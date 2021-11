ASUS ROG Phone 5S e 5S Pro: disponibili in Italia

L’azienda taiwanese ha reso disponibile anche in Italia i suoi potentissimi ASUS ROG Phone 5S e 5S Pro, smartphone di fascia elitaria equipaggiati con il medesimo SoC Snapdragon 888+ ed un quantitativo di memoria RAM da far impallidire un computer di fascia medio/alta

Le nuove proposte di ASUS si configurano come top di gamma grazie allo spropositato quantitativo di memoria RAM di tipo LPDDR5 ed al SoC Qualcomm Snapdragon 888+. A rendere scattante in qualunque contesto i 2 device ci pensano i 512GB di memoria ROM di tipo UFS 3.1, tra le più veloci in assoluto. Ma ciò che rende speciale questi smartphone sono il particolare sistema di raffreddamento denominato GameCool 5 ed il display AMOLED, prodotto da Samsung, che offre una frequenza di aggiornamento video fino a 144Hz. In merito al sistema di raffreddamento, è stato concepito in modo da posizionare la CPU in corrispondenza della mezzeria, con la batteria, composta da due accumulatori in parallelo, posta ai lati. Secondo ASUS, questa architettura consente di dissipare il calore generato dalla CPU su tutti i bordi e gli angoli dello chassis contemporaneamente ed avere così temperature più contenute.

ASUS ROG Phone 5S: scheda tecnica

La dotazione completa di questo smartphone prevede:

Display: AMOLED (Samsung) da 6,78″, 20,4:9 FHD+ (2.448 x 1.080 pixel), refresh 144 Hz, touch sampling 360 Hz, rivestimento Gorilla Glass Victus, calibrazione colori delta-E < 1 ;

; CPU: SoC Qualcomm Snapdragon 888+ ;

; GPU: Adreno 660 ;

; RAM: 12GB/16GB di tipo LPDDR5 ;

di tipo ; ROM: 512GB per archiviazione interna di tipo UFS 3.1 ;

per archiviazione interna di tipo ; Fotocamera posteriore: obiettivo principale da 64MP + 13MP + 5MP ;

; Fotocamera anteriore: 24MP ;

; Connettività: 5G, WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.1, NFC, USB-C, jack da 3,5mm, GPS, Glonass, Beidou, doppio speaker frontale, scanner di impronte digitali integrato nel display ;

; Batteria: 6000mAh con supporto a tecnologia Quick Charge 5.0 ;

con supporto a tecnologia ; Dimensioni: 173 x 77 x 9,90mm ;

; Peso: 238g ;

; Colori: Phantom Black ;

; OS: Android 11 ;

; Prezzo versione 12GB RAM/512GB ROM: 999 euro ;

; Prezzo versione 16GB RAM/512GB ROM: 1099 euro

ASUS ROG Phone 5S: analisi

Il potente Snapdragon 888+ unito all’immensa RAM installata (fino a 16GB in questo caso) permetteranno un’esperienza da gaming senza compromessi oltre che un multitasking senza alcun tipo di incertezze. L’enorme display da quasi sette pollici con la frequenza di aggiornamento a 144Hz vi consentirà una fruizione dei giochi impareggiabile grazie alla fluidità dei movimenti riprodotti su schermo. Entrambi i dispositivi sono accomunati, oltre che dal tipo di display, dalla presenza su un lato di 2 pulsanti fisici da poter utilizzare durante le sessioni videoludiche.

La qualità fotografica sarà, stando alla scheda tecnica, di alto livello grazie alla presenza di sensore fotografico principale da 64MP. Il device supporta inoltre le reti di ultima generazione 5G per la massima velocità di navigazione ad internet e di download/upload di foto o video. Parlando di autonomia, infine, la gigantesca batteria da 6000mAh dovrebbe rendere operativo questo smartphone per almeno 2 giorni. Si sottintende che l’uso intensivo di applicazioni videoludiche dimezzeranno l’autonomia complessiva.

ASUS ROG Phone 5S Pro: scheda tecnica:

Sotto la scocca del modello più performante sono presenti:

Display: AMOLED (Samsung) da 6,78″, 20,4:9 FHD+ (2.448 x 1.080 pixel), refresh 144 hz, touch sampling 360 Hz, rivestimento Gorilla Glass Victus, calibrazione colori delta-E < 1 ;

; Display secondario: ROG Vision a colori sul retro;

sul retro; CPU: SoC Qualcomm Snapdragon 888+ ;

; GPU: Adreno 660 ;

; RAM: 18GB di tipo LPDDR5 ;

di tipo ; ROM: 512GB per archiviazione interna di tipo UFS 3.1 ;

per archiviazione interna di tipo ; Fotocamera posteriore: obiettivo principale da 64MP + 13MP + 5MP ;

+ + ; Fotocamera anteriore: 24MP ;

; Connettività: 5G, WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.1, USB-C, jack da 3,5mm, GPS, doppio speaker frontale, scanner di impronte nel display ;

; Batteria: 6000mAh con supporto a tecnologia Quick Charge 5.0 ;

con supporto a tecnologia ; Dimensioni: 173 x 77 x 9,90mm ;

; Peso: 238g ;

; Colori: Phantom Black ;

; OS: Android 11 ;

; Prezzo: 1299 euro

ASUS ROG Phone 5S Pro: analisi

La dotazione hardware consente a questo terminale di offrire performance eccellenti in qualsiasi campo. Il connubio Qualcomm Snapdragon 888+ ed i 18GB di memoria RAM assicureranno un multitasking granitico delle applicazioni ed una loro velocità di esecuzione sempre alta. A proposito di questi ultimi, l’enorme schermo AMOLED da 6,78″ FHD+ offre un valore aggiunto durante la loro fruizione dal momento che la sua frequenza di aggiornamento può spingersi fino a 144Hz. Ciò si traduce nella possibilità di avere immagini più fluide durante l’esecuzione di videogame.

Per via della sua tipologia, i neri saranno assoluti, riflettendosi anche in un minor consumo energetico della batteria. Sotto il profilo della connettività c’è praticamente tutto, dal modem 5G per la massima velocità di navigazione web, al jack da 3,5mm per il collegamento di cuffie cablate. Riguardo il comparto fotografico, il sensore principale da 64MP regalerà scatti di discreto livello, soprattutto in condizioni di buona luminosità ambientale. Il sistema operativo è, come per l’altro modello, Android 11 e l’autonomia sarà anche in questo caso di lunga durata grazie ad una batteria da 6000mAh con supporto alla ricarica rapida Quick Charge 5.0.

