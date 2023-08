In questa guida vi aiuteremo a capire perché il vostro iPhone non riconosce le cuffie e cercheremo di trovare insieme una soluzione al problema

Per tantissime persone le cuffie sono un accessorio davvero indispensabile e di conseguenza non riuscire a collegarle al proprio iPhone può essere un fastidio non da poco. In questi casi spesso è difficile capire la causa del problema e questo ovviamente rende ancora più complicato il trovare una soluzione. Fortunatamente grazie a questa guida potrete capire perché il vostro iPhone non riconosce le cuffie e potrete anche trovare alcune soluzioni al problema.

Piccoli accorgimenti | Perché l’iPhone non riconosce le cuffie?

Se il vostro iPhone non riconosce le cuffie potrebbero esserci dei problemi con uno dei due dispositivi, ma potreste anche aver commesso qualche piccolo errore umano. A volte può capitare di sbagliare anche delle cose estremamente banali, quindi è fondamentale essere sicuri di aver fatto tutto correttamente prima di iniziare a cercare la soluzione a un problema che potrebbe non esistere. Qui di seguito potrete trovare una lista di accorgimenti che vi invitiamo a seguire per verificare che sia tutto nella norma:

Attivate il Bluetooth sul vostro iPhone Ovviamente è una banalità, ma prima di provare a connettere le cuffie al vostro telefono è importante verificare che il bluetooth sia attivato. Per farlo vi basterà cliccare sull’apposita icona nel menu a tendina oppure andare nell’apposita sezione delle impostazioni.

Controllate la carica delle cuffie Prima di provare ad associare un paio di cuffie al vostro iPhone è importante assicurarsi che siano cariche. Alcuni dispositivi richiedono un livello minimo di batteria per essere collegati ad uno smartphone, quindi vi consigliamo di caricarli per almeno un paio d’ore prima di provare ad utilizzarli.

Spegnete e accendete le cuffie A volte se il vostro iPhone non riconosce le cuffie potrebbe essere sufficiente spegnerle e riaccenderle per farle comparire nell’elenco dei dispostivi disponibili.

Avvicinate le cuffie e l’iPhone Alcuni dispositivi richiedono di essere messi a stretto contatto durante la prima associazione con un iPhone, quindi prima di procedere vi consigliamo di avvicinare lo smartphone alle cuffie il più possibile.

Assicurarsi che le cuffie siano compatibili Se state utilizzando delle cuffie ufficiali Apple ovviamente non dovreste avere problemi di compatibilità ma, in caso di dispositivi di terze parti, potreste facilmente incappare in qualche problema. Se non siete sicuri al 100% che le vostre cuffie siano compatibili con i telefoni iPhone vi invitiamo a verificare tramite i canali ufficiali del produttore.



Possibili soluzioni | Perché l’iPhone non riconosce le cuffie?

Se avete seguito tutti gli accorgimenti del precedente paragrafo e ancora non riuscite ad associare il vostro dispositivo all’iPhone allora potrebbe esserci effettivamente un problema. Se in passato avete già utilizzato questo specifico paio di cuffie su un altro telefono Apple, allora potrebbe essere necessario annullare il precedente abbinamento.

Per farlo dovrete innanzitutto aprire il menù delle impostazioni e cliccare su bluetooth. Fatto ciò vi basterà cercare le vostre cuffie nell’elenco dei dispositivi collegati, cliccare su “Altre info” e poi toccare l’opzione “Dissocia questo dispositivo“. Ora che le vostre cuffie sono state dissociate dal precedente dispositivo potete provare nuovamente a collegarle al vostro smartphone seguendo la normale procedura.

Se invece in passato avete collegato le cuffie al vostro iPhone ma ora improvvisamente non vengono più riconosciute, allora potrete provare a seguire un procedimento simile. In questo caso vi basterà dissociare il dispositivo dal vostro stesso telefono seguendo i passaggi che vi abbiamo già spiegato e poi provare a ricollegarlo.

Un problema più grave | Perché l’iPhone non riconosce le cuffie?

Se i precedenti metodi non sono riusciti ad aiutarvi allora potreste essere incappati in una situazione più complicata. In questi casi potrebbe esserci un problema più grave con il vostro iPhone o con le vostre cuffie, e di conseguenza è fondamentale capire quale dei due dispositivi è quello problematico. Per farlo vi consigliamo di provare a collegare le cuffie ad un altro smartphone e un altro dispositivo bluetooth al vostro iPhone.

Una volta identificato quale dei due dispositivi presenta un problema vi invitiamo a contattare l’apposito servizio tecnico per cercare un aiuto più specifico e, in caso non riusciate a risolvere in alcun modo, potrebbe essere necessario mandare i vostri prodotti in assistenza.

Questo è tutto!

Qui si conclude la nostra guida. Speriamo che questo articolo vi abbia aiutato a capire perché il vostro iPhone non riconosce le cuffie e speriamo anche che siate riusciti a trovare una soluzione rapida e soprattutto economica.

Se siete interessati a restare aggiornati riguardo tutte le novità sul mondo dei videogiochi e tanto altro ancora, allora continuate a seguirci qui su tuttotek.it. Inoltre, in caso vogliate acquistare qualche gioco a un prezzo vantaggioso, vi suggeriamo di dare un’occhiata alle tante offerte presenti su Kinguin.