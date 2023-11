Come togliere il blocco schermo senza password su iOS e Android 

Se vi ritrovate nell’imperiosa situazione in cui non avete accesso alla pin o alla password di un dispositivo mobile, o dovete aggirare il blocco FRP di Google, vi presentiamo un servizio che potrebbe fare al caso vostro: vi parliamo di 4uKey for Android

Se avete acquistato un telefono di seconda mano che non è stato riportato alle impostazioni di fabbrica, potreste ritrovarvi di fronte a due annosi problemi: il blocco schermo e quello FRP di Google. Il primo è quello che vi impedisce, semplicemente, di sbloccare lo schermo del dispositivo perché protetto da Password, PIN o impronta digitale. Il blocco FRP di Google è invece legato alle credenziali dell’account Google collegato al dispositivo stesso che, se non conosciute, impediscono di formattare il telefono, ripulirlo e riportarlo alle impostazioni di fabbrica. Che cosa fare in questo caso? Vi proponiamo oggi un servizio particolarmente utile in queste situazioni: vi parliamo di 4uKey for Android.

4uKey for Android e la rimozione dei blocchi sui dispositivi mobili: dallo schermo a Google!

4uKey for Android è un servizio di Tenorshare che permette di ottenere le seguenti funzionalità:

Rimuovere password, PIN, pattern lock, impronte digitali e riconoscimento facciale di Android

Bypassare l’FRP di Samsung, Xiaomi, Redmi, Vivo ed altri senza password o account Google

Rimuovere il blocco dello schermo Samsung con un clic

Sbloccare i primi dispositivi Samsung senza perdita di dati (solo Windows)

Il servizio è inoltre compatibile con oltre 6000 dispositivi Android e con un’ampia gamma di versioni del sistema operativo Android fino ad Android 13. Il servizio sarà particolarmente utile in diverse situazioni. Potrete, ad esempio, aver semplicemente dimenticato la password di un vecchio telefono, oppure come già detto acquistato un dispositivo usato. Concludono il cerchio un telefono disabilitato in passato oppure un danno fisico importante che vi impedisce di sbloccare il dispositivo.

Per sbloccare il vostro dispositivo Android, dovrete semplicemente effettuare il download di 4uKey for Android dal sito ufficiale e seguire i tre passaggi qua sotto:

Scegli la funzione: collegare il telefono Android al computer e quindi scegliere la funzione Rimuovi Blocco “Schermo”

Confermare e iniziare: fare clic sul tasto “Avvio” per eliminare il passcode della schermata di blocco dimenticato

Rimuovere la schermata di blocco con successo: pochi minuti dopo l’intero processo sarà completo

Per rimuovere invece il blocco FRP di Google, vi basterà selezionare l’apposita funzione e, dopo aver collegato il telefono, indicare la marca e il sistema operativo Android installato sul dispositivo. Nulla di più semplice, in pochi semplici clic avrete risolto un problema piuttosto importante e che vi potrebbe impedire di utilizzare il dispositivo.

I piani di abbonamento di 4uKey for Android

I piani di abbonamento disponibili per 4uKey for Android sono attualmente tutti e tre in sconto e sono i seguenti:

1 Mese Licenza : 29.99€ invece che 71.90€ 1 PC, 5 Dispositivi Rinnovo automatico, annullare in qualsiasi momento 1 Mese aggiornamenti gratuiti 30 giorni di garanzia di rimborso Assistenza clienti gratuita

: 29.99€ invece che 71.90€ 1 Anno Licenza : 39.99€ invece che 119.00€ 1 PC, 5 Dispositivi Rinnovo automatico, annullare in qualsiasi momento 1 Mese aggiornamenti gratuiti 30 giorni di garanzia di rimborso Assistenza clienti gratuita

: 39.99€ invece che 119.00€ A Vita Licenza : 49.99€ invece che 149.00€ 1 PC, 5 Dispositivi Rinnovo automatico, annullare in qualsiasi momento 1 Mese aggiornamenti gratuiti 30 giorni di garanzia di rimborso Assistenza clienti gratuita

: 49.99€ invece che 149.00€

E questo è tutto ciò che avevamo da dirvi su 4uKey for Android! Fateci sapere che cosa ne pensate di questo servizio qua sotto nei commenti e restate sintonizzati con noi di tuttotek.it!