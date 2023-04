In questo articolo vi spiegheremo come ripristinare il backup WhatsApp da Google Drive ad iPhone in modo semplice e veloce

I backup dei messaggi WhatsApp avviene in modo diverso su dispositivi Android ed iOS. Nel primo caso il backup avviene nell’account Google Drive associato al nostro account Google – grazie ad un accordo tra Meta e Google non viene toccato il nostro spazio cloud personale. Mentre su iPhone viene salvato su iCloud ovviamente. Questo potrebbe creare un po’ di problemi se si vuole ripristinare un backup WhatsApp da Google Drive ad iPhone. In questo articolo però vi spiegheremo un metodo molto efficace e veloce per fare il passaggio ad iPhone in modo rapido ed indolore tramite il software iToolab WatsGo – WhatsApp Transfer Tool.

Come ripristinare backup WhatsApp da Google Drive ad iPhone tramite iToolab WatsGo con WhatsApp Transfer Tool

iToolab WatsGo – WhatsApp Transfer Tool è una applicazione per PC Windows in grado di recuperare i dati dal vostro account Google Drive e trasferirli su iPhone in modo semplice, con un tasso di recupero fino al 90% e fino a 3 volte più rapido di altre soluzioni. L’applicazione permette di trasferire fino a 20 diversi tipi di file: chat, immagini, video, documenti e quant’altro. Inoltre consente anche di eseguire un backup locale nel nostro PC dei contenuti di WhatsApp. Vediamo come funziona!

La procedura passo passo

Seleziona la funzione “Ripristinare il backup di WhatsApp da Google Drive” Vai a scegliere la terza opzione “Ripristina il backup di WhatsApp da Google Drive” dopo aver avviato il programma.



Accedi all’account Google e selezionare il backup Ora, il programma ti chiederà di accedere all’account Google dove hai eseguito il backup dei dati di WhatsApp. Quando avrai eseguito correttamente l’accesso al tuo account Google, viene visualizzato un elenco di file che mostra tutti gli account WhatsApp che sono stati sincronizzati con Google Drive. Basta selezionarne uno per scaricarlo immediatamente.



Scarica i file

Successivamente, il programma procederà al download dei file da Google Drive, dovrete portare un po’ di pazienza specialmente se avete molte immagini e video da scaricare. Quando si arriva al passaggio “Verifica account WhatsApp”, probabilmente verrà visualizzato un messaggio che dice “Inserisci una password di 64 cifre” se hai attivato il backup crittografato. Questo è un passaggio delicato perché dovrete inserire la chiave crittografica o in alternativa creare un backup non crittografato dalle impostazioni di WhatsApp sul vostro smartphone Android. Dopo che la verifica è stata eseguita, il backup di WhatsApp verrà scaricato.



Ripristinare il backup di WhatsApp da Google Drive Se desideri ripristinare il backup di WhatsApp su Google Drive, scegli “Ripristina sul dispositivo”. Quindi collega il tuo dispositivo di destinazione, iPhone o dispositivo Android al computer. Ora seleziona il tipo di dati che desideri ripristinare sul dispositivo di destinazione. I messaggi di testo vengono trasferiti per impostazione predefinita. Il backup verrà ripristinato sul tuo dispositivo di destinazione nel giro di poco tempo.



iToolab WatsGo – WhatsApp Transfer Tool è un ottimo software per ripristinare il backup WhatsApp da Google Drive ad iPhone. Offre diverse funzionalità aggiuntive che possono tornare utili come il backup locale e l’interfaccia grafica è molto semplice ed intuitiva! Si può provare la versione gratuita prima di decidere di acquistare la versione completa. Quindi provatelo! Dalla sezione software è tutto, continuate a seguirci!