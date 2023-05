8 migliori applicazioni per registrazione delle chiamate su iPhone

Quali sono le migliori app per la registrazione delle chiamate su iPhone? Vediamo insieme una lista di quelle che vi consigliamo

Molte delle nostre conversazioni e trattative, specialmente professionali, avvengono durante le chiamate, per cui può utile registrare alcune di queste per conservarle come prova. La registrazione delle chiamate non è consentita sugli iPhone come funzionalità di serie per motivi di privacy. Questo può essere una limitazione nel caso in cui si debbano registrare le chiamate per motivi importanti, come ad esempio documentare un fatto o tenere un registro aziendale.

Registrazione chiamate su iPhone: le soluzioni

Per registrare le chiamate su un iPhone, è necessario disporre di applicazioni di terze parti, ad esempio Google Voice, oppure affidarsi a un dispositivo esterno. Vediamo le varie tecniche per registrare le telefonate su un iPhone senza problemi.

Come registrare una telefonata con vivavoce

In genere, per registrare le chiamate è necessario affidarsi a un dispositivo esterno. Alcuni finiscono per utilizzare un Apple Watch, un secondo iPhone o un Mac per registrare attraverso il vivavoce.

Apple Watch

Aprire l’app Memo vocali sull’Apple Watch e avviare la registrazione. Ovviamente dovremo passare la chiamata al vivavoce per garantire una buona chiarezza e volume della voce. Per avviare la registrazione è sufficiente seguire questi passaggi:

Cambiare le chiamate vocali con l’altoparlante del telefono.

Avviare l’applicazione Memo vocali sul dispositivo

Premete il pulsante di registrazione

Fare clic sul pulsante Registra per interrompere la registrazione della chiamata.

Pro

I memo vocali possono essere riprodotti direttamente dall’orologio.

Sincronizzazione automatica con iPhone, iPad, Mac o qualsiasi altro dispositivo iOS in cui sia stato effettuato l’accesso con un ID Apple simile.

Contro

L’Apple Watch è costoso e non tutti possono permetterselo.

Secondo iPhone

Si tratta di un semplice hack per registrare le conversazioni telefoniche, magari usando un vecchio iPhone già in nostro possesso. Basta mettere la chiamata in modalità vivavoce. In questo modo, è possibile utilizzare un’app di registrazione vocale su un altro iPhone per registrare le conversazioni.

Pro

Registrare le chiamate senza utilizzare alcuno strumento

Contro

Non è una soluzione affidabile per una registrazione chiara delle chiamate

Mac

È semplicissimo registrare le chiamate con un Mac. Ecco come fare:

Aprite “QuickTime Player”, passate al menu “File” e selezionate “Nuova registrazione audio”.

Posizionare il telefono e il Mac l’uno vicino all’altro.

Premete il pulsante “mute” per disattivare l’uscita audio su Mac.

Effettuare la chiamata e attivare la modalità vivavoce

Toccare il pulsante “Registra” quando si è pronti.

Toccare l’opzione “Interrompi registrazione” nel lettore QuickTime.

Salvare il file registrato

Pro

Una soluzione semplice che può essere utilizzata per qualsiasi telefono

Registra facilmente le chiamate Skype e Whatsapp

Contro

La qualità audio non è buona

Utilizzo di bot Telegram

La registrazione delle chiamate tramite uno speciale bot detto Phone Record è un’opzione molto valida per gli utenti di Telegram. Registra direttamente e invia l’audio registrato alla chat.

Pro

Non è necessario scaricare un’applicazione

Semplice e facile da usare

Contro

La copia registrata non viene salvata per un uso futuro.

Per utilizzare questa funzione del bot è necessario pagare

Usare le app per registrare le chiamate

Il modo migliore per registrare tutti i tipi di chiamate è utilizzare le applicazioni dedicate di terze parti. Una volta installata, l’applicazione andrà ad eseguire la registrazione delle chiamate per il vostro iPhone. Basta scaricare l’applicazione di registrazione delle chiamate sul vostro iPhone più adatta a voi!

