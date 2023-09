Motorola Edge 40 Neo: presentato ufficialmente!

Un tuffo nel colore con il nuovo Motorola edge 40 neo e amore al primo tocco con i nuovi dispositivi della serie moto g

Motorola presenta motorola edge 40 neo, smartphone progettato per essere amato e per durare nel tempo, che incarna la missione della famiglia edge: offrire una tecnologia all’avanguardia al maggior numero possibile di consumatori. Inoltre, Motorola presenta i nuovi moto g84 5G e moto g54 5G, in grado di regalare un’esperienza indimenticabile dal primo utilizzo, con una finitura in pelle vegana, un nuovo sistema di fotocamera OIS da 50 MP ultra pixel e colori PANTONE alla moda. Motorola edge 40 neo: tuffati nel colore con il nuovo dispositivo pensato per resistere e conquistare con la sua protezione subacquea IP68 e un design ultrasottile, maneggevole, elegante e impreziosito da nuovi colori PANTONE e finiture in pelle vegana.

Motorola edge 40 neo: caratteristiche

Il nuovo motorola edge 40 neo è caratterizzato da un design ultra-sottile (7,76 mm) e i bordi curvi del dispositivo rendono lo smartphone facile da tenere in mano, senza essere ingombrante. Inoltre, è dotato di certificazione IP68, così che i consumatori possano concentrarsi sul divertimento, invece che preoccuparsi del rischio di danneggiare il dispositivo in caso di immersione in acqua, sporcizia o polvere.

Inoltre, il nuovo edge è dotato di un sensore fotocamera Ultra Pixel da 50MP con tecnologia di messa a fuoco istantanea all-pixel e prestazioni in condizioni di scarsa illuminazione 16 volte più veloci, per scatti notturni incredibili. Questo dispositivo è fatto per essere amato e durare nel tempo: questo significa anche prendersi cura dell’ambiente. Motorola edge 40 neo è il primo dispositivo edge di Motorola nell’area EMEA a sfruttare i servizi Lenovo CO2 Offset per compensare le emissioni di CO2 attraverso la riduzione delle stesse nel suo ciclo di vita medio e a sostenere progetti di azione per il clima in tutto il mondo. Inoltre, il dispositivo viene fornito in una confezione al 100% priva di plastica, con inchiostro di soia e il 60% di materiali riciclati, come il cartone grigio, la carta kraft e la carta da lucido. Grazie alla collaborazione con agood company, motorola edge 40 neo viene fornito anche con una cover 100% vegetale. Ogni custodia si abbina perfettamente al colore Pantone scelto per ogni motorola edge 40 neo.

Estetica

Inoltre, quando arriva il momento di cambiare la cover del telefono, il sistema circolare di agood company, agood Loop, consente di riciclarla facilmente. L’azienda riutilizzerà la vecchia custodia trasformandola in qualcosa di nuovo, assicurandosi che non vada sprecata. Questo rafforza l’impegno di Motorola per un futuro più sostenibile, offrendo allo stesso tempo una protezione extra di cui i consumatori possono sentirsi soddisfatti. Proseguendo la pluriennale collaborazione di Motorola con Pantone, leader mondiale nella selezione e nell’abbinamento dei colori, motorola edge 40 neo è il nuovo dispositivo dotato di colori accuratamente selezionati. Disponibile in tre tonalità, lo smartphone ispira l’individualità e incoraggia l’autenticità attraverso queste forti tonalità: Black Beauty, una tonalità di nero profondo con uno sfondo acrilico opaco, e due opzioni vivaci, Soothing Sea e Caneel Bay, caratterizzate da una finitura in pelle vegana estremamente confortevole che si integra perfettamente con il design maneggevole.

