Nokia 3.2: inizia il rollout di Android 11 con tante novità

HMD Global, la casa dei telefoni Nokia, annuncia il rollout di Android 11 per il Nokia 3.2. Aggiornamenti software e patch di sicurezza assicurati nel tempo sono le parole chiavi. Scopriamolo insieme

Lanciato con la promessa di tre anni di aggiornamenti di sicurezza e due anni di update del sistema operativo, con questo passaggio ad Android 11 per il Nokia 3.2 HMD Global evidenzia ancora una volta il desiderio di fornire aggiornamenti a tutto il portfolio di smartphone Nokia, indipendentemente dal prezzo del telefono. Counterpoint Research ha evidenziato che il 98% degli smartphone Android offre ancora scarsi o addirittura nessun aggiornamento software e di sicurezza, mentre gli smartphone Nokia offrono esperienze pure, sicure e senza bloatware che li rallenti o occupi spazio.

Nokia 3.2: le nuove funzioni di Android 11

Con Android 11 arrivano molteplici nuove funzioni, tra cui:

Gestisci le tue conversazioni: Rimani in contatto con coloro che contano gestendo le conversazioni attraverso più app di messaggistica in un unico posto sul tuo smartphone Nokia.

sul tuo smartphone Nokia. “Ehi Google, mostrami la mia giornata”: Usando il pulsante dedicato di Google Assistant o solo la tua voce, ottieni un’istantanea completa della tua giornata , e quando hai bisogno di concentrarti o rilassarti, usa gli strumenti del Digital Wellbeing come la modalità Focus e Bedtime.

, e quando hai bisogno di concentrarti o rilassarti, usa gli strumenti del Digital Wellbeing come la modalità Focus e Bedtime. Autorizzazioni auto-ripristinate: Supportando il nostro impegno nel fornire esperienze mobile sicure e affidabili, gli smartphone Nokia su Android 11 resetteranno i permessi delle app che non sono state utilizzate da un po’, permettendo solo a quelle recenti di accedere ai dati personali.

Conclusioni

Cosa ne pensate dunque del nuovo update ad Android 11 per il Nokia 3.2? Siete daccordo sulla nuova politica di aggiornamenti di HMD Global?