iPhone 14 e 14 Pro: trucchi, suggerimenti e nuove funzioni da provare!

Una guida completa alle migliori funzionalità e trucchi nascosti degli iPhone 14 e 14 Pro, dalle chicche software alle aggiunte hardware

I nuovi iPhone 14 e iPhone 14 Pro sono finalmente disponibili, e offrono una serie di nuove funzionalità e miglioramenti rispetto ai modelli precedenti. Ecco alcuni trucchi, suggerimenti e nuove funzioni da provare per sfruttare al meglio il tuo nuovo iPhone 14 e 14 Pro.

Trucchi e suggerimenti generali

Attiva il feedback tattile della tastiera: Il feedback tattile è una funzione che offre una leggera vibrazione quando digiti sulla tastiera. Per attivarla, vai su Impostazioni > Generale > Accessibilità > Tastiera > Feedback tattile .

Usa il Centro di controllo: Il Centro di controllo è un modo rapido per accedere alle tue impostazioni e funzioni preferite. Per aprirlo, scorri verso l'alto dal bordo inferiore dello schermo.

Personalizza il tuo iPhone: Puoi personalizzare il tuo iPhone in base alle tue preferenze. Per farlo, vai su Impostazioni > Personalizzazione .

Puoi personalizzare il tuo iPhone in base alle tue preferenze. Per farlo, vai su > . Sfrutta le nuove funzionalità di iOS 16: iOS 16, il sistema operativo preinstallato su iPhone 14 e 14 Pro, offre una serie di nuove funzionalità, tra cui la possibilità di personalizzare la schermata di blocco, di creare note rapide con un tocco e di utilizzare Live Text per riconoscere e tradurre il testo in immagini.

Trucchi e suggerimenti specifici per iPhone 14 Pro

Sfrutta il display ProMotion da 120Hz: Il display ProMotion da 120Hz offre un’esperienza di scorrimento e di visualizzazione fluida e coinvolgente. Per attivarlo, vai su Impostazioni > Display e luminosità > Aggiornamento automatico .

Usa la fotocamera da 48 MP: La fotocamera da 48 MP offre una migliore qualità dell'immagine e della videocamera, con la possibilità di registrare video in 8K.

La fotocamera da 48 MP offre una migliore qualità dell’immagine e della videocamera, con la possibilità di registrare video in 8K. Sfrutta il chip A16 Bionic: Il chip A16 Bionic offre prestazioni e efficienza energetica ancora migliori rispetto al chip A15 Bionic dell’iPhone 14.

Nuove funzioni di iOS 16 da provare

Personalizzazione della schermata di blocco: Con iOS 16, puoi personalizzare la schermata di blocco con un’immagine, un widget e un testo.

Note rapide con un tocco: Con iOS 16, puoi creare note rapide con un tocco del dito.

Live Text: Con iOS 16, puoi riconoscere e tradurre il testo in immagini.

Modifica o annullamento dell'invio di iMessage: Con iOS 16, puoi modificare o annullare l'invio di un iMessage entro 15 minuti dalla sua spedizione.

Con iOS 16, puoi modificare o annullare l’invio di un iMessage entro 15 minuti dalla sua spedizione. Eliminazione di foto duplicate: Con iOS 16, puoi eliminare le foto duplicate con un tocco del dito.

Alcuni trucchi e suggerimenti aggiuntivi

Utilizza il tuo iPhone come telecomando: Puoi utilizzare il tuo iPhone come telecomando per controllare la tua TV, la tua soundbar e altri dispositivi.

Trasferisci file da un dispositivo a un altro: Puoi utilizzare AirDrop per trasferire file da un dispositivo Apple a un altro.

Utilizza la funzione di condivisione dello schermo: Puoi utilizzare la funzione di condivisione dello schermo per condividere il tuo schermo con altri utenti.

