Vuoi acquistare un nuovo telefono? Ecco come scegliere

Siete in cerca di un nuovo telefono, ma non avete proprio idea di dove andare a sbattere la testa? Vi aiutiamo noi con questo articolo

Se stai pensando di acquistare un nuovo smartphone che soddisfi le tue esigenze senza dover spendere troppo, ti consigliamo di valutare bene tutti i dispositivi sul mercato, optando per il più innovativo dal punto di vista tecnologico ma anche conveniente sul piano economico.

Tra i numerosi modelli disponibili, in questo articolo ne valutiamo tre in particolare, che ci sembrano i più competitivi e prestanti sotto diversi punti di vista: l’Oppo Reno8, il Samsung Galaxy A54 e l’Apple iPhone 12.

Si tratta di tre cellulari molto differenti tra loro, tutti efficienti e validi sia per le prestazioni che offrono che per la velocità, perfetti da utilizzare sia per il lavoro sia per i momenti di svago, con app innovative e tante funzioni da provare. Confronta smartphone per poter fare la scelta migliore per le tue necessità.

Quali sono i principali vantaggi tra Oppo Reno8, Samsung Galaxy A54 e Apple iPhone 12

A livello di prestazioni l’iPhone 12 è il dispositivo più potente dei tre, con un punteggio Antutu di 687.000. Questo grazie al processore A14 Bionic, uno dei più potenti sul mercato. L’Oppo segue, con un punteggio Antutu di 552.000. Il Samsung ottiene un comunque buon punteggio Antutu di 350.000, dovuto al suo processore di fascia media MediaTek Dimensity 720.

Dove però il Samsung spicca è nella fotocamera, che supera l’Oppo e l’iPhone grazie alla risoluzione delle immagini che raggiunge i 32 Mp, soprattutto quando si parla di selfie: foto nitide, pulite e con una regolabilità dell’illuminazione notevole.

Per quanto riguarda la batteria, invece, quella dell’iPhone 12 si aggiudica il primato, sia per durata che per capienza, anche grazie a un backup efficiente e automatico, che consente di salvare solo i dati che sono stati modificati da quando è stato eseguito l’ultimo backup.

Inoltre, la possibilità di salvare su iCloud con abbonamento separato può aiutare a risparmiare spazio di archiviazione locale, permettendo anche un minore consumo della batteria.

Comunque anche Samsung Galaxy A54 5G 8/256GB riceve ottime recensioni per la batteria, dal momento che è dotata di 5000mAh per contenere foto, documenti e una grande area di archiviazione. Tra gli altri vantaggi, il Samsung Galaxy A54 e può essere utilizzato anche in acqua: finalmente un cellulare che non teme il mare né la pioggia!

Altre differenze tra questi tre modelli

Rispetto all’ iPhone 12 e al Samsung Galaxy A54, l’Oppo Reno 8T 5G è il più leggero e maneggevole.

Con i suoi 171 grammi, si può portare ovunque senza essere ingombrante come il Samsung, che è più grande e vistoso.

Inoltre, l’Oppo Reno 8T 5G presenta una fotocamera posteriore a elevata risoluzione (108 Mp) per foto estremamente realistiche e chiare, oltre a essere dotato di uno schermo di dimensioni maggiori che lo rende pratico da usare, facilmente visibile e adatto a coloro che amano un display più grande rispetto alla media.

Un altro vantaggio è legato alla presenza dell’entrata jack audio da 3,5 mm, che in molti apprezzano, caratteristica assente invece negli altri modelli. Inoltre, l’Oppo Reno 8T 5G viene proposto a un prezzo più conveniente, offrendo quindi un ottimo rapporto qualità/prezzo.

In generale il Samsung Galaxy A54 si assesta tra i migliori per la velocità e per la funzionalità, mentre l’Oppo Reno 8T 5G ha una carica della batteria molto veloce ed è compatibile con NFC.

Conclusioni

L’acquisto di un nuovo smartphone è sempre difficile, i modelli si succedono con estrema velocità e la difficoltà risiede proprio nel comprendere la differenza tra una tecnologia e l’altra.

