Migliori controller per smartphone e tablet | Settembre 2021

In questa guida vi aiuteremo a scegliere i migliori controller per smartphone e tablet in base alle vostre preferenze. Scopriamoli insieme

Che il gaming su smartphone sia solo per casual gamer, è un mito da sfatare. È vero che la maggior parte dei giochi disponibili per Android e iOS sono di “natura semplice”, ma titoli come Fortnite, PUBG Mobile e Call of Duty: Mobile riescono a bilanciare da soli la disparità. Questa guida è dedicata a tutti i giocatori che sono stanchi di usare il touchscreen e perdere preziosi secondi durante i combattimenti. Scopriamo quindi i migliori controller per giocare su smartphone e tablet.

Diciamo basta al touchscreen

Un controller su misura può fare tutta la differenza nei giochi competitivi online, ma non dimentichiamoci anche di tutti quelli single player. Square Enix e altre compagnie offrono ampi negozi ricchi di giochi, sia nuovi che da retrogaming. Cercare di giocare a Monster Hunter Stories di Capcom o Stardew Valley con il touchscreen potrebbe essere sufficiente, ma perchè arrendersi alla mediocre scomodità?

I controller per mobile sono molto numerosi e spesso proni a difficoltà di connessione. Con ogni aggiornamento dei sistemi operativi (specialmente iOS) le compatibilità potrebbero cambiare sia in meglio che in peggio. Nonostante tutto, gli accessori trattati in questa guida non dovrebbero avere alcun problema, provengono infatti da aziende molto attive pronte a risolvere ogni difficoltà riguardante i propri dispositivi. Cercate comunque di controllare nei negozi l’elenco delle specifiche compatibilità.

Migliore Compatibilità: Xbox One Controller – Migliori controller per smartphone e tablet

Questo è uno dei controller con il massimo della compatibilità. Oltre che su Android e Windows è ora anche compatibile con sistemi iOS dalla versione 13. È caratterizzato da una elevata qualità costruttiva e un design comodo e inconfondibile. Se vorremo agganciarci il nostro telefono dovremo però acquistare un accessorio a parte. Il prezzo è competitivo grazie alle numerose offerte e funziona con due pile AA, per questo motivo consigliamo di utilizzare pile ricaricabili per abbattere i costi e supportare la sostenibilità.

Migliore Portabilità: 8BitDo N30 Pro – Migliori controller per smartphone e tablet

La 8BitDo è specializzata in controller stile retrogaming. Il modello N30 Pro è un tentativo riuscito di portare lo stile classico ad uno più funzionale grazie al Bluetooth. Ispirato dal controller per il Nintendo Entertainment System (NES) è uno dei controller più piccoli nella lista. Per quanto non sia ergonomicamente il migliore è molto indicato a chi cerca una soluzione più tascabile.

È un controller utilizzabile sia con iOS che Android grazie alla sua connessione Bluetooth 4.0 e compatibile con MFI. Funziona anche per PC ed è perfetto(e spesso pubblicizzato) per Nintendo Switch. Ha una batteria dalla durata di 18 ore, adatto per i lunghi viaggi quando non c’è possibilità di ricaricare.

Migliore per Android: Razer Raiju – Migliori controller per smartphone e tablet

Razer è una delle aziende di punta per accessori da gaming PC e di recente anche mobile. Nonostante l’originale Raiju sia un controller per PS4, questo modello è compatibile con i dispositivi Android e con un layout dei comandi in stile Xbox. Inoltre è incluso il classico supporto per sostenere il telefono. La sua batteria è della durata di 23 ore in piena carica, inoltre è possibile usare un normale cavo USB-C per passare alla modalità cablata.