Motorola edge 40 neo: hardware e fotocamere

A portare il dispositivo a un livello superiore sono le funzioni innovative della fotocamera, che consentono di non preoccuparsi nemmeno dell’orario della giornata, grazie all’Ultra Pixel da 50MP di motorola edge 40 neo. La Visione Notturna Automatica ottimizzata lo rende un dispositivo perfetto per la fotografia serale, in grado di catturare foto più nitide e vivide dopo il tramonto, con una velocità fino a 16 volte superiore. La fotocamera da 50 MP utilizza pixel più grandi del 40% rispetto alla generazione precedente, lasciando entrare più luce, migliorando la qualità dell’immagine e creando foto vivaci sia di giorno che di notte. Gli scatti sono stabili e nitidi grazie all’OIS, e vi è anche un obiettivo ultragrandangolare da 13MP con Macro Vision e una fotocamera selfie da 32MP con tecnologia quad pixel per scatti sempre vividi.

Per stare al passo con gli stili di vita frenetici dei consumatori, motorola edge 40 neo è dotato di una capiente batteria da 5000mAh e vanta una ricarica rapida TurboPower da 68W, in grado di passare dallo 0% al 50% in soli 15 minuti. I consumatori possono guardare programmi televisivi e serie tv, giocare con gli amici o scorrere i social media senza preoccuparsi della durata della batteria. Inoltre, il display pOLED da 6,55″ curvo con un refresh rate di 144 Hz consente di svolgere tutte le attività e le esperienze in modo ottimale. Gli utenti potranno inoltre godere di un’esperienza visiva più coinvolgente grazie ai bordi curvi che offrono una qualità senza confini. Questo design è completato da uno schermo con colori a 10 bit e DCI-P3, in grado di offrire oltre un miliardo di colori più vivaci e all’altezza degli standard cinematografici. Inoltre, grazie al display con luminosità di picco di 1300 nits, tutti i contenuti appaiono più chiari e nitidi, anche all’aperto, in modo che i consumatori non debbano affaticare gli occhi per guardare foto o video.

SoC

Grazie al processore ultraveloce MediaTek Dimensity 7030 e alle connessioni di rete 5G, che garantiscono una maggiore larghezza di banda e una minore latenza, il dispositivo supporta giochi e tutte le attività preferite dall’utente, sempre e ovunque. I consumatori possono anche sfruttare i vantaggi del cloud gaming utilizzando lo smartphone come una console portatile e ottenere prestazioni massime con una varietà di giochi. Gli utenti potranno inoltre sfruttare la potenza di motorola edge 40 neo, ampliando l’esperienza mobile a un televisore o a un monitor8 per un intrattenimento più coinvolgente o una maggiore produttività. Inoltre, collegandosi a un PC, i consumatori potranno accedere alle applicazioni del telefono e ai file del PC sullo stesso schermo. Ciò include la condivisione di file e immagini tra i due dispositivi, l’utilizzo della fotocamera ad alta risoluzione al posto della webcam, la possibilità di rispondere alle chiamate o ai messaggi direttamente dal PC.

Moto g84 5G: una finitura in pelle vegana e il nuovo sistema di fotocamera OIS ultra-pixel da 50 MP

Portando avanti la missione di Motorola di offrire funzioni premium a un prezzo accessibile, Motorola annuncia oggi il nuovo moto g84 5G con finitura in pelle vegana, che trasmette amore al primo tocco. Moto g84 5G offre un design elegante in colori unici e dettagli più nitidi, oltre a un sistema di fotocamera con OIS, tecnologia ultra-pixel e un coinvolgente display pOLED da 6,5″ a contrasto infinito. I consumatori possono ottenere immagini ultra-nitide grazie a un sistema di fotocamere da 50MP, con la tecnologia Ultra Pixel che permette una maggiore luminosità combinando i pixel in una versione da 2,0µm per produrre foto luminose e suggestive, mentre l’OIS assicura che siano prive di oscillazioni. È presente anche un obiettivo ultra-wide da 8MP con Macro Vision per consentire agli utenti di scegliere il proprio punto di vista e una fotocamera per selfie da 16MP con messa a fuoco rapida per catturare i sorrisi all’istante.

