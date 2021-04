Migliori app per spiare smartphone Android | Aprile 2021

In questa guida vedremo le migliori app per spiare smartphone Android, capiremo come utilizzarle e anche quali sono i limiti e i rischi legali. Infatti si possono rivelare degli strumenti preziosi per rintracciare un telefono rubato, controllare i figli minorenni o fare uno scherzo agli amici, ma bisogna prestare attenzione alla privacy!

Chi non ha mai pensato di installare un’app per spiare lo smartphone del partner? Dobbiamo però fermarvi subito perché agire senza pensare quando si parla di privacy potrebbe costarvi molto caro. Ma partiamo dall’inizio: in questo articolo presenteremo 5 app per spiare smartphone Android. Prima di elencarvi le varie app e le loro funzionalità però vi daremo qualche informazione sui rischi legali e su come utilizzare queste applicazioni di spionaggio in modo appropriato. Ci possono essere diverse situazioni in cui utilizzare un’app per spiare smartphone Android può essere utile o addirittura consigliabile. Ad esempio può essere installata sul proprio dispositivo per essere sicuri che nessuno lo usi in modo improprio o peggio che qualcuno lo rubi. Oppure possono essere utilizzate dai genitori per monitorare le attività dei figli, infatti al giorno d’oggi il cyberbullismo sui social può provocare dei danni ai ragazzi e non è sempre facile individuare in tempo e risolvere queste situazioni problematiche perché i cyberbulli hanno la copertura e l’anonimato della rete, ma anche qui ci sono dei limiti. Spiare i proprio partner o amici invece potrebbe essere molto rischioso dal punto di vista legale.

App per spiare smartphone Android: cosa dice la legge?

Partiamo dalla basi. L’articolo 15 della Costituzione sancisce il diritto alla segretezza della corrispondenza: “la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili”. La loro limitazione può avvenire solo per atto motivato dall’autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge. Lo smartphone o qualsiasi altri sistema informatico sono quindi tutelati da questo diritto di segretezza, come lo erano le lettere. Le app per spiare smartphone Android possono essere molto invasive infatti è possibile tracciare chiamate, messaggi, attività sui social, GPS e molte altre azioni. Ne consegue che chi preleva qualsiasi tipo di informazione da uno smartphone senza permesso . anche solo un messaggino o una notifica su Facebook – rischia di commettere un reato di accesso abusivo a sistema informatico ex art. 615 del codice penale ed è punito con la reclusione fino a 3 anni oppure il reato di interferenze illecite nella vita privata altrui che può costare fino a 4 anni di carcere. Ci sono anche delle aggravanti. Infatti l’app per spiare lo smartphone Android va installata nel telefono che si desidera tracciare. Se questo viene sottratto con la forza o con la minaccia si rischia addirittura di cadere nel reato di rapina!

Famoso è il caso di un marito che per dimostrare il tradimento della moglie aveva installato un software spia nel telefono di lei in modo da ottenere delle prove da presentare al giudice. Ebbene la moglie l’ha scoperto e denunciato ed ha trovato ragione: il sospetto tradimento non giustifica in alcun modo la violazione della privacy. Quindi state molto attenti i rischi sono davvero elevati! C’è una tenue speranza però. Il Tribunale di Roma nel 2016 ha decretato che non costituisce reato spiare le conversazioni del partner convivente quando il cellulare viene lasciato a portata di mano ad esempio su di un tavolo o sul divano dell’appartamento, poiché quando si convive la privacy si riduce. Altri casi in cui si possono utilizzare le app per spiare smartphone Android? Ovviamente per tracciare noi stessi. Avete paura che vi venga rubato il cellulare o che qualcuno lo usi senza il vostro consenso? Potete farlo tranquillamente.

E per i figli minorenni come funziona? I genitori possono “spiarli”? In linea di massima non è possibile controllore lo smartphone, anche di un figlio minorenne che è pur sempre tutelato nella sua privacy. Infatti l’art. 16 della Convenzione sui Diritti del Fanciullo sancisce:

Nessun fanciullo sarà oggetto di interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza, e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione. Il fanciullo ha diritto alla protezione della legge contro tali interferenze o tali affronti.

Tuttavia esiste anche il diritto di correzione e di controllo che permette ai genitori di educare e tutelare il figlio. L’idea quindi è quella che il genitore possa intervenire e spiare le attività del figlio solo nel caso in cui ci fosse una motivazione valida ad esempio un sospetto di bullismo. Non c’è un confine ben definito nel caso dei minori ecco perché in questi casi forse conviene chiedere anche consiglio a delle persone più esperte come gli assistenti sociali. Alcune delle app per spiare smartphone Android che vedremo tra un attimo comunque mettono a disposizione anche strumenti di parental control per bloccare siti considerati pericolosi. Quindi in definitiva? Evitare assolutamente di spiare una persona (maggiorenne) senza il suo permesso.