Passiamo in rassegna le 8 migliori applicazioni per la registrazione delle chiamate su iPhone.

Le 8 migliori applicazioni per la registrazione delle chiamate

Quando si tratta di registrare le chiamate su iPhone, le applicazioni mobili sono l’opzione più comoda da utilizzare. Tuttavia, la scelta dell’app di registrazione più adatta alle proprie esigenze può essere complicata. Scopriamo l’elenco delle 8 migliori app per iPhone per la registrazione delle chiamate.

1. Registratore di chiamate REKK

Per registrate le vostre chiamate potete usare REKK Call Recorder. È senza dubbio la migliore applicazione per la registrazione delle chiamate su iPhone. L’interfaccia grafica di REKK rende semplice l’utilizzo e include funzionalità come la conversione delle chiamate in testo. In sostanza crea un sorta di chiamata di gruppo tra voi, il vostro interlocutore e l’applicazione per registrare le vostre conversazioni. L’applicazione è accessibile sull’App Store in molti paesi.

Caratteristiche

Registra un numero illimitato di chiamate, indipendentemente dal numero e dalla durata.

Consente di condividere la registrazione attraverso un messenger.

Tramite un servizio basato sul web, è compatibile con le chiamate provenienti da dispositivi con uno dei seguenti sistemi operativi: Android, iOS e macOS.

Tariffe

Il download è gratuito, ma contiene acquisti in-app. Gli acquisti in-app costano 3,99 dollari a settimana.

2. Registratore di chiamate Rev

Una delle app più richieste per registrare le chiamate è Rev Call Recorder, che permette di utilizzarla senza dovervi preoccupare della durata. È necessario eseguire un solo passaggio; l’app esegue automaticamente tutte le fasi successive. Inoltre, è possibile salvare tutte le registrazioni per utilizzi futuri. Rev Call Recorder è compatibile con la versione 10.0 o successiva di iOS.

Caratteristiche

Registrate un numero illimitato di chiamate con un solo passaggio.

Registrazioni di buona qualità.

Condividete le vostre registrazioni tra diverse app e piattaforme.

Tariffe

L’applicazione è scaricabile gratuitamente, ma prevede acquisti in-app. Le funzioni in-app possono essere sbloccate con dei crediti. Il costo di un credito è di 1,99 dollari.

3. TapeACall

Un’altra sorprendente applicazione di registrazione delle chiamate per iPhone presente nel nostro elenco è l’app TapeACall. Registrate ogni dettaglio della vostra conversazione o conferenza con il registratore intuitivo dell’app. È anche possibile salvare la registrazione direttamente dall’app sul proprio iPhone. È possibile condividere le registrazioni attraverso varie applicazioni, come l’e-mail, ecc. Il registratore TapeACall è accessibile per iOS 11.2 e le versioni successive.

Caratteristiche

Registra tutti i tipi di chiamate

Condividere ed esportare le registrazioni via e-mail

Registrazione delle chiamate in entrata e in uscita

Registrare riunioni, teleconferenze, sessioni di studio

Trasferimento e invio simultaneo di registrazioni via e-mail

Può riprodurre facilmente le registrazioni in background

Tariffe

Viene fornito con una versione di prova gratuita di 7 giorni. Successivamente, è necessario pagare 3,99 dollari al mese per continuare a utilizzare i suoi servizi.

4. RecMyCalls

Un’altra alternativa per registrare le vostre chiamate sul vostro iPhone con l’applicazione RecMyCalls. È in grado di registrare chiamate di alta qualità, rendendole accessibili non appena la chiamata termina. Inoltre, è possibile registrare i messaggi vocali e salvarli sul telefono. Il registratore di chiamate è adatto alla versione 13.0 o successiva di iOS.

Caratteristiche

Registra le chiamate con facilità

Condividere e trasportare le registrazioni

Nominate le vostre registrazioni secondo la vostra volontà

Registrare note vocali e salvarle per il futuro

Tariffe

Prova gratuita per la prima volta. Abbonamento a 9,99 dollari a settimana per la prossima volta.