Con un tocco di colore, moto g84 5G è il primo della famiglia moto g a essere dotato del PANTONE Colour of the Year 2023, PANTONE Viva Magenta. Questa tonalità rappresenta l’espressione di sé senza freni ed è completata dalla finitura in morbida pelle vegana, soffice al tatto e facile da impugnare. Tra i colori esclusivi figurano anche Marshmallow Blue, disponibile nella finitura in pelle vegana, e Midnight Blue, caratterizzato da un rivestimento in plastica opaca per un profilo elegante e di fascia alta. Queste finiture completano il look ultraleggero e ultrasottile del dispositivo, che comprende un design elegante, un audace alloggiamento della fotocamera in metallo e un display senza bordi. Il dispositivo è inoltre dotato di un design idrorepellente certificato IP54 per garantire la sicurezza e l’aspetto del dispositivo in caso di versamenti o schizzi accidentali.

Display e hardware

Gli utenti possono godersi una visuale perfetta grazie al display pOLED ultrawide da 6,5″ a contrasto infinito. Questa caratteristica illumina ogni singolo pixel, producendo neri più profondi e colori più vividi, per un’esperienza di intrattenimento coinvolgente. La velocità di aggiornamento di 120 Hz consente di visualizzare ogni scena, video o gioco in modo fluido e fedele, mentre la luminosità fino a 1300 nit consente di vedere lo schermo in modo ottimale anche sotto la luce diretta del sole.

La tecnologia del display di moto g84 5G è completata dal supporto di Dolby Atmos che garantisce un audio coinvolgente. Grazie a un maggior numero di livelli e dettagli più nitidi, Dolby Atmos offre un’esperienza sonora più ricca e multidimensionale per tutti i tipi di intrattenimento. Inoltre, Spatial Sound by Motorola offre un risultato di alta qualità e un senso spaziale migliorato, in modo che i consumatori si sentano immersi nel suono, sia che utilizzino i potenti altoparlanti stereo o gli auricolari. A permettere questi progressi è la piattaforma mobile Snapdragon 695 5G che spinge la velocità fino a 2,2 GHz con una modalità di processo a 6 nm, in modo che i consumatori possano godere di una riproduzione fluida, di fotografie di alto livello e di uno streaming quasi privo di lag con un’efficienza incredibile.

Produttività

Inoltre, gli utenti di moto g84 5G potranno ampliare la loro esperienza di utilizzo del cellulare attraverso un televisore o a un monitor per un intrattenimento più coinvolgente o una maggiore produttività. Gli utenti possono accedere alle applicazioni del telefono e ai file del PC sullo stesso schermo collegandosi a un computer; ciò include la condivisione di file e immagini tra i due dispositivi, l’utilizzo della fotocamera ad alta risoluzione al posto della webcam, la possibilità di rispondere alle chiamate o ai messaggi direttamente dal PC. Gli utenti possono anche giocare tutto il giorno senza dover ricaricare il device, grazie a una batteria di lunga durata da 5000 mAh. Quando è il momento di ricaricare, è disponibile la funzione TurboPower da 30W per fare il pieno di energia e tornare a concentrarsi su ciò che interessa.

moto g54 5G: un’esperienza di intrattenimento senza eguali

Motorola presenta anche moto g54 5G, in grado di portare gli utenti a un livello superiore di intrattenimento grazie alla connettività 5G ultra-veloce e un display da 6,5″ FHD+ 120Hz supportato da altoparlanti stereo – il compagno perfetto per chi desidera un dispositivo completo con finiture in pelle vegana morbide al tatto. I film prendono vita su un display da 6,5″ che si adatta comodamente alla mano dell’utente. Inoltre, grazie al rapporto d’aspetto 20:9, gli utenti possono ridurre lo scorrimento e leggere più facilmente i contenuti dei siti web.