EvaSpy | Migliori app per spiare smartphone Android

EvaSpy è un’applicazione per “spionaggio” molto completa che offre tante funzionalità ad un prezzo competitivo. Possiamo considerarla una delle migliori in circolazione sia come prestazioni che come usabilità anche perché, a differenza di molte altre simili, EvaSpy non richiede il rooting. Questa app per spiare smartphone Androis è una soluzione perfetta per il monitoraggio remoto di tantissime attività che vanno dai social network e messaggistica istantanea (Viber, WhatsApp, Facebook, Snapchat, Tinder, Instagram, ecc.), le applicazioni utilizzate, attività Internet come query di ricerca e URL visitati, sequenze di tasti, eventi negli appunti, posizione GEO e molti altri.

Ottima per il parental control in quanto non solo consente di vedere che cosa combinano i nostri bambini, ma anche di bloccare siti potenzialmente pericolosi, imporre limiti sull’utilizzo delle applicazioni, tracciare la posizione GPS e i percorsi sulla mappa, controllare i registri delle chiamate e i messaggi di testo. La flessibilità di EvaSpy permette anche di utilizzare il vostro smartphone Android come videocamera di sicurezza grazie all’accesso alla fotocamera e microfoni.

mSpy | Migliori app per spiare smartphone Android

Un altra app interessente è mSpy. Cominciamo con il dire che in questo caso le applicazioni in termini di sicurezza sono molteplici. Infatti, installando mSpy sul proprio telefono cellulare, sarà possibile salvare tutti i dati e recuperarli in caso di smarrimento o furto del dispositivo. Inoltre va sottolineato che può essere utilizzata anche per registrare le telefonate spiate. Ovviamente non finsce qui: mSpy funge anche da controllo parentale e può bloccare da remoto le applicazioni dello smartphone, a differenza di altri concorrenti, ed è possibile installarlo su tutti i dispositivi e anche da browser. Potete decidere di provarlo per 10 giorni prima di procedere all’acquisto di un piano.

Flexispy | Migliori app per spiare smartphone Android

Flexispy è uno dei migliori software spia al mondo per telefonia mobile. Si tratta di un potentissimo strumento che offre oltre 150 diverse opzioni per monitorare l’attività dello smartphone su cui è installato tra cui GPS, chiamate audio e video, messaggi, attività sui social e molto altro. Nessun’altra applicazione offre così tante opzioni. Il tracker dei messaggi in particolare è uno strumento molto potente che funziona come una vera e propria app indipendente. Il costo ovviamente non è irrisorio, ma c’è un periodo di prova gratuita.

Hoverwatch | Migliori app per spiare smartphone Android

Lo spyware Hoverwatch è un app che ha rapidamente acquisito popolarità: una volta installata l’applicazione nello smartphone che si desidera monitorare, l’interfaccia web di Hoverwatch permette di ottenere tutte le informazioni in modo semplice ed ordinato. Le funzionalità di monitoraggio sono molteplici. Citiamo ad esempio la possibilità di la posizione GPS del luogo o dell’area in cui si trova lo smartphone e quindi molto utile per controllare gli spostamenti dei propri figli ad esempio. L’app Howerwatch è anche una soluzione ideale per monitorare le attività di comunicazione, sia che si tratti di chiamate, SMS, messaggi privati e account online sui social network o applicazioni di comunicazione come WhatsApp o Skype.

KidLogger | Migliori app per spiare smartphone Android

Infine citiamo KidLogger, un’applicazione che permette di monitorare SMS, chiamate, applicazioni utilizzate, cronologia Web ed altro ancora. Come suggerisce il nome è fortemente indicata per il parental control. Infatti, oltre al classico elenco di applicazioni e siti web utilizzati più di frequente, si può anche monitorare il tempo di utilizzo del dispositivo. Garantisce inoltre la possibilità di registrare le battute della tastiera e di monitorare l’attività dello schermo prendendo degli screenshot periodici. In comune accordo può essere anche utilizzata per monitorare la produttività dei propri dipendenti.

La versione base della app è gratuita e permette di monitorare fino a 5 dispositivi alla volta conservando la cronologia per 9 giorni per un massimo di 9MB di archiviazione per i dati. Altri piani permettono di estendere questi limiti. La cosa interessante è che si tratta di un progetto open source, infatti viene fornito il codice sorgente per chi fosse interessato.

Conclusioni: fate attenzione!

Tutte le app che abbiamo riportato in questa raccolta possono essere molto utili per spiare uno smartphone Android, ma ricordiamo ancora una volta che questo potrebbe costituire un grave reato! Noi non ci prendiamo alcune responsabilità sull’uso improprio di queste applicazioni. Alle volte è meglio parlare e confrontarsi direttamente – anche con i figli – prima di passare alle “maniere forti”. Dalla sezione dispositivi mobili è tutto, continuate a seguirci!