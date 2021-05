5G Summit: la tecnologia 5G accessibile a tutti

GSMA, Counterpoint, realme e Qualcomm hanno annunciato che il prossimo 3 giugno si terrà il 5G Summit. Scopriamo insieme di cosa si tratta

GSMA, Counterpoint, realme e Qualcomm hanno annunciato che il prossimo 3 giugno si terrà il 5G Summit con il seguente tema: rendere il 5G globale e accessibile per tutti. I principali leader di queste aziende condivideranno le loro opinioni sullo sviluppo globale del 5G e sulle sue opportunità future offerte da questa tecnologia.

5G Summit: i partecipanti

Kalvin Bahia, Principal Economist,GSMA Intelligence:

“Il 5G rappresenta un’opportunità per accelerare la crescita economica in un mondo post-pandemico”.

Peter Richardson, VP e co-fondatore, Counterpoint Research:

“Il 5G è una tecnologia fondamentale che cambierà radicalmente il modo in cui le persone vivono, apprendono e lavorano”.

Madhav Sheth, VP di realme, CEO di realme India ed Europa:

“Crediamo che il 5G sarà il più grande motore utile per accelerare la vita intelligente per i giovani di tutto il mondo”.

Johnny Chen, Brand Director di realme:

“I nostri telefoni consentiranno ai giovani di esprimersi in modi che vanno oltre gli spazi fisici”.

Le proposte delle aziende

GSMA condividerà le proprie considerazioni sulle aspettative di crescita del 5G nei mercati emergenti, sugli ostacoli all’adozione di Internet mobile 5G e su come può stimolare la crescita in un mondo post-pandemico.

Counterpoint si concentrerà su come il 5G sta cambiando il modo in cui le persone usano la tecnologia, la tendenza del 5G a diffondersi a livelli di prezzo sempre più bassi, alcuni numeri che indicano i principali attori di smartphone nel 5G e le specifiche sui nuovi smartphone nello sviluppo del 5G.

realme condividerà alcuni spunti sul suo ruolo nell’era del 5G, perché il 5G diventerà il motore più significativo per accelerare la vita intelligente per i giovani di tutto il mondo, insights sull’aumento della domanda dei giovani utenti con il 5G e alcuni dettagli sulle sue prossime linee di prodotto.

Qualcomm parlerà di come lavora insieme ai produttori di smartphone per garantire le migliori prestazioni, concentrandosi su applicazioni specifiche che sono importanti per fornire l’intera esperienza 5G.

Il live streaming del 5G Summit inizierà il 3 giugno alle ore 11:00, attraverso il seguente link.

Fateci sapere la vostra opinione nella sezione commenti, vi invito poi a seguire la nostra sezione mobile per non perdere nessuna novità.