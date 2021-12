Come funziona Clubhouse: tutte le informazioni necessarie

In questi giorni è spopolato il nuovo social audio. Vediamo come installare, in che modo ci si iscrive e come funziona Clubhouse

Il nuovo social audio è sulla bocca di tutti, domandosi come si installa, come ci si registra e come funziona Clubhouse.

Prima di tutto raccontiamo cos’è e come nasce questo nuovo social media. Clubhouse è un social network con chat audio, ovvero niente post, niente chat testuale o altro: l’unico mezzo di comunicazione è la voce. Ciò permette di creare legami meno freddi — a differenza del contatto che si crea tramite messaggio testuale — e stabilire un livello di empatia con il proprio interlocutore irraggiungibile altrimenti. Il nucleo sono le cosiddette room, stanze tematiche che vengono consigliate dall’algoritmo in base agli interessi espressi dagli utenti stessi.

L’applicazione è stata lanciata nell’aprile 2020 su iOS — al momento l’unica piattaforma disponibile e in arrivo anche per Android — e la sua particolarità più innovativa è la modalità d’iscrizione: solo su invito. Infatti grazie a questa modalità, ha ottenuto milioni di download in poco tempo e la società è valutata oltre 1 miliardo di dollari. Adesso vediamo insieme le procedure e i passaggi necessari per il corretto funzionamento.

Come iscriversi a Clubhouse

Per iscriversi al social media, sarà necessario scaricarla sul proprio dispositivo. Ricordiamo come al momento è disponibile solamente per iOS — si vocifera l’uscita nella piattaforma opposta — e possiamo andare nell’App Store per scaricare l’applicazione (per installare correttamente bisogna avere iOS 13.0 oppure una versione successiva).

Una volta scaricata ci si trova davanti a due strade:

Se l’utente ha avuto accesso tramite invito , allora verrà richiesto di creare un profilo con i propri dati;

, allora verrà richiesto di creare un profilo con i propri dati; Se l’utente non ha ancora ricevuto un invito può richiedere di posizionarsi in waitlist e intanto registrare il suo nome utente, così da assicurarsi che non venga scelto da altre persone.

L’azienda ha voluto usare il sistema di inviti per mantenere la piattaforma pulita — con lo scopo di creare un ambiente sano e lontano da haters — ed evitare un aumento immediato di utenti nella piattaforma, in modo tale da controllare il corretto funzionamento dell’app ed impedire un sovraccarico per i sistemi. Selezionata una delle due opzioni, bisognerà inserire il proprio numero telefonico e completare il profilo scegliendo il nickname, gli interessi e comporre la biografia. Una volta completata la configurazione iniziale, ci ritroveremo nella schermata home.

Come usare Clubhouse

Ora che ci siamo iscritti, possiamo utilizzare l’applicazione e comunicare con gli altri membri. La schermata home avrà un’interfaccia semplice e immediata ed è suddivisa in tre zone: superiore, centrale ed inferiore.

Nella zona superiore abbiamo 5 icone:

la lente di ricerca , per cercare profili, club e trovare suggerimenti per le persone da seguire;

, per cercare profili, club e trovare suggerimenti per le persone da seguire; la busta, dove si possono controllare quanti inviti sono rimasti per invitare i propri amici;

dove si possono controllare quanti inviti sono rimasti per invitare i propri amici; il calendario, dove si possono consultare gli eventi in arrivo o programmare una room così che sia visibile anche agli altri utenti;

dove si possono consultare gli eventi in arrivo o programmare una room così che sia visibile anche agli altri utenti; la campanella, dove sono presenti tutte le notifiche;

dove sono presenti tutte le notifiche; la foto profilo permette di accedere alla sezione personale per cambiare biografia, gestire le impostazioni, ecc.

Nella parte centrale della schermata troviamo un riquadro con le room programmate che si terranno prossimamente, con la possibilità di vedere le informazioni in anteprima. Gli altri riquadri in home sono le stanze in corso e per entrarci basterà cliccarci sopra.

In fondo alla home è presente un bottone “Start a room” che permette di creare una propria stanza, impostando gli argomenti di discussione e la visibilità:

Aperta: chiunque nella stanza può parlare liberamente;

chiunque nella stanza può parlare liberamente; Sociale: si entra come moderatore e si selezionano altri moderatori. Questi ultimi decidono chi accettare o invitare a parlare;

si entra come moderatore e si selezionano altri moderatori. Questi ultimi decidono chi accettare o invitare a parlare; Chiusa: si può scegliere chi includere nella stanza e non sarà visibile dagli altri utenti.

Ora che avete compreso in che modo installare, iscriversi e come funziona Clubhouse, non vi resta che entrare nelle stanze e iniziare a usare il social.

Come funziona Clubhouse: tutte le informazioni necessarie

