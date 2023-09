Le migliori app per Apple Watch | Settembre 2023

Scopriamo insieme, in questa guida dedicata, quali sono attualmente le migliori app per Apple Watch che dovete avere installate nel vostro wearable: dal fitness al meteo, passando per l’intrattenimento

Il mondo della tecnologia ha fatto ormai passi da gigante, specialmente negli ultimi dieci anni di consumismo a pieni regimi, e anche la cosa più semplice e spesso dimenticabile è diventata ormai indispensabile alla vita di tutti i giorni. Prendiamo ad esempio gli accessori wearable, come gli orologi smart, di cui indubbiamente la linea degli Apple Watch è una delle più blasonate e vendute. Prodotti da Apple (ma va!), gli Apple Watch nascono nel 2015, quando il primo wearable è introdotto nel mercato. Da allora, ovviamente, tanti sono i modelli introdotti, ciascuno con miglioramenti e nuove funzionalità. Dal design unico e riconoscibilissimo, gli Apple Watch hanno diverse opzioni di materiali e cinturini che permettono una personalizzazione basata sulle esigenze dell’utente.

Quali sono le migliori app da installare su Apple Watch?

Ad essere personalizzabile è anche ovviamente la lista di app accessibili sul dispositivo. Fra le tante possibilità offerte da questi dispositivi troviamo la possibilità di ricevere notifiche direttamente sull’orologio e interagirvi, la personalizzazione del quadrante dell’orologio, la gestione di applicazioni riguardanti il fitness, il divertimento e i pagamenti elettronici. In questa guida vogliamo illustrarvi quelle che sono, attualmente, le migliori app da scaricare ed avere nel vostro Apple Watch: gli imperdibili per rendere il vostro orologio da polso una vera e propria macchina da guerra.

Apple Fitness+ | Migliori App Apple Watch

Apple Fitness+ è un’app first party che fornisce un servizio di abbonamento offerto proprio da Apple. Apple Fitness+ garantisce una vasta gamma di allenamenti guidati, accessibili su tutti i dispositivi Apple, compreso anche Apple Watch. Tante sono le categorie di allenamenti gestiti da allenatori esperti che condurranno le varie sessioni, mentre il vostro Apple Watch monitora la frequenza cardiaca ed altre importanti metriche che potrete visualizzare su schermo mentre fate allenamento. Imprescindibile.

Strava | Migliori App Apple Watch

Strava è una piattaforma sociale e un’applicazione mobile dedicata agli sportivi e agli appassionati di fitness. Fondata nel 2009, Strava ha guadagnato popolarità come uno strumento per tracciare, registrare e condividere le attività sportive attraverso dispositivi GPS come orologi da corsa, smartphone o altri dispositivi indossabili. La piattaforma è adatta per una vasta gamma di attività sportive come corsa, ciclismo, nuoto, escursionismo e altro. Gli utenti possono condividere dettagli e sensazioni riguardo all’allenamento. Un aspetto distintivo di Strava è rappresentato dai “segmenti”, che sono tratti specifici di percorsi in cui gli utenti possono sfidarsi a vicenda per ottenere i migliori tempi. Questa componente competitiva è molto popolare. Infine, Strava fornisce dettagliate analisi sulle performance, come grafici di altitudine, velocità e, se disponibile, frequenza cardiaca. Questi dati aiutano gli utenti a capire le loro prestazioni e individuare aree di miglioramento. Se vi siete stufati di Apple Fitness+, Strava è sempre un’ottima opzione third party.

Apple Maps | Migliori App Apple Watch

Anche Apple Maps è integrato nell’Apple Watch, per offrire un’esperienza di navigazione sicuramente semplificata, ma altrettanto comoda, direttamente sul vostro polso. Inserite la vostra destinazione nell’app sullo wearable o sul vostro Iphone e avviate la navigazione, l’orologio inizierà a guidarvi con indicazioni vocali e visive: particolarmente utile quando siete in movimento, specialmente a piedi, e non avete modo di tenere il telefono in mano. Consigliatissima.

Spotify | Migliori App Apple Watch

Passiamo dallo sport all’intrattenimento musicale con Spotify. Spotify è una piattaforma di streaming musicale che offre agli utenti l’accesso a una vasta libreria di brani musicali, podcast e altri contenuti audio. È stata fondata nel 2006 e si è rapidamente affermata come uno dei servizi di streaming musicale più popolari al mondo. Spotify consente agli utenti di ascoltare musica su richiesta, creare playlist personalizzate, scoprire nuove canzoni e artisti, e molto altro ancora. Gli utenti possono ascoltare canzoni in streaming in qualsiasi momento e ovunque vi sia una connessione internet disponibile. È possibile ascoltare musica su richiesta senza doverla scaricare fisicamente sul dispositivo. Inoltre, se siete utenti Premium (e usufruite dunque di una delle varie forme disponibili di abbonamento), potete scaricare brani, album e playlist per l’ascolto offline. Questo è particolarmente utile quando si è in viaggio o in aree con connessione internet limitata.

Todoist | Migliori App Apple Watch

Se volete un ottimo gestore delle vostre attività e un modo pratico e veloce per tenere traccia della lista di cose da fare anche tramite Apple Watch, non possiamo che consigliarvi Todoist. Perfettamente integrato nell’ecosistema dello wearable targato Apple, con Todoist potete creare elenchi di cose da fare per organizzarvi il lavoro, assegnare priorità alle attività e impostare scadenze per non rimanere indietro e tralasciare nulla. L’app vi avvertirà di queste scadenze tramite notifiche e promemoria. Davvero ottima!

Apple Wallet | Migliori App Apple Watch

Apple Wallet è un’app imprescindibile per tutti coloro che possiedono un dispostivio Apple e perfettamente integrata anche con Apple Watch. Nasce per consentire la conservazione e la gestione di una grande varietà di oggetti digitali. Fra questi, ad esempio, tralasciando le ovvie carte di credito e debito, troviamo biglietti aerei e carte d’imbarco, carte fedeltà, biglietti elettronici per il trasporto pubblico, coupon digitali e anche documenti di identità e chiavi digitali. Una semplificazione enorme al gigantesco portafoglio che altrimenti ci si dovrebbe portar dietro, il tutto crittografato e protetto da autenticazione biometrica (Face ID o Touch ID). Imprescindibile!

Carrot Weather | Migliori App Apple Watch

Carrot Weather è un’applicazione per il monitoraggio delle condizioni meteo disponibile su dispositivi iOS, incluso anche, ovviamente, Apple Watch. Ciò che distingue Carrot Weather da tutte le altre app metereologiche (e che ce lo ha fatto di diritto aggiungere a questa guida) è il suo approccio unico, caratterizzato da una personalità unica e da un tocco di umorismo, che non fa mai male. L’app offre una serie di commenti umoristici e sarcastici sulle condizioni metereologiche correnti e future, cosa che rende l’esperienza di consultazione delle previsioni meteo decisamente più divertente. Per il resto è un app meteo: sapete bene cosa aspettarvi!

