2.1 basato su Android 11 per un’usabilità al top

Blackview ha sviluppato appositamente il sistema operativo Doke per rinfrescare l’esperienza utente. A95 viene fornito con Doke OS 2.1, la cui estetica, intuitività ed efficacia dell’interfaccia utente sono state ridisegnate rispetto alle versioni OS 1.0 e OS 2.0. Ad esempio, Doke OS 2.1 ha riprogettato sfondi, icone e altri elementi per essere più coerenti e in armonia con la grafica di tutto il resto. Ottimizza tramite AI il caricamento delle app e dalle animazioni alla navigazione gestuale per una maggiore reattività ed efficienza. Nuovi miglioramenti a Cold Room, System Manager, Split Screen, Game Mode e Screenshot con 3 dita rendono l’utilizzo più piacevole.

Sicurezza e audio

Gli utenti potrebbero aspettarsi di più in questi ambiti. Il pulsante di accensione 2 in 1 con il sensore di impronte digitali aiutano a sbloccare lo smartphone in un lampo. Supportato anche il riconoscimento facciale sicuro. Il potente altoparlante BOX crea un’esperienza audio davvero coinvolgente con dettagli e profondità del suono molto fini. Quando si chiama, si può ascoltare chiaramente anche in ambienti rumorosi con il suono ad alto volume emesso dal ricevitore ad alta potenza da 50 MW.

Prezzo e disponibilità

Offrendo prestazioni e versatilità più che soddisfacenti, dal 21 febbraio al 23 febbraio, Blackview A95 è disponibile a un prezzo Early Bird di 139,99 dollari con un ulteriore coupon da 10 dollari, limitato alle prime 1000 unità. Saranno anche disponibili codici promozionali specifici e gli utenti potranno fare un grande affare anche ad un prezzo inferiore a 139,99 dollari. Non perdete tempo, potete provare a prenderne uno nel shop online ufficiale. Dalla sezione dispositivi mobili è tutto, continuate a seguirci!