Huawei: annunciato l’arrivo in Italia del Watch D

Arriva in Italia il nuovissimo Huawei Watch D. L’innovativo smartwatch per la misurazione precisa della pressione arteriosa in tempo reale

Huawei Consumer Business Group (qui per maggiori info sull’azienda) annuncia l’arrivo in Italia di HUAWEI WATCH D con certificazione medica. Il primo dispositivo da polso Huawei dedicato alla gestione e analisi completa dei parametri, rese possibili da un’importante implementazione a livello hardware.

Dettagli sul nuovo Huawei Watch D in arrivo in Italia

HUAWEI WATCH D rende comodo il monitoraggio dei parametri di salute ai suoi utenti. Consente la misurazione dell’ECG2 e della pressione arteriosa ovunque e in tempo reale direttamente dal polso. HUAWEI WATCH D è leggero, con un peso di soli 40,9 g. Oltre alle funzioni di monitoraggio della salute, il nuovo smartwatch offre anche diverse modalità di allenamento per chi non vuole abbandonare lo sport. L’innovativa tecnologia fa sì che HUAWEI WATCH D utilizzi una mini-pompa che elettricamente gonfia una camera d’aria in modo da esercitare pressione sulle arterie del polso e che misura con precisione la pressione arteriosa. Una scelta per quei consumatori che hanno bisogno di un alleato quotidiano nel trattamento della salute. HUAWEI WATCH D è dotato di una funzione ECG2.

Un hardware innovativo per misurare con precisione la pressione arteriosa

L’ipertensione è la malattia cronica più diffusa al mondo, con miliardi di persone che necessitano di un attento monitoraggio della pressione arteriosa1 e di farmaci a lungo termine per tenere sotto controllo l’organismo. HUAWEI WATCH D ha reso veloce ed accurata la misurazione dei parametri principali della pressione arteriosa e dell’attività cardiaca.

Per una precisa misurazione della pressione arteriosa1 attraverso uno smartwatch sono fondamentali una giusta regolazione del cinturino e una corretta posizione del polso. L’accurato sistema di misurazione della pressione è in grado di mantenere un margine di errore entro ±3 mmHg, in grado così di fornire agli utenti dati chiari ed affidabili. Ciò grazie al sensore di pressione ad alta risoluzione, al circuito di regolazione del feedback della pressione e dell’immissione del flusso d’aria a bassa intensità.

Funzione ECG2 professionale che sostiene il vostro cuore

HUAWEI WATCH D non è stato soltanto pensato per la misurazione della pressione sanguigna, ma è anche uno smartwatch per la misurazione della frequenza cardiaca. Il dispositivo è infatti dotato di un modulo a sensore ECG2 ad alte prestazioni che supporta la registrazione dei dati relativi con conseguente generazione di grafici e report in grado di rilevare la fibrillazione atriale e il ritmo sinusale.

Ricapitolando, HUAWEI WATCH D supporta:

il monitoraggio della frequenza cardiaca (ECG)

il monitoraggio scientifico del sonno

il monitoraggio SpO2 dell’ossigenazione del sangue in maniera costante per tutto il giorno

il rilevamento della temperatura cutane

il monitoraggio dello stress e tanto altro

Infine, è dotato di oltre 70 modalità di allenamento. In combinazione con la modalità smart, garantisce una batteria di lunga durata fino a 7 giorni, consentendo agli utenti di indossarlo e di godere di tutte le sue funzionalità senza doverlo ricaricare frequentemente. Nel corso degli ultimi vent’anni, la tecnologia degli smartwatch si è evoluta. Oggi, con il lancio di HUAWEI WATCH D, si assiste a una svolta nelle funzionalità chiave degli smartwatch, che si sono spinte oltre in termini di gestione dei parametri.

Prezzo e disponibilità

HUAWEI WATCH D è disponibile in Italia al prezzo di 399,90 euro con la bilancia HUAWEI Scale 3 in omaggio.

E voi? Cosa ne pensate di questo nuovo smartwatch HUAWEI WATCH D a breve in Italia? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttoteK per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).