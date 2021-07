Legends of Runeterra: in arrivo nuove espansioni e modalità

Sono in arrivo nuove espansioni e modalità: rispettivamente, parliamo dell’ultima regione di Legends of Runeterra e della nuova PvE

Non ne parliamo da febbraio, ma Riot Games ha appena comunicato su Twitter le nuove espansioni e modalità in arrivo in Legends of Runeterra. Il gioco di carte trarrà dalla IP madre League of Legends due sostanziose novità. La prima di esse è una nuova regione, l’ultima: l’espansione Beyond the Bandlewood introdurrà i personaggi del mondo mistico di Bandle City, da cui provengono i campioni di Yordle come Teemo, Tristana, Corki e altri ancora. Nonostante la decima regione sia anche l’ultima, il direttore Andrew Yip ci rassicura: i personaggi che vedremo in seguito saranno associati alle regioni più sensate per loro.

Nuove modalità, ma niente più espansioni per Legends of Runeterra?

Nuove espansioni a parte, non possiamo nasconderci dietro un dito: come avrete intuito dal titolo in cima, Legends of Runeterra sta per ricevere anche una modalità player versus environment, o PvE per gli amici. Nella versione 2.13.0 del gioco, infatti, si farà strada Lab of Legends: The Saltwater Scourge, con cui Riot Games intende scuotere lo status quo espandendo al contempo la modalità Lab of Legends già esistente. In questa modalità sarà possibile progredire in modo simile ai giochi di ruolo. Lasciamo che sia il tweet in sé a parlare per noi, vista la presentazione video che contiene.

See what’s in store for the rest of 2021. Discover the final region joining Legends of Runeterra, explore a leveled-up Lab of Legends, and mark your calendars for a bonus PvE expansion in the fall. pic.twitter.com/aLrd28YyB9 — Legends of Runeterra (@PlayRuneterra) July 27, 2021

La modalità ci vedrà vestire i panni di Twisted Fate, Miss Fortune o Tahm Kench, facendoci strada nella mappa per “attaccare briga, dissotterrare tesori e spendere il sudato oro” preparandoci allo scontro con Gangplank. La nuova modalità sarà disponibile con la prossima patch, mentre l’espansione di Bandle City arriverà il mese prossimo. Andrew Yip ha dichiarato testualmente che non saranno esclusi “i vostri campioni preferiti da Ixtal, dal Vuoto o da altre parti di Runeterra” solo perché quella di Bandle City “è l’ultima regione”. Scopriremo meglio cosa intende Yip col tempo.

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate delle novità in arrivo? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.