Migliori smartphone sotto 200 euro | Settembre 2021

Quali sono i migliori smartphone sotto i 200 euro che potremo acquistare durante l’autunno 2021? Proveremo a rispondere a questa domanda nel seguito di questo articolo. Se avete bisogno di cambiare smartphone senza spendere troppo nelle prossime settimane, continuate a leggere!

L’autunno è una stagione un po’ triste per molti perché segna la fine della vacanze e il ritorno al lavoro o a scuola. E poi le giornate si accorciano e comincia a fare un po’ di freddo. Però ci sono anche le foglie che si colorano di giallo e rosso e poi si può stare sotto le coperte a guardare le nostre serie TV preferite. E poi è l’anteprima del Natale! Insomma ci sono una sacco di cose da scoprire e godere in autunno. E se proprio proprio non riuscite a tirarvi su il morale, perché non acquistate uno smartphone nuovo? In questa guida vi presentiamo i migliori smartphone sotto i 200 euro che potrete acquistare nel corso dell’autunno.

iiiF150 R2022 | Migliori smartphone sotto 200 euro

Con un prezzo di listino di 199 euro e delle specifiche davvero sopra la media, iiiF150 R2022 è certamente il primo tra i consigliati. Il display ha una risoluzione 1080×2460 pixel con refresh rate a 90 Hz con una protezione in Gorilla Glass spesso ben 1.1 mm. Sotto la scocca troveremo un SoC Mediatek G95 dotato di 2x Cortex-A76 funzionanti a 2.05 GHz e 6x Cortex-A55 a 2 GHz con GPU ARM Mali-G76 MC4 accompagnato da una abbondante RAM di 8 GB e una memoria di massa di 128 GB. Il sistema operativo è Android 11. La connettività è solo 4G, ma il 5G è ancora raro nella fascia bassa del mercato. Abbiamo poi una tripla camera 64 MP + 20 MP + 2 MP con Dual AF. Il vero plus è il sistema di visione notturna che permette di vedere anche al buio. Molto utile non solo per scattare foto, ma anche per muoversi al buio in sicurezza come ad esempio quando ci si trova in campeggio. Ma si tratta anche di uno smartphone molto resistente, dotato di protezione IP68 contro polvere e immersione. Infine abbiamo una super batteria da 8300 mAh con ricarica rapida da 18 W.

Redmi Note 10 | Migliori smartphone sotto 200 euro

Redmi è un brand di riferimento in questa fascia di prezzo. Il Note 10 è certamente uno dei migliori smartphone sotto i 200 euro. Lo schermo ha una diagonale da 6,43 pollici con una risoluzione 1080×2400 pixel. Il SoC questa volta è una Qualcomm SnapDragon 678 con 4 GB di RAM e 64 GB di memoria. Il comporta delle fotocamere è dotato di 4 sensori. Il principale da 64 MP con pixel binning per scattare a 13 MP, un sensore da 8 MP altri due sensori da 2 MP. Lo smartphone è dotato di connettività 4G e protezione IP53. La batteria è ottima con i suoi 5000 mAh. Se cercate uno smartphone semplice e leggero, questo farà al caso vostro!

Oukitel WP13 5G | Migliori smartphone sotto 200 euro

Anche un modello di Oukitel nella classifica dei migliori smartphone sotti i 2002 euro di questo autunno. Lo schermo è da 6.5 pollici ha una risoluzione 720×1600 pixel con un piccolo notch. Nonostante le risoluzione sia un po’ limitata, è uno dei pochi smartphone 5G in questa fascia bassa. Il SoC è un Mediatek Dimensity 700 con 2x Cortex-A76 funzionanti a 2.2 GHz e 6x Cortex-A55 a 2 GHz. La memoria è molto ampia con 8 GB di RAM e 128 GB di storage di massa. La tripla fotocamera vanta un sensore da 48 MP e altri due da 4 MP. Il sistema operativo è Android 11. Inoltre abbiamo una certificare IP68 contro polvere e schizzi. La batteria è da 5280 mAh.

Doogee S88 Pro | Migliori smartphone sotto 200 euro

Menzione d’onore per questo S88 Pro perchè costa 229 euro di listino. Un buono schermo da 6.3 pollici da 1080×2340 pixel con notch. La connettività è dotata da 4G su due SIM. Il SoC è un Helios P70 con 6 GB di RAM e 128 GB. La batteria è da ben 10.000 mAh e consente la ricarica rapida fino a 24 W e reverse charge fino a 5 W. Il sistema operativo purtroppo è rimasto Android 10. Anche qui tre fotocamere da 48 + 8 + 8 MP e certificazione IP68.

