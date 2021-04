Migliori lettori musicali Android: le alternative a Google Play Music

In questa guida vedremo quali sono i migliori lettori musicali per Android, da utilizzare in alternativa a Google Play Music che ormai come molti avranno notato è stato chiuso. Scegliere un valido sostituto potrebbe non essere semplice, vediamo qualche consiglio

Google Play Music è stato definitivamente abbandonato per lasciare spazio a YouTube Music, il servizio di streaming musicale di Google basato sul vastissimo database di YouTube. Molti utenti però non hanno apprezzato l’idea di dover pagare un abbonamento per le funzionalità complete come la riproduzione a schermo bloccato ed inoltre non vogliono rinunciare alla possibilità di poter riprodurre il loro patrimonio musicale accumulato nel corso degli anni magari! Questa guida ai migliori lettori musicali per Android è pensata per tutti coloro che si sono trovati spaesati da questa decisione improvvisa!

Prima di cominciare

Vediamo prima di tutto alcuni consigli generici per guidare la scelta. I migliori lettori musicali locali per Android devono prima di tutto essere semplici da utilizzare e con un’interfaccia grafica intuitiva, oltre che bella vedere. Inoltre è importante valutare anche la capacità di esplorare le cartelle e di trovare quindi i brani musicali persi nel vostro dispositivi, aggiungendoli alla raccolta. Un’altra cosa da valutare attentamente oggi che stiamo entrando nel mondo dell’Internet of Things è la compatibilità con ecosistemi esterni come Android Auto, Google Home e Google Cast, oltre che la piena compatibilità alla riproduzione tramite dispositivi Bluetooth. Sono inoltre gradite funzionalità aggiuntive come la possibilità di modificare i tag e le informazioni dei brani, in modo da facilitarne la classificazione e la ricerca. Per i più esperti e per gli audiofili anche delle funzioni di equalizzazione avanzate potrebbero essere determinanti. Anche il rapporto qualità prezzo è un fattore fondamentale.

Poweramp Music Player | Migliori lettori musicali Android

Poweramp permette di riprodurre una miriade di tipi di file musicali locali e inoltre consente di importare flussi HTTP dai siti web. Offre supporto per Android Auto, Chromecast e Google Assistant e non è cosa da poco. Integrato nell’applicazione c’è un equalizzatore molto semplice da utilizzare che consente di regolare i bassi e gli acuti e c’è anche il Direct Volume Control (DVC) per una gamma dinamica estesa e bassi più profondi. Se si desidera ascoltare la musica a volume elevato è possibile aumentare il guadagno selezionando l’apposita opzione. L’interfaccia grafica è in generale molto user friendly e permette di raggiungere rapidamente le principali funzionalità come la creazione di playlist o la ricerca dei brani. Inoltre è possibile impostare anche delle animazioni e controlli s schermo per trasformare lo smartphone in un vero e proprio sistema display ambientale che permetterà di interagire con il lettore musicale in modo semplice ed immediato. In ogni caso sono disponibili molte impostazioni avanzate, tutte da scoprire. L’app può essere provata gratuitamente per 15 giorni e poi acquistata per un costo di circa 5 euro.

Omnia Music Player | Migliori lettori musicali Android

Omina Music è uno dei migliori lettori musicali Android per via della sua semplicità e completezza. L’interfaccia utente ricorda molto per certi aspetti quella di Google Play Music ed è ovviamente del tutto privo di pubblicità. Omnia ha tutte le funzionalità standard, come il supporto audio lossless e playlist intelligenti e il supporto per la riproduzione moltissimi tipi diversi di file audio, comprese le playlist di Windows MP. Funziona con Google Cast e Android Auto. Troviamo anche tante funzionalità utili come il timer per lo spegnimento automatico per chi ama addormentarsi con la musica e ovviamente la possibilità di organizzare la propria raccolta in cartelle e playlist. Pagando una licenza una tantum di 2,99 euro si può sbloccare anche un equalizzatore a 10 bande con 15 preset e una pannello di effetti audio, oltre che la personalizzazione dei temi.

