Apple Watch Series 9 e Apple Watch Ultra 2: tutto quello che c’è da sapere!

Apple ha presentato pochi giorni fa i suoi nuovi smartwatch Apple Watch Series 9 e Apple Watch Ultra 2, scopriamo di cosa sono capaci

Apple ha rivelato la sua ultima innovazione nel campo degli smartwatch, annunciando il lancio dei nuovi modelli Apple Watch Series 9 e Apple Watch Ultra 2. Questi dispositivi promettono di portare diverse nuove caratteristiche tecniche e funzionalità che li differenziano dai modelli precedenti. Scopriamoli in questa analisi completa.

Apple Watch Series 9: specifiche tecniche

Dimensioni: 41 mm e 45 mm

41 mm e 45 mm Peso: 30,8 g (41 mm) e 35,8 g (45 mm)

30,8 g (41 mm) e 35,8 g (45 mm) Materiali: Cassa in alluminio o acciaio inossidabile

Cassa in alluminio o acciaio inossidabile Display: Retina LTPO OLED da 1,9 pollici (41 mm) o 2,2 pollici (45 mm) con risoluzione di 396 x 484 pixel (41 mm) o 454 x 484 pixel (45 mm)

Retina LTPO OLED da 1,9 pollici (41 mm) o 2,2 pollici (45 mm) con risoluzione di 396 x 484 pixel (41 mm) o 454 x 484 pixel (45 mm) Processore: S9

S9 Memoria: 32 GB

32 GB Connettività: Wi-Fi 802.11b/g/n, Bluetooth 5.0, GPS, LTE, 5G

Wi-Fi 802.11b/g/n, Bluetooth 5.0, GPS, LTE, 5G Sensori: Cardiofrequenzimetro, sensore di luce ambientale, altimetro barometrico, giroscopio, accelerometro, sensore di movimento, sensore di luce, ECG, SpO2, rilevamento della temperatura corporea

Cardiofrequenzimetro, sensore di luce ambientale, altimetro barometrico, giroscopio, accelerometro, sensore di movimento, sensore di luce, ECG, SpO2, rilevamento della temperatura corporea Batteria: Fino a 36 ore

Fino a 36 ore Impermeabilità: 50 metri

50 metri Prezzo: A partire da 459 euro Apple Watch Ultra 2: specifiche tecniche

Dimensioni: 45 mm

45 mm Peso: 43,8 g

43,8 g Materiali: Cassa in titanio o ceramica

Cassa in titanio o ceramica Display: Retina LTPO OLED da 2,2 pollici con risoluzione di 454 x 484 pixel

Retina LTPO OLED da 2,2 pollici con risoluzione di 454 x 484 pixel Processore: S9

S9 Memoria: 64 GB

64 GB Connettività: Wi-Fi 802.11b/g/n, Bluetooth 5.0, GPS, LTE, 5G

Wi-Fi 802.11b/g/n, Bluetooth 5.0, GPS, LTE, 5G Sensori: Cardiofrequenzimetro, sensore di luce ambientale, altimetro barometrico, giroscopio, accelerometro, sensore di movimento, sensore di luce, ECG, SpO2, rilevamento della temperatura corporea, GPS dual band

Cardiofrequenzimetro, sensore di luce ambientale, altimetro barometrico, giroscopio, accelerometro, sensore di movimento, sensore di luce, ECG, SpO2, rilevamento della temperatura corporea, GPS dual band Batteria: Fino a 36 ore

Fino a 36 ore Impermeabilità: 500 metri

500 metri Prezzo: A partire da 909 euro

Apple Watch Series 9: il nuovo tuttofare da polso

Il nuovo Watch offre un design rinnovato, disponibile nelle dimensioni di 41mm e 45mm, con un prezzo di partenza rispettivamente di 459€ e 499€. Tra le principali novità spicca il processore S9, che promette un incremento del 20% delle performance rispetto al precedente chip S8. Il display, ora più luminoso del 70%, promette un’esperienza visiva superiore. Apple ha anche lavorato sull’autonomia del dispositivo, che raggiunge ora fino a 36 ore. Inoltre, l’Apple Watch Series 9 introduce il rilevamento della temperatura corporea, un passo avanti per il monitoraggio della salute degli utenti.

