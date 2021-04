Android 12 Developer Preview 3: le nuove funzioni

È uscita la Developer Preview 3 per Android 12, mostrando a tutti le novità e le nuove funzioni introdotte. Analizziamo insieme

Quest’oggi è stata rilasciata la nuova Developer Preview 3 per il sistema operativo di casa Google, con l’uscita di un changelog dettagliato. In rete iniziano a girare le foto e le informazioni del nuovo update, mostrando pubblicamente le novità. Analizziamo insieme tutte le informazioni disponibili.

Android 12 Developer Preview 3: le funzioni introdotte

La prima novità introdotta è l’introduzione dello splash screen per ogni applicazione, segnato nel changelog come “Esperienza di avvio delle app migliorata”. Successivamente, sono state introdotte rifiniture nell’app Impostazioni, in particolare nel suo menù. È presente una casella di ricerca più grande, spazi migliorati e spaziatura omogenea tra le categorie, rimuovendo anche i sottotitoli. Ora il sistema riconosce automaticamente i link verificati e andrà ad aprirli con la relativa applicazione, se installata ovviamente. È possibile cercare nei widget, tramite la barra di ricerca e nuove migliorie estetiche, raggruppando i widget per ogni applicazione.

Novità anche per la UI di sistema, come le notifiche toast in dark mode, nuove opzioni per il Pixel Launcher con una griglia 4×4 e design migliorato. La sezione Account, presente nelle Impostazioni, è stata rinominata in Password e Account, includendo anche le opzioni di inserimento automatico. Infine, nuove animazioni per la tendina delle notifiche, il menù delle Impostazioni e per l’app drawer.

Le novità nascoste

Le novità di cui parleremo adesso sono state scoperte eseguendo un’analisi approfondita e dettagliata nel codice sorgente della build. Al momento, non sappiamo se sono attive e se verranno incluse nella versione stabile del sistema.

La prima novità sembra essere una modifica grafica radicale, in particolar modo riguardo la tendina delle notifiche. I Toogle diventano quadrati, la barra della luminosità decisamente più spessa e, per dispositivi con ampi display, un layout a due colonne e i nuovi toogle per GPay e per la sveglia. Sembra essere in arrivo una Gaming Dashboard, una probabile funzione per i dispositivi Pixel. Questo layout permette di gestire rapidamente alcune impostazioni e cambiare, se necessario, i profili energetici per ottenere il massimo delle prestazioni o risparmiare la batteria. I tablet che utilizzano un PIN come blocco di sicurezza hanno la possibilità di spostare il tastierino numerico per l’inserimento, in caso si utilizzasse il dispositivo con una mano sola. Infine, confermata l’ibernazione della applicazioni non usate per più di due mesi. In questo caso, il sistema disattiva le notifiche, rimuove i permessi e cancella cache e file temporanei per risparmiare spazio.

Avete già provato le nuove funzioni della Developer Preview 3 per Android 12 ?