Pulsar Music Player | Migliori lettori musicali Android

Pulsar Music Player è molto simile al precedente lettore musicale Omnia, punta su un design più ricercato. Infatti, previo pagamento della licenza da 1,99 euro o tramite Google Play Pass, sarà possibile personalizzare il proprio lettore musicale con tantissimi temi ed animazioni, tutte ben fatte. È possibile personalizzare ciascuno dei temi, selezionando i colori per un massimo di sei diversi elementi dell’interfaccia. Allo stesso modo di Omnia, Pulsar Music Player integra diverse funzioni di riproduzione musicale standard, tra cui playlist intelligenti, playlist personalizzate, classificazione dei brani e visualizzazione dei testi, oltre al supporto alle tecnologie Google Cast e Android Auto. Lo sblocco dell’app permette anche in questo caso di utilizzare un equalizzatore a 5 bande, 9 preset, un amplificatore dei bassi con diversi effetti.

AIMP | Migliori lettori musicali Android

AIMP è un lettore musicale per Android che è pensato apposta per coloro che amano trovare tutto al posto giusto, in modo rapido e veloce. Senza fronzoli inutili, l’obiettivo principale di questa app è l’accesso rapido alle raccolte musicali che avete creato.Vi chiederete che cosa c’è di così speciale? Tutti i lettori musicali Android permettono di creare playlist ed organizzare i brani in base ad autori e generi. Il vantaggio di AIMP è che le playlist sono incorporate direttamente nel menu dell’hamburger e quindi sono rapidamente accessibili. Tra le impostazioni sarà possibile scegliere il tema, salvare le gesture e persino la scelta dei criteri visualizzati nel nome del file durante la riproduzione. AIMP supporta Android Auto per ascoltare anche in macchina le vostre playlist.

Musicolet | Migliori lettori musicali Android

L’interfaccia grafica di quest’app è un pochino più confusa rispetto agli altri lettori musicali per Android e non è molto personalizzabile. Tuttavia ha delle funzionalità aggiuntive molto interessanti. Ad esempio c’è un editor batch per la modifica di tag e copertine degli album. Si può quindi personalizzare in modo molto semplice la propria raccolta musicale ed organizzarla al meglio. Gestire anche enormi librerie non sarà un problema grazie alla potenza di questo lettore musicale. La ricerca avanzata permette di trovare rapidamente i nostri brani. Per la riproduzione, Musicolet ha tutto quello che serve: testi incorporati, riproduzione senza pause, timer di spegnimento e scorciatoie per il tuo album o playlist preferito. C’è il supporto per Android Auto, oltre a una pratica funzione di backup e ripristino.

Music Player – MP3 Player | Migliori lettori musicali Android

Potenze e bellissimo da vedere e da utilizzare, Music Player – MP3 Player è un moderno lettore musicale che permette di godersi la nostra musica (anche in alta definizione). Consente di gestire facilmente tutta la raccolta musicale completamente offline in un unico luogo, navigare attraverso la ricerca rapida e supporta la riproduzione di musica in tutti i formati. L’interfaccia grafica è moderna e frizzante, altamente personalizzabile anche con foto dalla galleria. Inoltre è possibile sfruttare 10 preset di equalizzazione su 5 bande, amplificatore di bassi, virtualizzatore musicale e regolazioni degli effetti di riverbero 3D. C’è anche un semplice editor che permette anche di tagliare i brani direttamente in app e poi salvarli. Un’applicazione davvero potente e versatile che tuttavia si mantiene molto compatta. Ottima davvero!

Alla prossima

Ecco i nostri consigli sui migliori lettori musicali Android. Speriamo possano esservi utili anche alla luce della recente cessazione dell’attività di Google Play Music. Se avete bisogno anche di un consiglio su delle cuffie provate a dare un’occhiata a quest’altra guida. Dalla sezione dispositivi mobili è tutto, continuate a seguirci!