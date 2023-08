In questa guida vediamo come riuscire a spegnere l’iPhone 14, tutti i metodi sicuri senza l’ausilio di tasti per i migliori modelli Apple

In questa guida completa, esploreremo il processo di spegnimento del vostro nuovissimo iPhone 14. Anche se potrebbe sembrare un’operazione semplice e intuitiva, i rapidi avanzamenti nella tecnologia e nel design hanno spesso portato a piccoli cambiamenti nei processi familiari. Sia che siate nuovi possessori di iPhone o veterani che hanno appena effettuato l’aggiornamento, questa guida vi condurrà passo dopo passo attraverso le modalità corrette per spegnere il vostro smartphone targato Apple, fornendovi istruzioni chiare e aggiornate per risparmiare batteria, eseguire una diagnosi dei problemi o semplicemente mettere il vostro dispositivo in stand-by.

Spegnere iPhone senza tasto home | Come spegnere iPhone 14

Se vi trovate tra i fortunati possessori di un modello di iPhone privo del tasto Home, come ad esempio gli iPhone X, iPhone XR, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 13, iPhone 13 Mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max, spegnere il vostro dispositivo richiede un procedimento leggermente diverso. Ecco come farlo in modo semplice ed efficace: premendo contemporaneamente il tasto di blocco e uno dei tasti del volume, sarà possibile avviare il processo di spegnimento.

Una volta eseguita questa azione, manteneteli premuti fino a quando non comparirà il cursore di spegnimento sullo schermo. A questo punto, trascinate il cursore verso destra e attendete che il vostro dispositivo si spenga completamente. Questa procedura vi permetterà di spegnere il vostro iPhone in modo corretto e conveniente, senza l’impiego del tasto Home tradizionale.

Spegnere iPhone senza l’ausilio di tasti fisici | Come spegnere iPhone 14

Quando ci si trova di fronte alla situazione in cui uno dei tasti coinvolti nella procedura di spegnimento del vostro iPhone risulta non funzionante, è comunque possibile spegnere il dispositivo attraverso un’alternativa accessibile. Questo metodo sfrutta le Impostazioni del vostro iPhone:

Per iniziare, dirigetevi in Impostazioni e selezionate la sezione “Generali”. All’interno di questa sezione, individuate l’opzione “Spegni” e tappateci sopra. A questo punto, vi verrà presentato un cursore di spegnimento che potrete attivare scorrendolo verso destra. Una volta effettuato questo passaggio, dovrete solamente attendere che il vostro dispositivo si spenga completamente. Questo approccio consente di affrontare l’eventualità di tasti non funzionanti in modo efficiente, consentendovi comunque di spegnere il vostro iPhone senza intoppi.

Cosa ne pensate di questa guida? Fatecelo sapere con un commento qua sotto e continuate a leggere tuttotek.it per rimanere aggiornati sulle ultime novità e non solo.