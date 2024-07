Amazfit lancia una campagna innovativa per le Olimpiadi 2024

Questi atleti, come parte del Team Amazfit , non solo rappresenteranno il brand, ma collaboreranno anche con il team di ricerca e sviluppo di Amazfit per migliorare l’innovazione del prodotto.

Crippa, maratoneta italiano di origine etiope, detiene numerosi record e campionati europei. Campione europeo in carica dei 10.000 metri, ha gareggiato ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020. La partnership di Crippa con Amazfit riflette un impegno per l’eccellenza nella corsa su lunghe distanze.

Pearson, triatleta americano e medaglia d’argento ai Giochi Olimpici del 2020, ha recentemente vinto l’oro al Campionato mondiale di triathlon 2024 in Giappone, qualificandosi per i Giochi di Parigi. La sua partnership con Amazfit dimostra la sua dedizione negli sport multidisciplinari, evidenziando la versatilità degli smartwatch Amazfit.

In occasione delle Olimpiadi, Amazfit lancerà una campagna televisiva in Italia, Germania, Spagna e Francia tra giugno e luglio, focalizzata sull’Amazfit Balance, il primo smartwatch con un sistema operativo basato su Large Language Model. La campagna sarà diffusa su televisione, Internet e stampa, e l’agenzia M2Communications è responsabile del concept creativo e dell’implementazione dello spot televisivo.