Migliore per iOS: SteelSeries Nimbus – Migliori controller per smartphone e tablet

Questa è un’altra nota azienda produttrice di accessori PC che si è data al mobile gaming. Questo controller è realizzato specificamente per dispositivi iOS, rendendolo perfettamente compatibile con il sistema MFI (Made For iOS). Le sue dimensioni sono quelle di un normale gamepad adatto al gaming competitivo e per le lunghe sessioni di gioco. La durata della batteria è sorprendente, con le sue 40 ore è il dispositivo più longevo di questa lista. È anche compatibile con il cavo di ricarica Lightning, così da non doverci portare troppi cavi durante i viaggi.

Migliore per le nostre tasche: GameSir F1 – Migliori controller per smartphone e tablet

Se volete spendere poco o semplicemente non avete intenzione di cimentarvi nel collegamento di un controller Bluetooth, questo è ciò che fa per voi. Il GameSir F1 è un semplice grip per smartphone che si può agganciare e adattare a qualsiasi telefono. È adatto per lunghe sessioni di gaming e dispone di un comodo joystick da appogiare sullo schermo per gestire i movimenti del proprio personaggio con comodità. Inoltre i grip possono essere utilizzati per tenere in piedi il telefono per guardare video o altri media.

Migliore controller telescopico: Razer Kishi – Migliori controller per smartphone e tablet

Razer Kishi è l’ultima nuovissima aggiunta a questa classifica che la completa grazie alla sua unica e comoda soluzione simile a Nintendo Switch. Con questo inusuale controller da legare al vostro smartphone vi avvicinerete tantissimo a un’esperienza completa da gamer. Non avrete grossi problemi di batteria perchè tutto è alimentato dal vostro telefono attraverso la presa USB Type-C. Tuttavia qualche difetto ce l’ha e si tratta di una compatibilità nativa con i giochi non ancora al massimo. Un controller consigliatissimo di cui parliamo estensivamente nella sua recensione.

Migliore controller piccolissimo: 8BitDo Zero 2 – Migliori controller per smartphone e tablet

Voler giocare con un controller mentre si usa il telefono, può spesso voler dire portarsi dietro una notevole zavorra. Non parliamo poi delle dimensioni, i gamepad che possono stare semplicemente nelle tasche sono veramente pochi se ci cerca la qualità. Ma noi ne abbiamo trovato uno che fa al caso vostro, si tratta dell’8BitDo Zero 2.

Un controller davvero piccolissimo e dal peso di soli 20 grammi, ricaricabile e adatto a stare in tutte le tasche. Dalla sua parte c’è anche la vasta compatibilità con diversi sistemi: Android, PC, macOS, Raspberry Pi e Nintendo Switch. Purtroppo iOS non è menzionato ma grazie al firmware aggiornabile crediamo sia possibile una futura annessione del sistema apple alla lista.

Menzioni d’onore – Migliori controller per smartphone e tablet

Tra i controller che non abbiamo nominato ci sono comunque diverse opzioni molto valide. Tra queste possiamo trovare il Dualshock 4 per PS4 compatibile con Android e di recente anche per iOS. Anche i controller della MOGA sono di buona fattura, specialmente l’Hero Power che dispone del supporto per telefoni ed è compatibile sia con Android che iOS.

Con un po’ di abilità da smanettoni è anche possibile rendere compatibili i controller più disparati. Questo è possibile con maggiore faciltà se si fa uso di Android, per quanto riguarda iOS è purtroppo necessario il noto Jailbreak(ciò sbloccare le funzionalità ristrette dei sistemi Apple). Nel Play Store esistono App dedicate per rendere compatibili i diffusissimi Wii Remote(perfetti per il retrogamig) o addirittura i Joy-Con per Nintendo Switch. Quasi ogni controller Bluetooth ha sicuramente un modo per essere collegato ad Android.

Vi terremo aggiornati

Vi invito a tornare su questa guida per sapere cosa il mondo delle periferiche per mobile ha da offrirci in futuro. Nel caso vogliate sapere quali sono i migliori giochi per Apple Arcade o Android abbiamo due belle guide dedicate, questa per dispositivi Apple e di qua per sistemi Google. Vi invitiamo di continuare a seguirci sulle pagine di tuttoteK per rimanere aggiornati su videogiochi e tecnologia.