Sbloccare Samsung se non ricordo il pin del telefono

Non ricordo la password del tablet Samsung o telefono Samsung, cosa fare? In questo articolo andremo a rispondere a questa domanda, scopriamo i dettagli

Le varie serie di cellulari Samsung sono molto apprezzate e milioni di utenti possiedono smartphone del brand. Al giorno d’oggi, le persone prestano sempre più attenzione ai problemi di sicurezza dei telefoni cellulari e ci sono sempre più tipi di password, come modelli, impronte digitali, riconoscimento facciale o password. Tra questi, l’impronta digitale e il riconoscimento facciale sono i più utilizzati, quindi molte persone dimenticano la password dello schermo, motivo per cui molte persone vogliono sapere come sbloccare Samsung senza la password. Se desideri utilizzare un passcode per sbloccare il tuo telefono Galaxy, questo articolo ti mostrerà come fare.

Come sbloccare Samsung senza la password(Il modo migliore)

Sblocca la schermata di blocco Samsung utilizzando Find My Mobile

Sblocca il telefono Samsung con l’account Google

Sblocca lo schermo Samsung bloccato tramite Hard Reset

Sblocca Samsung senza la password utilizzando Droidkit

Questa è sicuramente un’opzione che interesserà gli utenti che possiedono un telefono di marca. Infatti, se non ricordi il pin del telefono Samsung e vuoi sbloccarlo, è molto difficile, devi ricorrere a software di terze parti. Questa è anche l’app a cui mi riferisco qui: Droidkit. Ha il più alto tasso di successo per sbloccare la password dimenticata di Samsung. Vorrei anche menzionare alcuni dei suoi vantaggi.

Sblocca che si tratti di un codice sconosciuto, codice sblocco dimenticato, sequenza, impronta digitale o PIN, accedi nuovamente al tuo dispositivo Samsung.

Può rimuovere il blocco frp del telefono Samsung

Effettua il backup con un clic del tuo Samsung sul computer per prevenire la perdita di dati

Supporta varie serie di telefoni e tablet Samsung

Come bypassare facilmente la password Samsung

Andiamo ad esaminare i quattro passaggi da eseguire:

Passaggio 1: Scarica Droidkit gratuitamente, seleziona Sblocco Schermo.

Passaggio 2: Collega il tuo Samsung al computer e fai clic su Inizia.

Passaggio 3: Inizia a preparare i file di configurazione per il tuo dispositivo. Al termine del processo, fare clic su Rimuovi ora.

Passaggio 4: Segui le istruzioni sullo schermo per mettere il tuo Samsung in modalità di ripristino e iniziare a rimuovere il blocco dello schermo.

Sblocca la schermata di blocco Samsung utilizzando Find My Mobile

Se hai dimenticato la password di blocco dello schermo, puoi anche sbloccare da remoto lo schermo bloccato del tuo telefono Samsung Galaxy sulla pagina web Trova il mio dispositivo. Lascia che ti insegniamo come sbloccare da remoto la schermata di blocco del tuo telefono Samsung sul computer.

Passo 1. Vai alla pagina web Find My Mobile e accedi con il tuo account Samsung.

Vai alla pagina web Find My Mobile e accedi con il tuo account Samsung. Passo 2. Dopo aver effettuato l’accesso al tuo account Samsung, trova l’opzione Sblocca il mio schermo e fai clic su di essa.

Dopo aver effettuato l’accesso al tuo account Samsung, trova l’opzione Sblocca il mio schermo e fai clic su di essa. Passo 3. Fai clic sul pulsante “Sblocca” per avviare lo sblocco dello schermo del telefono.

Fai clic sul pulsante “Sblocca” per avviare lo sblocco dello schermo del telefono. Passo 4. Quando ricevi una notifica sul tuo computer che indica che lo schermo è sbloccato, puoi sbloccare da remoto lo schermo del tuo telefono Samsung sul computer.

Sblocca il telefono Samsung con l’account Google

Se inserisci la password errata troppe volte, il tuo telefono Samsung verrà bloccato. A questo punto, riceverai un messaggio che devi attendere 30 secondi. Se il tuo telefono esegue Android 4.4 o versioni precedenti, sarai in grado di sbloccare il tuo telefono Android utilizzando la funzione Sequenza dimenticata.

Passo 1. Inserisci il codice sbagliato 5 volte sul tuo dispositivo > tocca la sequenza dimenticata nella parte inferiore della schermata di blocco.

Inserisci il codice sbagliato 5 volte sul tuo dispositivo > tocca la sequenza dimenticata nella parte inferiore della schermata di blocco. Passo 2. Immettere la password di backup e fare clic su OK. Oppure accedi con il tuo account Google e fai clic su Accedi. Attendere lo sblocco del dispositivo.

Sblocca lo schermo Samsung bloccato tramite Hard Reset

Per sbloccare la sequenza della schermata di blocco Samsung, il pin, il passcode e l’impronta digitale da soli a casa, anche il ripristino delle impostazioni di fabbrica del telefono. Ma dopo aver eseguito un ripristino di fabbrica/hard reset del telefono, tutti i dati e le informazioni personali verranno eliminati dal telefono e il telefono lo riporterà alle condizioni originali di fabbrica. Valuta attentamente se eseguire un hard reset e bypassare la sicurezza.

Passo 1. Spegni il tuo telefono Samsung.

Spegni il tuo telefono Samsung. Passo 2. Tieni premuti i tasti volume + accensione + tasto home finché non viene visualizzata la schermata di ripristino del sistema Android (nota: fare riferimento a metodi diversi per diversi modelli di telefoni cellulari)

Tieni premuti i tasti volume + accensione + tasto home finché non viene visualizzata la schermata di ripristino del sistema Android (nota: fare riferimento a metodi diversi per diversi modelli di telefoni cellulari) Passo 3. Utilizza i tasti volume su/giù per la navigazione e il tasto di accensione per confermare.

Utilizza i tasti volume su/giù per la navigazione e il tasto di accensione per confermare. Passo 4. Seleziona Cancella partizione cache > Seleziona l’opzione Sì, elimina tutti i dati.

Seleziona Cancella partizione cache > Seleziona l’opzione Sì, elimina tutti i dati. Passo 5. Selezionare Riavvia il sistema ora per riavviare il sistema Android e ripristinare immediatamente il telefono.

Nota: durante il processo di hard reset, tutti i tuoi dati verranno eliminati, quindi ti consigliamo di utilizzare Droidkit per eseguire prima il backup dei dati sul computer e può anche aiutarti a recuperare i dati persi/cancellati da Android.

Conclusione

Esistono diversi modi per sbloccare il tuo telefono o tablet Samsung, tuttavia l’utilizzo di uno strumento di sblocco professionale per Android può farti risparmiare un sacco di problemi ed è il modo più efficace per bloccare lo schermo. Può sbloccare Huawei, Xiaomi, SONY e altri dispositivi senza conoscere la password, inoltre, Droidkit può recuperare completamente file cancellati o persi da dispositivi danneggiati, vieni a provarlo.