Puoi utilizzare la funzione di condivisione dello schermo per condividere il tuo schermo con altri utenti. Sfrutta le app e i servizi di Apple: Apple offre una serie di app e servizi utili che puoi utilizzare sul tuo iPhone.

iPhone 14 e 14 Plus : scheda tecnica

Display: Super Retina XDR OLED 6,1″ 60 Hz – Super Retina XDR OLED 6,7″ 60 Hz

SoC: Apple A15 Bionic

Memoria: 128/256/512GB ROM, non espandibile

128/256/512GB ROM, non espandibile Fotocamere posteriori : 12 MP principale con apertura f/1,5 e stabilizzazione Sensor Shift, 12 MP grandangolare con apertura f/2,4 e stabilizzazione ottica

Fotocamere anteriori : 12 MegaPixel f/1,9 con Face ID e autofocus

: 12 MegaPixel f/1,9 con Face ID e autofocus Sensori: riconoscimento facciale FaceID, sensore luce ambientale, prossimità, giroscopio, accelerometro, compasso

riconoscimento facciale FaceID, sensore luce ambientale, prossimità, giroscopio, accelerometro, compasso Batteria: ricarica rapida da 20W, ricarica wireless MagSafe da 15W, ricarica wireless Qi da 7,5W

ricarica rapida da 20W, ricarica wireless MagSafe da 15W, ricarica wireless Qi da 7,5W Altro: 5G, IP68

5G, IP68 Colorazioni: Mezzanotte, Viola, Galassia, Blu, (PRODUCT)Red

Mezzanotte, Viola, Galassia, Blu, (PRODUCT)Red Dimensioni e peso : 146,7 x 71,5 x 7,8 mm 172 grammi – 160,8 x 78,1 x 7,8 mm 174 grammi

: 146,7 x 71,5 x 7,8 mm 172 grammi – 160,8 x 78,1 x 7,8 mm 174 grammi Sistema operativo: iOS 16

iPhone 14 Pro e 14 Pro Max : scheda tecnica

Display: Super Retina XDR OLED 6,1″, 120 Hz adattivo, fino a 2000 nits – Super Retina XDR OLED 6,7″, 120 Hz adattivo, fino a 2000 nits

SoC: Apple A16 Bionic

Memoria: 128/256/512GB o 1TB ROM, non espandibile

128/256/512GB o 1TB ROM, non espandibile Fotocamere posteriori : 48MP principale, f/1,78, 24mm, sensore quad-pixel, pixel quadruplo da 1,22um, OIS su sensore di 2a gen., 100% Focus Pixel, lenti a 7 elementi 12MP ultra grandangolare, f/2,2, 13mm, FOV 120°, lenti a 6 elementi, 100% Focus Pixel, correzione dell’obiettivo 12MP tele 2x (tramite sensore quad-pixel), 48mm, f/1,78, OIS 2a gen., lenti a 7 elementi, 100% Focus Pixel tele 3x 12MP, f/2,8, 77mm, OIS

Fotocamere anteriori : 12MP, f/1,9, AF con Focus Pixel, Photonic Engine, Deep Fusion, Smart HDR 4

: 12MP, f/1,9, AF con Focus Pixel, Photonic Engine, Deep Fusion, Smart HDR 4 Sensori: riconoscimento facciale FaceID, LiDAR, barometro, giroscopio, accelerometro, prossimità

riconoscimento facciale FaceID, LiDAR, barometro, giroscopio, accelerometro, prossimità Batteria: ricarica rapida da 20W, ricarica wireless MagSafe da 15W, ricarica wireless Qi da 7,5W

ricarica rapida da 20W, ricarica wireless MagSafe da 15W, ricarica wireless Qi da 7,5W Altro: 5G, IP68

5G, IP68 Colorazioni: Viola, Oro, Argento e Nero Siderale

Dimensioni e peso : 147,5×71,5×7,85mm per 206g – 160,7×77,6×7,85mm per 240g

: 147,5×71,5×7,85mm per 206g – 160,7×77,6×7,85mm per 240g Sistema operativo: iOS 16

