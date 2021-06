Amazon Connect: un nuovo operatore nel campo della telefonia mobile?

Amazon Connect, di cosa si tratta? Molto semplice, dal momento che il riferimento è a un nuovissimo servizio di telefonia mobile che, come si può facilmente intuire, fa capo al colosso mondiale Amazon

In effetti, una simile novità potevamo attendercela, soprattutto perché stiamo parlando dell’ultima trovata di uno degli uomini più potenti, creativi e ricchi al mondo, ovvero Jeff Bezos. Il boss del ben noto portale di commercio online, ha deciso di togliere i veli ad una novità molto interessante, che si rivolge al settore della telefonia mobile.

Stiamo facendo riferimento ad Amazon Connect. Di cosa si tratta? Molto semplice, dal momento che il riferimento è a un nuovissimo servizio di telefonia mobile che, come si può facilmente intuire, fa capo al colosso mondiale Amazon.

Fino a questo momento, Amazon ha potuto svelare tale novità grazie anche all’ok che è arrivato da parte del MSE, ovvero il Ministero dello Sviluppo Economico, che ha approvato la richiesta del colosso di scendere in campo nel settore dei servizi di comunicazione elettronica, lanciando un nuovo sistema di telefonia a cui può accedere il pubblico.

Come è stato ben spiegato sul portale subito.news, infatti, a breve anche in Italia dovrebbe sbarcare questo nuovissimo operatore di telefonia mobile, che fa capo per l’appunto ad Amazon, e che potrebbe rivoluzionare anche questo settore.

Che cos’è Amazon Connect

Fino a questo momento, in realtà, sono arrivate dal web ben poche indicazioni che fanno riferimento a questo innovativo servizio telefonico che Amazon ha intenzione di proporre sul mercato italiano. Le uniche indiscrezioni che stanno circolando online, però, lasciano pensare come questo nuovo servizio, che si chiamerà Amazon Connect, permetterà agli utenti di effettuare, così come di ricevere ovviamente, delle chiamate sfruttando i numeri che sono già impiegati nella nazione di riferimento, così come sfruttando i vari network degli operatori classici del settore della telefonia mobile.

Se tali rumors dovessero trovare conferma nei fatti, ecco che Amazon Connect proverà a lanciarsi nel business della telefonia mobile, cercando di fare leva su un argomento particolarmente convincente, decisamente attraente per i consumatori, ovvero i prezzi delle tariffe.

Infatti, c’è da credere come il servizio Amazon Connect verrà proposto con delle tariffe notevolmente convenienti per gli utenti, ma non mancheranno pure tante promozioni e offerte interessanti per la clientela, con l’obiettivo di sbarazzare il campo e lasciare a secco un po’ tutti gli altri operatori, che indubbiamente cominciano ad essere preoccupati dal fatto che un simile colosso possa sbaragliare la concorrenza.

Le sim non saranno legate ad Amazon Prime

C’è da mettere in evidenza, però, come non ci sarà alcun collegamento con l’abbonamento Amazon Prime. Anche se in realtà non si può considerare un’opzione da abbandonare definitivamente, dal momento che non si sa cosa potrebbe accadere nel futuro.

Infatti, Amazon potrebbe scegliere di cambiare faccia al settore, lanciando delle sim telefoniche che potrebbe essere legate in qualche modo all’abbonamento Prime. Un servizio, quest’ultimo, che sta ottenendo un successo stratosferico in tutto il mondo e che può vantare la bellezza di ben più di 200 milioni di abbonati a livello planetario. E, con un simile novità, potrebbe fare un ulteriore salto di qualità.

In realtà, per il momento, la richiesta al MISE deriva dal fatto che Amazon offrirà la possibilità di inserire, nel pacchetto che viene venduto alle aziende per la gestione di varie attività, un’opzione di contact center del tutto specifica.

Un recente sondaggio ha svelato, ad esempio, che in Inghilterra tantissimi utenti, quasi il 12% degli intervistati britannici, vorrebbe cambiare operatore di corsa per poter accogliere Amazon come nuova compagnia. L’indagine, che è stata realizzata da parte del colosso del settore DecTech, ha svelato come i clienti aumenterebbero addirittura del 25% qualora Amazon dovesse decidere di proporre tale nuova offerta all’interno di Prime. In poche parole, Amazon avrebbe già le potenzialità per diventare il primo operatore sul mercato della telefonia mobile britannico.