5. Registratore di chiamate Lite per iPhone

Potete registrare tutte le chiamate in entrata e in uscita sul vostro iPhone con un’applicazione semplice ma utile, Call Recorder Lite. L’applicazione registra l’intera durata delle chiamate in entrata e in uscita nella versione gratuita; tuttavia, dopo 60 minuti, è necessario effettuare un aggiornamento a pagamento. Inoltre, per registrare le chiamate con Call Recorder Lite è necessario abilitare le chiamate a 3 vie.

Caratteristiche

Registrare tutti i tipi di chiamate in entrata o in uscita sull’iPhone

Caricate e condividete le vostre registrazioni tramite e-mail, Facebook, iMessage, ecc.

Regolare la velocità di riproduzione e saltare in avanti o all’indietro

Tariffe

Questa applicazione per la registrazione delle chiamate può essere scaricata e utilizzata gratuitamente, ma con alcune limitazioni. È possibile registrare un numero illimitato di chiamate, ma si possono ascoltare solo i primi 60 secondi della registrazione. Per accedere alla registrazione completa, è necessario effettuare l’aggiornamento alla versione premium al prezzo di 9,99 dollari. La versione premium fornisce crediti per 300 minuti di chiamate.

6. Registratore di chiamate iCall

L’applicazione Call Recorder iCall consente di registrare riunioni di lavoro, conferenze e sessioni di studio sul telefono. Basta un solo tocco e l’applicazione registra e salva automaticamente le chiamate che verranno effettuate o ricevute. È possibile condividere facilmente le registrazioni all’interno dell’app.

Caratteristiche

Registra ogni tipo di chiamata con un solo tocco.

Riproducete e salvate facilmente i vostri brani.

Adatto alla versione iOS 12.0 o alle successive.

Tariffe

Prova gratuita con abbonamento settimanale di 5,99 dollari.

7. Recostar Pro – Registrazione delle chiamate

Il prossimo nella lista è il registratore di chiamate Recostar Pro per registrazioni di buona qualità nel Regno Unito e negli Stati Uniti. Nono solo registra le chiamate, ma ha alcune funzioni aggiuntive che lo rendono molto interessante. Una di queste caratteristiche speciali è la conversione delle conversazioni in testo. Inoltre, il registratore di chiamate è in grado di funzionare offline e di caricare le tracce su cloud storage.

Caratteristiche

Registrazione, archiviazione e condivisione di tracce vocali su dispositivi cloud.

Trascrivere le chiamate nel testo.

Funziona offline

Compatibile con la versione iOS 12.1 o successiva

Tariffe

L’abbonamento settimanale al servizio costa 4,99 dollari.

8. Registratore di chiamate – IntCall

Una delle applicazioni più pratiche per effettuare e salvare le telefonate è Call Recorder – IntCall. Con questa app è possibile ottenere una registrazione completa delle conversazioni. Inoltre, con questo registratore è possibile riprodurre ed esportare le registrazioni.

Caratteristiche

Registrare tutte le chiamate, sia all’interno che all’esterno del Paese.

Salvare, riprodurre e condividere le audiocassette.

Adattabile alla versione 12.0 o successiva di iOS.

Tariffe

L’applicazione è scaricabile gratuitamente, ma prevede acquisti in-app. Funziona con un sistema di credito e le tariffe variano da Paese a Paese. Normalmente costa 60 centesimi al minuto.

Come possiamo vedere, esistono molti modi per registrare le chiamate sull’iPhone. Con queste applicazioni possiamo salvare le conversazioni per analizzarle ed elaborarle in seguito. Le applicazioni per la registrazione delle chiamate possono essere utili in diversi ambiti della vita, da quello lavorativo a quello personale. Tuttavia, è necessario considerare le leggi e i regolamenti relativi alla registrazione delle chiamate in ogni paese, per non violare la legge. In generale, la scelta di un’applicazione per la registrazione delle chiamate dipende dalle preferenze personali e dalle intenzioni dell’utente. Dalla sezione dispositivi mobili è tutto, continuate a seguirci!