Sbloccare iPhone senza codice: come farlo senza resettare

In questo articolo vedremo come sia possibile sbloccare un iPhone senza il codice di accesso eventualmente smarrito o dimenticato. Vi spiegheremo come sbloccare il vostro iPhone senza resettare tutto il telefono ed in modo sicuro

Il codice di accesso dell’iPhone oggi è utilizzato come “side door” per accedere al telefono quando ad esempio il FaceID non funziona correttamente. Purtroppo (o per fortuna) il FaceID funziona fin troppo bene e molto spesso si finisce col dimenticare il codice di accesso. Ma nel caso in cui sia necessario recuperarlo per sbloccare l’iPhone? Molti pensano che sia impossibile senza resettare l’iPhone. In realtà è possibile sbloccare il telefono senza perdere i dati contenuti in esso. Vi spiegheremo come sia possibile farlo con l’aiuto di Tenorshare 4uKey.

Sbloccare iPhone senza codice: è possibile farlo senza resettare il telefono?

Se vi sieti dimenticati il codice di sblocco del telefono e non riuscite più ad accedervi, il metodo “tradizionale” più conosciuto è quello di resettare il telefono. Per farlo di dovrà accedere alla modalità di recupero, spegnendo il telefono e tenendo premuto il tasto laterale (sui modelli più recenti almeno), collegandolo ad un PC con iTunes. A questo punto sarà possibile resettare l’iPhone, eliminando tutti i dati contenuti all’interno e riportando essenzialmente il telefono ad una condizione simile a quella che aveva appena comprato. A questo punto potrete inserire un nuovo codice e ripristinare un eventuale back up, perdendo però tutti i dati non salvati in precedenza.

Tenorshare 4uKey: la soluzione al problema

Con il software giusto però si potrà sbloccare il nostro iPhone senza codice e senza resettarlo. E questo software è Tenorshare 4uKey. Questa semplice applicazione permette di by-passare il codice di sblocco, il TouchID o il FaceID di un qualsiasi dispositivo iOS o iPadOS. Inoltre potrete anche evitare di aspettare il periodo di sicurezza dopo aver terminato i tentativi. Vediamo la procedura:

Prima di tutto si scarica Tenorshare 4uKey, disponibile su Windows e MacOs Collegare il dispositivo al computer che sarà individuato automaticamente e fare click su “Inizia”. Se questo non dovesse avvenire, si deve mettere il dispositivo in Modalità di Recupero” o “Modalità di DFU” per poterlo rilevare. Scaricare il pacchetto firmware aggiornato, scegliendo il percorso di salvataggio e facendo click su “Download” Ora si può cliccare su “Inizia a rimuovere” e permette di sbloccare il dispositivo. La procedura può richiedere qualche minuto, ma non si tratta di una attesa eccessiva. Ora sarà possibile riconfigurare il dispositivo, compresi i passcode, il TouchID e il FaceID.

Questa strategia permette quindi di sbloccare un iPhone e di accedere alle sue funzionalità senza bisogno di resettare il dispositivo. Dopo averlo sbloccato, si possono eseguire un sacco di cose. Utilizzare tutti i servizi iCloud associate al vostro Apple ID come ad esempio ascoltare brani da Apple Music, scaricare app e giochi, abilitare e disabilitare la funzione “Trova il mio iPhone”. Si può anche fare il back up tramite iTunes. Si può anche rimuovere l’Apple ID.

Bisogna fare attenzione però: queste funzionalità possono essere utilizzare anche per scopi illegali come sbloccare iPhone rubati per poi poterli rivendere. Ovviamente dobbiamo avvertire è assolutamente vietato ogni utilizzo di Tenorshare 4uKey all’infuori dell’uso personale e può costituire un reato un uso improprio. Non ci assumiamo nessuna responsabilità per un utilizzo improprio del software.

Ora sapete come sbloccare un iPhone o altro dispositivo iOS e iPadOS senza il codice e senza la necessità di resettare il dispositivo. Dalla sezione software è tutto, continuate a seguirci!