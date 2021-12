Avete bisogno di trovare le migliori app per la registrazione di canzoni, doppiaggi o interi audiolibri? In questo articolo troverete le migliori per ottenere ottimi risultati, eliminando rumori fastidiosi in sottofondo e aggiungendo ulteriori suoni a vostro piacimento per la registrazione dell’audio

Ogni dispositivo mobile è fornito di un app di registrazione audio, impossibile non trovarla già preinstallata. Ma queste app hanno funzionalità molto basilari e per niente professionali, registrando letteralmente ogni genere di rumore venga emesso all’interno della camera dalla quale state registrando.

È tempo di registrare come si deve!

Ecco perché abbiamo pensato di elencarvi alcune app molto utili che vi consentiranno di registrare note vocali impeccabili, che sia per le vostre conferenze online, registrazioni di canzoni o anche dei doppiaggi con alta qualità audio, indispensabile per rendere l’ascolto più gradevole. Entriamo nel vivo e scopriamo le migliori App per registrazione doppiaggi.

Dolby On – Migliori App per la registrazione di doppiaggi e canzoni

Scaricabile sia su iOS che Android, Dolby On permetterà di registrare file musicali con una qualità audio così alta che non sembrerà neanche lontanamente che sia registrato con un cellulare.

Dolby On è letteralmente uno studio di registrazione virtuale, con il quale potrete sbizzarrirvi creando brani musicali, podcast, doppiaggi, audiolibri, memo vocali e tanto altro ancora, tutto alla massima qualità audio e senza disturbi di interferenze.

Dolby On è l’app ufficiale sviluppata da Dolby in persona, scaricabile in maniera del tutto gratuita attraverso il link Dolby On, che vi permetterà di acquisire audio con una serie di effetti automaticamente. Tra le varie funzioni dell’app troviamo la riduzione o la totale cancellazione dei rumori, il suono spaziale e l’equalizzazione.

Perfetta anche per chi vuole registrare canzoni, doppiaggi o creare editing di video.

Dynamic EQ permette inoltre di regolare le frequenze e determinare come e quando l’equalizzazione viene applicata per regolare al meglio il combaciamento dei suoni.

Dolby non solo è utile per la registrazione audio, ma anche per inserirle su video già esistenti. Quest’applicazione è proprio ciò che serve per chi vuole creare editing di video da caricare su qualsiasi piattaforma o per registrare dei doppiaggi professionali.

Con la funzione Hear the Dolby Difference, Dolby On vi consiglierà di utilizzare un paio di auricolari per notare la differenza tra l’audio originale e quello ottimizzato grazie all’utilizzo dell’applicazione.

Cliccando sul pulsante di condivisione al centro, è possibile esportare la traccia audio su varie piattaforme, come SoundCloud, Facebook e Instagram, ma anche di salvare direttamente la traccia nella vostra libreria.

Voice Recorder – Migliori App per la registrazione di doppiaggi e canzoni

Un’altra app che è doverosa menzionare è Voice Recorder.

Con le stesse funzionalità di Dolby, scaricabile solo su Android, è particolarmente semplice da utilizzare ed è adatto per le registrazioni di riunioni, note personali, canzoni ecc.

Le registrazioni possono essere registrate in formato MP3 o WAV e a qualsiasi durata, senza limiti di tempo. Il campionamento è regolabile sulle frequenze 8-44 HZ e c’è anche uno strumento per calibrare il guadagno.

Dispone a sua volta di un analizzatore di spettro che agisce in tempo reale, seguendo la frequenza del suono.

Con le impostazioni è possibile impostare il formato preferito per la registrazione, la qualità dell’audio, il nome del file, se mettere in pausa la registrazione quando parte una chiamata, nascondere la barra di stato e molto altro.

Easy Voice Recorder – Migliori App per la registrazione di doppiaggi e canzoni

Un’altra app di tutto rispetto è Easy Voice Recorder per Android, che permette di effettuare registrazioni senza limiti di tempo in alta qualità. (Audio PCM, AAC o AMR per risparmiare spazio).

Attraverso le impostazioni di Easy Voice Recorder è possibile scegliere quale microfono utilizzare per la registrazione, il formato, la frequenza di campionamento, attivare i filtri per la riduzione dei rumori o la totale cancellazione ecc.

Hi-Q MP3 Voice Recorder Pro – Migliori App per la registrazione di doppiaggi e canzoni

Una delle miglior app di Android a pagamento per la registrazione audio è Hi-Q Voice Recorder Pro.

Capace di esaltare al massimo la qualità delle note vocali registrate con gli smartphone, Hi-Q Voice Recorder Pro consente di definire il campionamento del guadagno in ingresso in tempo reale per definire al meglio la chiarezza della traccia audio, regolando i vari livelli di rumore.

E’ possibile scegliere il microfono anteriore più sensibile o il microfono posteriore che registra tracce audio più chiare.

La qualità della registrazione può essere regolata con un bitrate variabile fino a 320 kbs e i vari formati disponibili sono WAV, OGG, M4A e FLAC, utili per risparmiare spazio.

Buon divertimento!

Noi di tuttoteK siamo sempre alla ricerca di altri servizi che possano essere molto utili per qualsiasi tipo di evenienza. Questo era tutto per la guida alle migliori App per registrazione doppiaggi. Continuate a seguirci su tuttotek.it