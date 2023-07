A Gardaland con realme: il brand personalizza l’attrazione Flying Island

Realme annuncia ufficialmente la collaborazione con Gardaland, personalizzando l’attrazione Flying Island

In occasione del debutto della nuova realme 11 Pro Series, il brand di smartphone in rapida crescita, sbarca a Gardaland per una nuova collaborazione speciale. A supporto delle attività organizzate per promuovere il nuovo smartphone realme 11 Pro+, l’azienda cinese ha deciso di brandizzare l’attrazione Flying Island del più famoso Parco Divertimenti italiano. Dal mese di luglio fino a quello di novembre, Flying Island si tingerà di giallo grazie a realme. Salendo fino a 50 metri di altezza sarà infatti possibile apprezzare l’indimenticabile panorama di Gardaland con vista sul Lago di Garda.

Siamo molto felici e orgogliosi di annunciare questo progetto con Gardaland. Si tratta di un tassello importante che si inserisce nella nostra strategia per allargare la nostra brand awareness nel mercato italiano e andare a parlare direttamente con il nostro target di riferimento: i giovani. Siamo convinti che questo sia il luogo giusto per mostrare il nostro brand e la nostra mission.

– Francis Wong, Ceo di realme Europe.

Realme x Gardaland: catturare tutti i momenti di divertimento

Questa collaborazione è nata con il lancio del nuovo smartphone realme 11Pro+ dotato di fotocamera con SuperZoom OIS da 200MP, un sistema aggiornato di fotocamere Samsung ISOCELL HP3 SuperZoom con un sensore di dimensioni pari a 1/1,4 pollici, una dimensione dei pixel di 2,24μm e un’apertura di f/1,69. Queste caratteristiche sono ideali per immortalare al meglio l’esperienza panoramica di Flying Island, infatti, il flagship dell’anno è pronto per catturare tutti i momenti di divertimento offerti da Gardaland e realme.

