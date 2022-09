AGM H5 Pro: smartphone rugged con speaker da 109 dB

AGM ha messo in commercio un nuovo smartphone rugged, AGM H5 Pro che sarà dotato dell’altoparlante più potente mai visto: ben 109 dB! E adesso è anche in offerta speciale!

AGM Mobile, un’importante azienda specializzata in smartphone rugged, ha lanciato il suo nuovo dispositivo a luglio scorso. AGM H5 Pro è dotato di un potente processore, MediaTek Helio G85, che garantisce un’esperienza di gioco migliorata e interazioni più fluide con Android 12. AGM H5 Pro è anche un dispositivo pensato per l’outdoor, che sfoggia un design robusto e durevole con una batteria da 7000mAh, un altoparlante da 109dB, una fotocamera principale Samsung da 48MP, una fotocamera Sony per la visione notturna a infrarossi e una fotocamera macro da 2MP.

Per maggiori informazioni o per acquistare l’AGM H5 Pro, potete consultare lo store ufficiale oppure quelli nel marketplace Amazon e eBay.

AGM H5 Pro: uno smartphone rugged che si fa sentire

AGM ha superato tutti i suoi precedenti record con il nuovo H5 Pro. Questo smartphone rugged mostra prestazioni elevate e costanti, combattendo lo stereotipo dei telefoni robusti economici siano anche poco prestanti. Grazie al processore MediaTek Helio G85 avremo prestazioni eccellenti anche nei giochi che sono le applicazioni più pesanti da gestire. il Product Manager Daniel Perez ha dichiarato:

È necessario offrire ai nostri clienti un telefono rugged dalle buone prestazioni, resistente e in grado di aiutarli a portare a termine le loro attività quotidiane.

Il G85 offre le migliori prestazioni di tutti i chipset di fascia media. In base al benchmark Antutu, il G85 ha ottenuto un punteggio migliore di 15K rispetto al P95, lanciato due anni dopo il G85. Basato su un design originale che strizza l’occhio all’innovazione, AGM mantiene l’iconico altoparlante da 109 dB, che rende H5 Pro talmente rumoroso che gli utenti possono sentire anche quando operano con macchinari pesanti. Le chiamate o le notifiche perse in ambienti rumorosi sono ormai un ricordo del passato: ora è possibile ascoltare la musica a livelli mai sperimentati prima su nessuno smartphone. L’AGM H5 Pro può anche funzionare come speaker esterno in pratica.

L’AGM H5 Pro è uno dei migliori telefoni rugged nella fascia dei 300 dollari, con un elenco di specifiche che lo rende il telefono ideale e il miglior telefono per gli appassionati di avventure outdoor. L’H5 Pro è dotato di una batteria da 7000 mAh che ha una capacità doppia rispetto ad altri modelli come l’iPhone 14. AGM H5 Pro offre fino a 400 ore di standby, 150 ore di musica ininterrotta o 32 ore di video con una sola carica e può essere ricaricato tramite un dock, il che lo rende molto comodo per gli utenti. E la memoria? L’H5 Pro dispone di 8 GB di RAM e 128 GB di memoria di massa. Essendo uno smartphone rugged e concentrandosi su robustezza e durata, l’AGM H5 Pro è dotato di certificazioni IP68, IP69K e MIL-STD-810H. Il dispositivo funziona sotto 1,5 metri d’acqua per 30 minuti, è resistente alla polvere al 99% e sopravvive a ripetute cadute da un’altezza di 1,5 metri. Per quanto riguarda il sistema, H5 Pro utilizza Android 12 per una migliore interfaccia utente, una dashboard per la privacy e nuove possibilità di personalizzazione.

La promozione

In questo periodo il nuovo AGM H5 Pro è il protagonista di grandi offerte! La prima riguarda un buono da ben 90 euro sul bundle che include lo smartphone e la base di ricarica, solo per i primi clienti del mese di settembre. Potete accedere alla promozione dal box qui sotto, immettendo nella pagina Amazon il codice sconto “2QC3WN5E”.

Per chi acquista lo smartphone tra il 3 e il 15 ottobre può ottenere uno sconto di 90€ su AGM GLORY. Cliccando sul box di AGM GLORY e inserendo il codice “LXLXTTHQ”.

AGM H5 Pro Rugged Smartphone, 6,52" Telefono Indistruttibile Android 12 con Tripla Fotocamera, Dual 4G, MediaTek Helio G85, Altoparlante da 109 dB, 8GB RAM 128GB ROM, 7000mAh, NFC, Touch ID FOTOCAMERA SUPER TRASPARENTE: rugged smartphone AGM H5 Pro dotato di telecamera per la visione notturna a infrarossi da 20 MP, ti consente di scattare foto nell'oscurità più totale. La fotocamera principale da 48 MP scatta foto meravigliose con qualsiasi luce. La fotocamera frontale da 20 MP con alta risoluzione, facile riconoscimento facciale e selfie. Avvicinati alla bellezza e scopri i dettagli con la fotocamera macro da 2 MP