Apple Watch Series 9: nuove funzionalità

Le principali nuove funzionalità di Apple Watch 9 includono:

Nuovo processore S9: Il nuovo processore S9 è più veloce del 20% rispetto al predecessore, il che si traduce in prestazioni migliori per le attività quotidiane, come l’apertura di app e l’utilizzo di funzioni di fitness.

Il nuovo processore S9 è più veloce del 20% rispetto al predecessore, il che si traduce in prestazioni migliori per le attività quotidiane, come l’apertura di app e l’utilizzo di funzioni di fitness. Display più luminoso: Il display degli Apple Watch 9 è ora più luminoso del 70% rispetto al predecessore, rendendolo più facile da vedere in condizioni di luce intensa.

Il display degli Apple Watch 9 è ora più luminoso del 70% rispetto al predecessore, rendendolo più facile da vedere in condizioni di luce intensa. Rilevamento della temperatura corporea: Gli Apple Watch 9 possono ora rilevare la temperatura corporea dell’utente, una funzionalità che può essere utile per monitorare la salute generale.

Gli Apple Watch 9 possono ora rilevare la temperatura corporea dell’utente, una funzionalità che può essere utile per monitorare la salute generale. Miglioramenti alla durata della batteria: La durata della batteria degli Apple Watch 9 è stata migliorata fino a 36 ore, rispetto alle 30 ore delle versioni precedenti.

Apple Watch Ultra 2: sempre più al limite!

Per gli appassionati di sport estremi, Apple ha progettato l’Apple Watch Ultra 2. Questo modello introduce modalità di allenamento specifiche per ciclismo su strada e pista e nuoto in acque libere, arricchendo ulteriormente l’esperienza sportiva. Con una resistenza fino a 500m di profondità e l’inclusione del GPS dual-band per una localizzazione più precisa, si posiziona come il compagno ideale per gli sportivi più esigenti. Il prezzo parte da 909€.

Apple Watch Ultra 2: nuove funzionalità

Le principali nuove funzionalità di Apple Watch Ultra 2 includono:

Nuove modalità di attività: Gli Apple Watch Ultra 2 includono nuove modalità di attività per il ciclismo su strada, il ciclismo su pista e il nuoto in acque libere.

Gli Apple Watch Ultra 2 includono nuove modalità di attività per il ciclismo su strada, il ciclismo su pista e il nuoto in acque libere. GPS dual band: Gli Apple Watch Ultra 2 utilizzano il GPS dual band per una precisione di tracciamento migliorata.

Gli Apple Watch Ultra 2 utilizzano il GPS dual band per una precisione di tracciamento migliorata. Resistenza all’acqua fino a 500 metri: Gli Apple Watch Ultra 2 sono resistenti all’acqua fino a 500 metri, rendendoli adatti per le immersioni subacquee.

“Siamo entusiasti di introdurre i nuovi Apple Watch Series 9 e Ultra 2 con importanti novità tecniche e funzionali,” ha dichiarato Jeff Williams, Chief Operating Officer di Apple. “Con questi nuovi smartwatch alziamo ancora una volta l’asticella in termini di prestazioni, autonomia e monitoraggio della salute e attività sportiva.”

"Siamo entusiasti di introdurre i nuovi Apple Watch Series 9 e Ultra 2 con importanti novità tecniche e funzionali," ha dichiarato Jeff Williams, Chief Operating Officer di Apple. "Con questi nuovi smartwatch alziamo ancora una volta l'asticella in termini di prestazioni, autonomia e monitoraggio della salute e attività sportiva."

I nuovi dispositivi sono disponibili per il preordine da oggi e saranno disponibili nei negozi a partire dal 16 settembre. Con queste ultime aggiunte al suo catalogo, Apple continua a dimostrare il suo impegno nell'innovazione e nel fornire ai suoi clienti prodotti all'avanguardia che migliorano la loro vita quotidiana. Acquisterete i nuovi smartwatch di casa Apple? Fateci sapere la vostra nella sezione commenti