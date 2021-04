Alcatel 3L e 1S: disponibili per il mercato italiano

L’azienda franco-cinese ha appena annunciato la disponibilità in Italia dei loro nuovi dispositivi entry level, l’Alcatel 3L e l’Alcatel 1S. Vediamo in dettaglio tutte le loro caratteristiche

I nuovi device a marchio Alcatel si caratterizzano entrambi per la loro estrema economicità nonostante siano dotati di un comparto hardware che si avvicina alla fascia media del mercato smartphone. Sia l’Alcatel 3L che l’Alcatel 1S si distinguono per avere un pannello di dimensioni generose, vale a dire da 6,52″ HD+ che dallo stesso processore Octa-core MediaTek MT6762D. Ancora, hanno in comune una batteria da 4000mAh capace di garantire 1 giorno intero di autonomia.

Alcatel 3L: scheda tecnica

Sotto il telaio di questo smartphone trovano posto:

Display: IPS da 6,52″ HD+ (1600×720), in formato 20:9, rapporto schermo-scocca dell’88,45% e vetro curvo 2.5D;

da (1600×720), in formato 20:9, rapporto schermo-scocca dell’88,45% e vetro curvo 2.5D; CPU: Octa-core MediaTek MT6762D ;

; GPU: IMG GE8320 ;

; RAM: 4GB ;

; ROM: 64GB per archiviazione interna espandibile tramite slot MicroSD fino a 512GB ;

per archiviazione interna espandibile tramite slot fino a ; fotocamera posteriore: triplo obbiettivo da 48+2+2MP (principale, ottica f/1.8 + macro, ottica f/2.4 + profondità, ottica f/2.4);

(principale, ottica f/1.8 + macro, ottica f/2.4 + profondità, ottica f/2.4); fotocamera anteriore: 8MP ;

; connettività: 4G, Bluetooth 5.0, NFC, USB 2.0, Wi-Fi 802.11b/g/n, GPS, GLONASS, Galileo/BDS con AGPS ;

; batteria: 4000mAh con supporto alla ricarica a 5V 2A tramite porta microUSB ;

; dimensioni: 165,64 x 75,59 x 8,74mm ;

; peso: 194g ;

; colori: Elegant Black, Twilight Blue ;

; OS: Android 11 ;

; prezzo: 154,90€

Alcatel 3L: analisi

E’ un dispositivo che con i suoi 4GB di RAM può garantire prestazioni soddisfacenti con un utilizzo soft, vale a dire per tutte quelle operazioni ordinarie che non prevedano eccessivi sforzi del processore. Quindi sicuramente non sarà uno smartphone indicato per applicazioni videoludiche o per l’apertura di fogli di calcolo ad esempio. Ma per chi cerca un telefono principalmente per guardare video in streaming o per navigare sul web, sarà probabilmente un must have considerando il prezzo esiguo a cui viene venduto. Da evidenziare poi la presenza di Android 11 con tutte le sue nuove funzioni e della presenza del jack audio da 3,5mm. Il comparto fotografico, infine, composto da un modulo con triplo sensore, dovrebbe garantire (almeno sulla carta) fotografie soddisfacenti grazie all’obbiettivo principale da 48MP. Il sensore frontale per gli autoscatti, invece, è da 8MP.

Alcatel 1S: scheda tecnica

La dotazione hardware del modello più economico comprende:

Display: IPS da 6,52″ HD+ (1600×720), in formato 20:9, rapporto schermo-scocca dell’88,45% e vetro curvo 2.5D;

da (1600×720), in formato 20:9, rapporto schermo-scocca dell’88,45% e vetro curvo 2.5D; CPU: Octa-core MediaTek MT6762D ;

; GPU: IMG GE8320 ;

; RAM: 3GB ;

; ROM: 32GB per archiviazione interna espandibile tramite slot MicroSD fino a 512GB ;

per archiviazione interna espandibile tramite slot fino a ; fotocamera posteriore: triplo obbiettivo da 13+2+2MP (principale, ottica f/2.0 + macro, ottica f/2.4 + profondità, ottica f/2.4);

(principale, ottica f/2.0 + macro, ottica f/2.4 + profondità, ottica f/2.4); fotocamera anteriore: 5MP ;

; connettività: 4G, Bluetooth 5.0, NFC, USB 2.0, Wi-Fi 802.11b/g/n, GPS, GLONASS, Galileo/BDS con AGPS ;

; batteria: 4000 mAh con supporto alla ricarica a 5V 2A tramite porta microUSB ;

; dimensioni: 165,64 x 75,59 x 8,8mm ;

; peso: 190g ;

; colori: Elegant Black, Twilight Blue ;

; OS: Android 11 ;

; prezzo: 124,90€

Alcatel 1S: analisi

L’hardware del modello più economico si differenzia oltre che per i moduli fotografici, unicamente per la memoria RAM più contenuta, da 3GB, e della memoria ROM di soli 32GB. Per tutto il resto troviamo praticamente le stesse caratteristiche del modello più “costoso”. Certamente la minore capacità delle memorie potrebbe creare qualche problema di fluidità del dispositivo, ma se siete tra quelli che usano lo smartphone quasi esclusivamente per chiamate o messaggistica/navigazione web, potreste avere più di qualche motivo per optare su questa proposta firmata Alcatel.

La presenza anche qui di Android 11 unita alla capiente batteria dovrebbe garantire una copertura giornaliera dell’operatività del telefono. Da sottolineare purtroppo che entrambi i modelli mancano del modem 5G per sfruttare la massima velocità di navigazione e che la ricarica della batteria avviene tramite una obsoleta porta microUSB. Il comparto fotografico è vede un sensore principale posteriore da 13MP ed un sensore frontale per gli autoscatti di soli 5MP.

