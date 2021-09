Apple Watch Series 7: svelato ufficialmente

Èrecente l’annuncio da parte di Apple del suo nuovo Watch Series 7, smartwatch dotato di un display più ampio e luminoso rispetto alle precedenti iterazioni e certificazione IP6X

Il prossimo Watch Series 7 di Apple vanterà una serie di migliorie sia dal punto di vista dell’hardware che del software. A cominciare dal display che, stando a quanto dichiarato dall’azienda, oltre ad essere più luminoso avrà una dimensione maggiore del 20% rispetto alla precedente generazione di smartwatch e potrà contare su bordi più sottili del 40%. Uno schermo così ampio servirà ad accogliere meglio le nuove funzionalità offerte dal recente sistema operativo watchOS 8, come ad esempio la possibilità di fruire tramite swipe della nuova tastiera QWERTY o della funzione per il rilevamento delle cadute durante i workout. Ancora, sarà possibile misurare i livelli di ossigeno nel sangue o controllare il proprio battito cardiaco.

In merito alla qualità costruttiva del prodotto, lo schermo è stato protetto col cristallo anteriore più robusto che un Apple Watch abbia mai avuto (50% più spesso rispetto a quello di Apple Watch Series 6). Resiste inoltre allo sporco e alla polvere secondo lo standard IP6X. Resta invariata, invece, la resistenza all’acqua secondo lo standard WE50. Apple Watch Series 7 sarà disponibile nei formati da 41mm e 45mm.

Apple Watch Series 7: batteria, prezzo e disponibilità

La multinazionale statunitense è riuscita a migliorare anche la velocità di ricarica della batteria. Stando a quanto dichiarato ufficialmente la batteria del nuovo smartwatch di Apple è più rapida del 33% rispetto alla precedente generazione. L’autonomia inoltre si attesterà sulle 18 ore. Il caricabatteria utilizzerà questa volta un cavo USB-C per la ricarica. In merito alla disponibilità, il nuovo gioiello tecnologico della mela arriverà in autunno ad un prezzo di 399 dollari. Sarà disponibile in alcune varianti: alluminio, acciaio inossidabile, titanio. Apple ha infine ufficializzato anche l’arrivo delle varianti Nike e Hermès del suo Watch Series 7. Non sono ancora disponibili informazioni inerenti l’uscita per il mercato italiano.

