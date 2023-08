Analizziamo problema e soluzione del perché l’iPhone si surriscalda, come risolvere il problema e come evitare che ciò accada con frequenza

Nell’era moderna, l’iPhone è diventato un compagno indispensabile, consentendoci di restare connessi e organizzati come mai prima d’ora. Tuttavia, potresti aver notato che a volte questo dispositivo potente può diventare più caldo al tatto del solito. Questo fenomeno, sebbene comune, suscita spesso domande sulla sua origine e i potenziali rischi coinvolti. Nella seguente guida, esploreremo da vicino le ragioni alla base del surriscaldamento dello smartphone di casa Apple, analizzando le cause più comuni di questo fenomeno e fornendo utili suggerimenti su come gestirlo in modo efficace.

Le motivazioni più probabili | Perché l’iPhone si surriscalda

Ricarica Energia : durante la ricarica dell’iPhone, l’energia fluisce nella batteria generando calore, soprattutto quando si utilizza il dispositivo contemporaneamente, aumentando così il rischio di surriscaldamento.

: durante la ricarica dell’iPhone, l’energia fluisce nella batteria generando soprattutto quando si utilizza il dispositivo contemporaneamente, aumentando così il rischio di surriscaldamento. App in Background : l’esecuzione di numerose app in background può sovraccaricare il dispositivo, causando un aumento dell’uso energetico e provocando il surriscaldamento, specialmente con app pesanti e giochi.

: l’esecuzione di numerose app in background può il causando un aumento dell’uso energetico e provocando il surriscaldamento, specialmente con app pesanti e giochi. Aggiornamenti di iOS : problemi legati alla versione attuale di iOS possono contribuire al surriscaldamento dell’iPhone, che può spesso essere risolto con un semplice aggiornamento del sistema operativo. Tuttavia, talvolta potrebbe essere necessario attendere alcuni minuti affinché il dispositivo si raffreddi dopo l’aggiornamento.

: problemi legati alla versione attuale di iOS possono contribuire al surriscaldamento dell’iPhone, che può spesso essere risolto con un semplice aggiornamento del sistema operativo. Tuttavia, talvolta potrebbe essere necessario affinché il dispositivo si raffreddi dopo l’aggiornamento. Applicazioni Non Aggiornate : app con errori o bug possono causare surriscaldamento. Verificare la disponibilità di aggiornamenti per risolvere tali problemi è fondamentale.

: app con errori o bug possono causare surriscaldamento. Verificare la disponibilità di aggiornamenti per risolvere tali problemi è fondamentale. Chiamate Prolungate : le lunghe chiamate, se prese singolarmente non dovrebbero surriscaldare il dispositivo, ma se applicazioni in background consumano risorse mentre si chiama, l’iPhone potrebbe surriscaldarsi.

: le lunghe chiamate, se prese singolarmente non dovrebbero surriscaldare il dispositivo, ma se in consumano risorse mentre si chiama, l’iPhone potrebbe surriscaldarsi. Utilizzo Intenso della GPU: giochi e app che richiedono un uso intenso della GPU (Unità di Elaborazione Grafica) mettono sotto sforzo il sistema e possono causare surriscaldamento. Ciò vale anche per applicazioni che fanno uso intenso del processore, come i programmi di editing video come iMovie.

Altre possibili cause | Perché l’iPhone si surriscalda

Utilizzo Intenso del GPS : app di navigazione come Waze, TomTom, Apple Maps e Google Maps richiedono notevoli risorse della batteria, del processore e dell’antenna GPS. Questo carico combinato può provocare un surriscaldamento dell’iPhone durante e dopo l’uso di tali applicazioni.

: app di navigazione come Waze, TomTom, e Google Maps richiedono notevoli risorse della batteria, del processore e dell’antenna GPS. Questo carico combinato può provocare un surriscaldamento dell’iPhone durante e dopo l’uso di tali applicazioni. Registrazione Prolungata di Video : catturare video o giocare per lunghi periodi sottopone sia il processore principale (CPU) che il processore grafico dedicato (GPU) a un utilizzo prolungato e intenso. Questo stress sui processori può portare al surriscaldamento del dispositivo.

: catturare video o giocare per lunghi periodi sottopone sia il principale (CPU) che il dedicato (GPU) a un utilizzo prolungato e intenso. Questo stress sui processori può portare al surriscaldamento del dispositivo. Presenza di Malware/Virus : un’eventuale infezione da malware o virus potrebbe comportare il funzionamento in background di processi dannosi, sovraccaricando i processori e causando surriscaldamento. Se tutte le altre cause sono state escluse, è opportuno considerare questa possibilità spesso sottovalutata.

: un’eventuale infezione da o potrebbe comportare il funzionamento in background di processi dannosi, sovraccaricando i processori e causando surriscaldamento. Se tutte le altre cause sono state escluse, è opportuno considerare questa possibilità spesso sottovalutata. Esposizione al Calore in Auto : lasciare il telefono in auto durante giornate calde può avere conseguenze gravi. Le temperature all’interno dei veicoli, soprattutto se parcheggiati al sole, possono raggiungere livelli critici per l’elettronica, portando a spegnimenti improvvisi e potenziali danni permanenti.

: lasciare il telefono in auto durante giornate calde può avere conseguenze gravi. Le temperature dei soprattutto se parcheggiati al sole, possono raggiungere livelli critici per l’elettronica, portando a spegnimenti improvvisi e potenziali danni permanenti. Esposizione Diretta alla Luce Solare: esporre il dispositivo alla luce diretta del sole, specialmente se per lunghi periodi, può causare un aumento significativo della temperatura interna. Questo rischio è maggiore nei giorni caldi e può portare a blocchi delle funzionalità e danni hardware, soprattutto su dispositivi scuri.

