Alcatel 1 (2021): lo smartphone più economico in assoluto

La multinazionale cinese TCL ha di recente annunciato il nuovo Alcatel 1 2021, smartphone di fascia bassa il cui unico vero punto di forza risiede nel prezzo: poco più di 60€

Il nuovo Alcatel 1 2021 arriverà in Europa ad Agosto con una dotazione hardware eccessivamente basilare, così da poter contare su un costo di produzione praticamente irrisorio. La memoria RAM presente a bordo sarà di soli 1GB ed andrà a supportare un SoC di fascia bassa, il MediaTek MT6739 uscito nel 2017. Sorprende in positivo la presenza di Android 11 come sistema operativo.

Alcatel 1 (2021): scheda tecnica

All’interno del device trovano posto:

Display: LCD da 5″ FWVGA (480 x 960p) ;

da ; CPU: SoC MediaTek MT6739;

RAM: 1GB ;

; ROM: 8GB/16GB per archiviazione interna ;

; fotocamera posteriore: principale da 5MP FF, f/2,4, FOV 76°;

FF, f/2,4, FOV 76°; fotocamera anteriore: 2MP ;

; connettività: 4G, WiFi 802.11n, Bluetooth 4.2, jack da 3,5mm, GPS ;

; batteria: 2000mAh ;

; dimensioni: 137,6 x 65,7 x 9,8mm ;

; peso: 134g ;

; colori: Volcano Black, AI Aqua ;

; OS: Android 11 ;

; Prezzo: a partire da 64,90€

Alcatel 1 (2021): analisi

E’ uno smartphone che non eccelle praticamente in nulla se non nel prezzo, il più esiguo della fascia entry level, almeno fino ad oggi. Il display LCD da 5″ ha una risoluzione bassissima, ovvero da 480 x 960p, inadatto per una piacevole fruizione di contenuti video.

La memoria RAM da 1GB sarà limitante per moltissime applicazioni in quanto manderà in crisi il sistema già con un paio di programmi aperti in background. Dimenticatevi il multitasking, quindi. Gli 8GB/16GB di memoria ROM si esauriranno abbastanza in fretta se siete tra quelli che scaricano molti programmi dallo store Android.

La capienza della batteria è di 2000mAh, ma tenendo conto che il SoC MediaTek MT6739 non è energivoro la giornata piena di funzionamento dovrebbe essere garantita. Nota di merito per la presenza del jack da 3,5mm e soprattutto per la presenza del modem 4G, indispensabile per una veloce navigazione ad internet. Il prezzo è il vero motivo che può spingere ad orientarsi verso questo dispositivo, soli 65€ per portarsi a casa uno smartphone Android in grado di fare il minimo indispensabile. Se cercate un cellulare secondario con cui fare unicamente telefonate, navigazione ad internet nonché utilizzare app di messaggistica, allora dovreste assolutamente fare un pensiero su questa nuova proposta da parte di TCL.

Cosa ne pensate del nuovo smartphone entry level di TCL? Fateci sapere la vostra opinione qui sotto nei commenti.