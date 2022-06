AGM Glory G1S: termocamera rivoluzionaria in uno smartphone rugged 5G

Ecco AGM Glory G1S, uno smartphone rugged di ultima generazione che integra una termocamera ad alte prestazioni

Lo specialista nella produzione di smartphone rugged AGM Mobile ha appena rilasciato l’ultimo dei suoi prodotti 5G Glory G1s. AGM Glory G1S è equipaggiato con la migliore tecnologia di imaging termico disponibile sul mercato della telefonia e raggiunge una frequenza di 25 fotogrammi al secondo e una risoluzione di 192 x 256 pixel. Gli utenti avranno a disposizione una termocamera chiara e fluida, offrendo un’esperienza eccezionale e soddisfando le esigenze professionali, ad esempio l’ispezione domestica, cortocircuiti elettrici o rilevamento di perdite d’acqua.

La termocamera

L’installazione di una termocamera in un telefono 5G è rivoluzionaria per AGM e per l’industria. Una termocamera può costare da 100 a 500.000 dollari a seconda del settore dove viene impiegata. La loro forma, risoluzione, distanza focale, frame rate e persino il meccanismo di funzionamento variano notevolmente. Tuttavia, lo scopo non cambia. Sono tutti sensori costruiti per identificare il calore da una posizione distante. Distinguendo gli oggetti con diverse temperature e misurandoli con cifre esatte, le termocamere individuano il surriscaldamento, senza toccare direttamente la posizione difettosa, prevenendo scottature e proteggendo gli utenti.

I sensori di imaging termico sono più grandi e diversi dai sensori delle fotocamere tradizionali. La proprietà delle radiazioni far infrared rende molto difficile l’installazione di una termocamera in un telefono. Installare la termocamera in un telefono è una sfida che va oltre quella di costruire una termocamera o un telefono. Tramite la connessione 5G, gli utenti possono inviare ogni misurazione e video per comunicazioni rapide ed efficienti.

AGM Glory G1S: tra 5G e camera termica

All’inizio dell’era del 5G, tutti credevano in una rete per soluzioni industriali. Ora eccolo qui, un telefono con imaging termico e connettività 5G. Non serviranno quei cavi complicati e le connessioni complesse tra diversi dispositivi. AGM Glory G1S offre un’app installata direttamente all’interno del telefono, semplificando le misurazioni e il trasferimento dei dati. Austin, il co-fondatore di AGM Mobile, afferma:

Proprio come la transizione tra iPhone e iPod. L’iPod è un ottimo lettore musicale, ma l’iPhone è un iPod migliore. Oggi stiamo sostituendo le termocamere pesanti e scomode con un telefono migliore, un telefono 5G dotato di tutte le tecnologie avanzate di imaging termico.

Prestazioni e autonomia

Le fotocamere e il processore garantiscono la funzionalità di base di G1S. In termini di prestazioni, il AGM Glory G1S è in superiore a quasi tutti gli altri telefoni rugged. Come suggerisce il nome di Glory, il G1S è anche un impavido esploratore nella robusta tecnologia outdoor. Glory G1S è un modello derivato dal Glory Pro. Tuttavia per via della sua specializzazione nella termocamera rinuncia ad altre funzioni per garantire una buona qualità nelle misurazioni. Monta anche una fotocamera principale da 48 MP, una videocamera per la visione notturna a infrarossi da 20 MP, una batteria potenziata da 5500 mAh, un processore Snapdragon 480 5G e, soprattutto, la stessa termocamera del Glory Pro. Da oltre 10 anni, AGM si concentra sullo sviluppo e la produzione di dispositivi rugged. G1S ha una batteria da 5500 mAh che garantisce oltre 3 giorni di autonomia. Fornisce più di 13 ore di visualizzazione video o 27 ore di chiamata.

L’anno scorso, AGM ha rilasciato la rivoluzionaria serie AGM Glory che include AGM Glory, AGM Glory SE e AGM Glory Pro. Questi tre telefoni sono dotati della prima batteria mobile al mondo resistente al freddo che consente agli utenti di scoprire l’ambiente estremamente freddo. Hanno ricevuto il benvenuto dalla maggior parte degli appassionati di montagne innevate e dai viaggiatori delle zone fredde. Dalla sezione dispositivi mobili è tutto, continuate a seguirci!

