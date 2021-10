Apple AirPods 3: gli auricolari di terza generazione

Ieri durante l’evento Apple sono state annunciate le nuove AirPods 3, con caratteristiche e prezzi. Scopriamole assieme

Con l’evento di ieri, Apple ha annunciato la terza generazione di AirPods, gli auricolari con nuove funzionalità come l’audio spaziale, un’esperienza d’ascolto migliorata e un nuovo design affusolato. Gli AirPods 3 possono sfruttare l’audio computazionale per offrire un suono incredibile ed ogni utente può godersi l’audio spaziale con Dolby Atmos su Apple Music, nei film e nelle serie TV.

Apple AirPods 3: le caratteristiche

I nuovi AirPods 3 hanno un sensore di pressione per gestire chiamate e riproduzione musicale in modo semplice e intuitivo. Hanno una maggiore autonomia e offrono fino a sei ore di ascolto e fino a 30 ore di ascolto totali con la custodia di ricarica.

Il nuovo design degli AirPods è leggero e affusolato, con un’angolazione perfetta per garantire comfort e per indirizzare il suono all’interno del canale uditivo. Per ottenere tutto ciò, la parte inferiore degli auricolari è stata resa più corta rispetto alla generazione precedente ed è stato usato lo stesso sensore di pressione degli AirPods Pro per gestire la riproduzione. I nuovi AirPods sono resistenti al sudore e all’acqua: sia la custodia di ricarica che gli auricolari hanno una resistenza di grado IPX4.

Funzioni audio rivoluzionarie

Le Apple AirPods 3 migliorano ulteriormente la qualità audio per cui gli AirPods sono noti, grazie a un driver progettato ad hoc e a un amplificatore ad alta gamma che sono in grado di generare bassi intensi e frequenze alte limpide e cristalline. Il microfono rivestito permette di ridurre il rumore ambientale e grazie al codec vocale AAC-ELD, si riesce ad ottenere una qualità della voce ad alta definizione per chiamate FaceTime più nitide e naturali.

Per un’esperienza di ascolto ottimale e ricca di dettagli, possiamo fare affidamento all’equalizzazione adattiva per regolare il suono in tempo reale in base all’aderenza degli auricolari alle orecchie dell’utente. Il microfono interno rileva il suono e l’equalizzazione adattiva, resa possibile dall’audio computazionale, regola le frequenze basse e medie per compensare quello che potrebbe essere perso in base a come varia l’aderenza degli auricolari nelle orecchie.

L’audio spaziale crea un’esperienza tridimensionale simile all’effetto surround del cinema, posizionando il suono virtualmente ovunque nello spazio. I nuovi AirPods riescono a offrire un audio avvolgente grazie a evoluti algoritmi di audio spaziale e applicando filtri di audio direzionale per regolare con precisione le frequenze ricevute da ciascun orecchio.

Più autonomia

Negli Apple AirPods 3 la batteria dura un’ora in più rispetto alle generazioni precedenti, offrendo fino a sei ore di autonomia in ascolto e fino a quattro ore di autonomia in conversazione. Con appena cinque minuti di ricarica l’utente ottiene circa un’ora di batteria, e con altre quattro ricariche nella custodia l’autonomia in ascolto può arrivare fino a 30 ore. Ora anche gli AirPods entrano a far parte dell’ecosistema MagSafe, e possono essere ricaricati comodamente in wireless.

La questione ambiente

Gli AirPods sono progettati con materiali e funzioni che riducono il loro impatto ambientale, come magneti che utilizzano terre riciclate al 100%. Nella custodia è stato utilizzato stagno riciclato al 100% per le saldature della scheda logica, e il 100% di alluminio riciclato nelle cerniere. Gli AirPods sono inoltre del tutto privi di sostanze potenzialmente pericolose come mercurio, BFR, PVC e berillio. Gli AirPods rispettano gli standard federali di risparmio energetico per i caricabatterie fissati dal Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti.

Il programma Zero Waste di Apple aiuta i fornitori ad azzerare i rifiuti destinati alle discariche, e tutti gli stabilimenti di assemblaggio finale stanno passando all’uso di energia al 100% rinnovabile per la produzione Apple.

Tutte le attività aziendali Apple a livello globale sono carbon neutral ed entro il 2030 Apple prevede di raggiungere l’obiettivo impatto zero sul clima in tutto il business, incluse le catene di fornitura della produzione e il ciclo di vita di tutti i prodotti. Ciò significa che ogni dispositivo Apple venduto, dalla fabbricazione dei componenti all’assemblaggio, dal trasporto all’utilizzo da parte dell’utente finale, dalla ricarica fino al riciclo e al recupero dei materiali, sarà interamente a impatto zero.

Apple AirPods 3: prezzi e disponibilità

Le Appel AirPods 3 saranno disponibili al prezzo di €199 e potranno essere acquistati al seguente link e in ben 26 Paesi e territori; potranno essere acquistati nei negozi a partire da martedì 26 ottobre.

Acquisterete i nuovi auricolari di casa Apple? Fateci sapere la vostra nella sezione commenti, vi invito poi a seguire la nostra sezione mobile per non perdere nessuna notizia o recensione.