Moto g54 5G rivoluziona anche l’alta definizione, consentendo agli utenti di vedere spettacoli in Full HD+ senza sacrificare la qualità dell’immagine tipica di un display standard. Grazie a una frequenza di aggiornamento incredibilmente fluida di 120 Hz, il passaggio da una app all’altra, l’esecuzione di giochi e lo scorrimento di siti web risultano fluidi e senza interruzioni. La frequenza di aggiornamento si regola automaticamente in base al tipo di contenuto sullo schermo, mentre la bassa frequenza del touch a 240 Hz offre una reattività di gran lunga superiore a quella di un display standard.

Multimedialità e connettività

Per completare questa impressionante esperienza di intrattenimento, il moto g54 5G arriva con il suono multidimensionale di Dolby Atmos. Il suono riempie lo spazio con il nuovo Moto Spatial Sound, e gli utenti potranno ascoltare sui grandi altoparlanti stereo, bassi e voci migliorati. Moto g54 5G è dotato di un sensore da 50MP con OIS che realizza scatti bellissimi con dettagli brillanti. Questo dispositivo è inoltre dotato di tecnologia Quad Pixel che migliora di 4 volte la sensibilità in condizioni di scarsa illuminazione garantendo foto più nitide e vivaci, sia di giorno che di notte. Gli utenti possono avvicinarsi incredibilmente al soggetto con la fotocamera Macro Vision, catturando i piccoli dettagli che spesso sfuggono con un obiettivo standard. La camera frontale da 16 MP completa questo sistema avanzato di fotocamere, dotato anche di Face Beauty per migliorare automaticamente le foto, in modo che i soggetti appaiano sempre al meglio.

Per garantire agli utenti il massimo del 5G, Motorola ha incluso il MediaTek Dimensity 7020, un potente processore octa-core che offre frequenze fino a 2,2GHz per video più fluidi, giochi senza interruzioni e altro ancora. Con la velocità del 5G, gli utenti possono scaricare in assoluta rapidità. Inoltre, gli utenti non devono preoccuparsi della durata della ricarica grazie alla batteria da 5000mAh con ricarica TurboPower. Moto g54 5G è stato progettato per distinguersi con la fotocamera dal design elegante e una finitura opaca di qualità premium che si adatta perfettamente alla mano. E per un tocco di lusso, c’è un’edizione speciale realizzata in pelle vegana, morbida al tatto. Il tutto protetto da versamenti e schizzi accidentali grazie a un design idrorepellente.

Disponibilità

Motorola edge 40 neo sarà disponibile in Italia a partire da oggi, al prezzo di 399,90€ nelle colorazioni Caneel Bay, Soothing Sea e Black Beauty. Con motorola edge 40 neo sarà possibile partecipare al nuovo programma “Trade In” pensato per chi vuole sostituire il proprio smartphone. Inoltre, in occasione del lancio verrà offerta anche una supervalutazione di 100€ all’interno del programma.

Come funziona?

Acquista motorola edge 40 neo dal 14 settembre 2023 al 31 ottobre 2023, dopo aver completato l’acquisto, invia la tua richiesta entro 15 giorni dalla data di acquisto o di consegna, invia il vecchio smartphone entro 15 giorni dalla ricezione dell’e-mail di approvazione della richiesta di permuta. Il tuo smartphone sarà valutato secondo la tabella dedicata e oltre al valore del device, riceverai una supervalutazione di 100€.

riceverai il rimborso mediante un accredito sul tuo conto corrente entro 30 giorni dalla convalida della permuta.

Il programma "Trade In" è riservato a coloro che acquisteranno motorola edge 40 neo, in tutti i rivenditori fisici e online. Per maggiori informazioni visita il sito Motorola Trade In. Moto g84 5G sarà disponibile in Italia a partire da oggi, al prezzo di 299,90€ nelle colorazioni PANTONE Viva Magenta, il colore dell'anno 2023 by Pantone, Marshmallow Blue e Midnight Blue. Moto g54 5G sarà disponibile in Italia a partire da oggi, al prezzo di 229,90€ nelle colorazioni Midnight Blue, Glacier Blue, Mint Green e Indigo Blue. Anche moto g84 5G e moto g54 5G sono inclusi nel programma di Trade In Motorola.