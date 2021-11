Come risolvere l’applicazione Spotify che non risponde? Scopriamo tutti i metodi per aggirare il problema con la nota app musicale

Spotify è una delle applicazioni più popolari che è possibile utilizzare per lo streaming di musica. L'app è disponibile per PC e dispositivi mobili. È disponibile una solida piattaforma di streaming musicale. Tuttavia, gli utenti possono a volte riscontrare un errore di mancata risposta dell'applicazione Spotify quando provano a eseguire Spotify sul proprio PC Windows. Bene, questo è un errore comune da correggere e puoi risolverlo facilmente se lo incontri durante l'esecuzione dell'applicazione sul tuo PC.

1. Usa Task Manager per terminare l’app Spotify che non risponde

Se affronti l’errore dell’applicazione Spotify che non risponde, puoi provare a terminare le attività in background di Spotify. Puoi terminare le attività in background di Spotify dal task manager. Per fare ciò, seguire i passaggi indicati di seguito-

Apri il menu Start, cerca task manager e aprilo.

Vai alla scheda processo in Task Manager.

Qui cerca Spotify. Ora seleziona i processi in background da Spotify e fai clic su Termina attività.

Dopo aver terminato tutte le attività in background da Spotify, prova a eseguire nuovamente l’applicazione. Non dovresti affrontare l’errore ora. Tuttavia, se l’errore persiste, dovresti andare al passaggio successivo.

2. Disattiva Windows Firewall

Molte volte Firewall sul tuo PC può anche interrompere il buon funzionamento dell’applicazione Spotify. Se riscontri questo problema, potrebbe essere dovuto al firewall sul tuo PC. Se stai utilizzando un software antivirus di terze parti, avrà un firewall integrato.

Dovresti provare a disabilitare il firewall sul tuo antivirus. Tuttavia, se ciò non funziona, dovresti disinstallare temporaneamente l’antivirus sul tuo PC.

Se non stai utilizzando antivirus o firewall di terze parti, Windows Defender Firewall potrebbe causare l’errore. Puoi consentire Spotify tramite Windows Defender Firewall e quindi provare a eseguirlo. Per consentire Spotify tramite Windows Defender Firewall, segui i passaggi indicati di seguito:

Nel menu Start, cerca Sicurezza di Windows e aprilo.

Fai clic su firewall e protezione di rete nella barra laterale sinistra della sicurezza di Windows.

Ora fai clic su Consenti un’app tramite l’opzione Firewall.

Questo mostrerà l’elenco delle applicazioni sul tuo PC. Nell’elenco delle applicazioni, cerca Spotify.

Seleziona Spotify e aggiungilo all’elenco. Al termine, chiudi ora l’applicazione Sicurezza di Windows.

Ciò consentirà Spotify tramite Windows Defender Firewall e non sarà influenzato dal firewall. Se stavi affrontando l’applicazione Spotify che non rispondeva all’errore a causa del firewall, seguire i passaggi precedenti risolverà l’errore per te.

3. Reinstalla Spotify

Se uno dei metodi precedenti non ha risolto l’errore per te, dovresti provare a reinstallare Spotify. La reinstallazione di Spotify APK risolverà tutti i problemi che incontri con l’applicazione. Per reinstallare Spotify, segui i passaggi indicati di seguito-

Apri Impostazioni sul tuo PC.

Vai alla sezione app dalla barra laterale sinistra nelle impostazioni.

Ora fai clic su app e funzionalità.

Qui vedrai tutte le applicazioni installate sul tuo PC. Seleziona Spotify e fai clic su tre puntini di sospensione su di esso.

Ora fai clic su Disinstalla per disinstallare l’applicazione.

Una volta disinstallata l’applicazione, apri il Microsoft Store.

Cerca Spotify nel Microsoft Store e apri la prima opzione che vedi.

Fai clic sul pulsante ottieni/installa per installarlo.

Configura Spotify e non dovrai più affrontare il problema.