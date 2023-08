ASUS Zenfone 10: disponibile negli ASUS Gold Store

Con Asus Zenfone 10 avrai potenza a portata di mano: le dimensioni compatte non sono più un ostacolo alle prestazioni

ASUS ha annunciato oggi l’arrivo negli ASUS Gold Store del nuovo e potente Zenfone 10, lo smartphone compatto che porta tutta la tecnologia in un palmo di mano: Snapdragon 8 Gen 2, fotocamera aggiornata e batteria ancora più potente con un design elegante.

Asus Zenfone 10: compatto ma senza compromessi

L’avanzato display AMOLED a 144 Hz dello Zenfone 10 offre colori ultravividi in qualsiasi condizione, e il sistema di fotocamere aggiornato con il più recente stabilizzatore Gimbal Ibrido 2.0 a 6 assi e nuovi algoritmi per ottenere video di qualità professionale. Per inaugurare la nuova generazione di video mobile, è presente anche un nuovo sistema di stabilizzazione elettronica dell’immagine Adaptive EIS, oltre a funzionalità di registrazione 3D surround grazie a OZO Audio.

L’elegante Zenfone 10 è disponibile in tre nuovi colori ispirati alla natura – Aurora Green, Eclipse Red e Comet White – che si aggiungono ai sempre popolari Starry Blue e Midnight Black. Resistenza a portata di mano: durata della batteria duplicata, con nuove opzioni di ricarica. L’ultimo modello dell’azienda taiwanese è alimentato da Snapdragon 8 Gen 2, equipaggiato da una memoria LPDDR5X e UFS 4.0 ROM per prestazioni di altissimo livello.

Autonomia

Grazie all’utilizzo di CPU e componenti ad alta efficienza energetica, è stata migliorata la durata della batteria di Zenfone 10 fino al 13%, pur avendo la stessa capacità della batteria da 4300 mAh del suo predecessore. È presente anche una nuova funzionalità HyperCharge da 30 W, per ottenere le massime prestazioni di ricarica e, per comodità, Zenfone 10 ora supporta anche la ricarica wireless tramite qualsiasi caricatore wireless compatibile con Qi.

Prezzi

ASUS Zenfone 10 sarà disponibile nella versione 8/128GB a 799€; 8/256GB a 849€; 16/512GB a 929€.