iPhone 15 non si accende? Ecco come riparare iOS 17

Se il sistema iOS 17 viene corrotto e il vostro iPhone 15 non si accende più, non andate in panico! Con UltFone iOS System Repair si può rimendiare in pochi click e senza perdere dati!

iOS 17, il più recente sistema operativo che alimenta iPhone 15, è noto per la sua robustezza ed elevati standard di sicurezza, eppure non è immune da problemi di corruzione che potrebbero compromettere il corretto funzionamento dei dispositivi Apple. Ci sono diversi motivi che possono portare iOS a corrompersi. Un motivo comune è rappresentato dai bug del sistema operativo, che possono essere introdotti durante l’aggiornamento del software o durante l’installazione di applicazioni di terze parti non attendibili. Questi bug possono causare malfunzionamenti del sistema, crash delle app e persino il blocco completo del dispositivo. Certo se il vostro nuovo iPhone 15 non si accende più potrebbe essere davvero poco simpatica come sorpresa.

Altre volte si possono verificare dei problemi a livello di hardware che corrompono il sistema operativo. Se però il danno non è permanente, ad esempio può essere causato da un temporaneo problema di alimentazione, si può facilmente rimediare vi software. Per riparare iOS 17 possiamo utilizzare la più recente versione di UltFone iOS System Repair, vediamo come!

UltFone iOS System Repair: riparare iOS 17 se iPhone 15 non si accende

UltFone iOS System Repair è un software che offre diverse funzionalità utili ai possessori di dispositivi Apple. Una delle sue funzionalità è la quella di effettuare il downgrade da iOS 17 senza l’uso di iTunes, semplificando il processo per gli utenti che desiderano tornare a una versione precedente del sistema operativo magari a causa di problemi dopo l’upgrade. Inoltre, il software offre anche una scorciatoia per entrare e uscire dalla modalità di recupero su dispositivi iPhone, iPad e iPod in modo rapido e semplice.

In caso di grane con il vostro iPhone, questo software può risolvere oltre 150 problemi del sistema iOS, tra cui il logo Apple bloccato, il ciclo di riavvio infinito e la temuta schermata nera, tutto ciò senza perdita di dati. Nel caso peggiore però si potrà procedere al ripristino del dispositivo senza necessità di inserire password. Il software è compatibile con tutte le versioni di iOS e i modelli, compresi gli ultimi iPhone della serie 15 e iOS 17/iPadOS 17.

Come funziona la riparazione senza perdita di dati

Vediamo ora passo passo come funzione il modulo di Riparazione del Sistema iOS. Questo modulo consente di risolvere con facilità quasi tutti i problemi relativi al firmware iOS dei dispositivi Apple, come l’iPhone bloccato in modalità di ripristino/modalità DFU durante un aggiornamento iOS o un jailbreak, iPhone 15 che non si accende e molti altri. Molti software di ripristino implicano la anche la perdita di dati. Invece UltFone iOS System Repair permette di risolvere facilmente questi problemi del sistema iOS 17 senza perdita di dati in pochi clic.

Passaggio 1: scarica ed avvia UltFone iOS System Repair

Scarica e avvia il programma sul tuo PC/Mac, quindi collega il tuo iPhone/iPad/iPod touch al computer. Fai clic su “Start” per accedere al modulo di Riparazione del Sistema iOS.

Passaggio 2: seleziona riparazione standard

Nella schermata successiva, fai clic su “Riparazione Standard” per procedere. Se il tuo dispositivo iOS non può essere rilevato, il programma ti guiderà per mettere manualmente il tuo dispositivo in modalità di ripristino o modalità DFU, in modo che sia riconosciuto.

Passaggio 3: scarica il pacchetto firmware

Prima di procedere con la riparazione del sistema, fai clic su “Download” per scaricare automaticamente il pacchetto firmware corrispondente al tuo dispositivo. Puoi anche importare manualmente il firmware se lo hai già scaricato in precedenza.

Passaggio 4: avvia la riparazione del sistema operativo

Dopo aver scaricato il pacchetto firmware, fai clic su “Avvia Riparazione Standard” per risolvere i problemi del sistema iOS sul tuo dispositivo. Attendi qualche minuto mentre il programma ripara il sistema iOS.

Passaggio 5: conclusione della riparazione

Al termine del processo di ripristino, il tuo dispositivo iOS si riavvierà automaticamente e tornerà alla normalità, senza la perdita dei tuoi dati.

Conclusioni

Se iPhone 15 non si accende, in soli 5 passaggi quindi sarà possibile riparare iOS 17 e (auspicabilmente) far tornare il vostro telefono in funzione senza perdere nessuno dei vostri dati! Dalla sezione dispositivi mobili è tutto, continuate a seguirci!