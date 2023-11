Come avere il Google Play Pass gratis | Novembre 2023

In questo articolo vi parleremo di come avere l’abbonamento al Google Play Pass gratis o quasi sfruttando le diverse possibilità presenti online

Se possedete un dispositivo Android e siete soliti utilizzarlo spesso per giocare, allora sicuramente conoscerete il Google Play Pass. Questo servizio ad abbonamento permette agli utenti di accedere senza costi aggiuntivi ad un gran numero di app e presenta anche alcune funzioni aggiuntive. Per i giocatori mobile questo servizio è sicuramente molto allettante, ma non tutti sono disposti a pagarlo a prezzo pieno. Se quindi siete interessati al Google Play Pass ma allo stesso tempo volete risparmiare, in questo articolo vi parleremo di come avere l’abbonamento gratis o quasi utilizzando le varie possibilità presenti online.

Prezzo e vantaggi dell’abbonamento | Come avere il Google Play Pass gratis

Per prima cosa vogliamo parlarvi di quanto costa e cosa offre il Google Play Pass. Questo abbonamento ha un costo di €4,99 al mese oppure €29,99 all’anno e vi permette di utilizzare senza costi aggiuntivi centinaia di giochi e altre applicazioni. Tutte le app incluse nel Google Play Pass sono completamente prive di annunci e acquisti in-app, e in più tutti gli abbonati avranno anche la possibilità di accedere ogni mese a diverse offerte esclusive.

Periodo di prova | Come avere il Google Play Pass gratis

Adesso è arrivato il momento di parlare di come avere il Google Play Pass gratis. Ovviamente è difficile avere un abbonamento di questo tipo senza pagare ma, se siete davvero determinati a non spendere un soldo, allora potete sempre provare a sfruttare il periodo di prova. Come la maggior parte dei servizi di questo tipo infatti anche Google offre ai giocatori la possibilità di testare il suo Play Pass senza costi aggiuntivi.

Google infatti offre ai nuovi abbonati la possibilità di godere di un intero mese gratuito prima di essere costretti a pagare la quota mensile o annuale. Per sfruttare questa offerta però è necessario non aver mai usufruito prima del servizio. Questo vuol dire che purtroppo non è possibile approfittare della prova gratuita a meno che non stiate utilizzando un account Google nuovo con credenziali completamente diverse.

GoSplit | Come avere il Google Play Pass gratis

Un altro metodo sempreverde per risparmiare su un abbonamento come questo è quello di condividerlo con degli amici. Il proprietario di un abbonamento al Google Play Pass ha infatti la possibilità di condividere il suo servizio con fino ad altri cinque utenti inseribili all’interno di un gruppo famiglia. Questo metodo però, per quanto vantaggioso, purtroppo non è sempre possibile, dato che non tutti conoscono qualcuno con cui dividere i costi. Per fortuna però in questi casi è possibile utilizzare piattaforme come GoSplit.

Gosplit è un sito creato appositamente per permettere agli utenti di condividere i propri abbonamenti con gli altri, andando così a ridurre drasticamente i costi. Tramite questa piattaforma potete scegliere se condividere il vostro abbonamento e ricevere così denaro da un altro utente oppure, al contrario, pagare qualcuno per sfruttare il suo Google Play Pass.

Una valanga di app tra cui scegliere

Qui si conclude il nostro articolo su come avere il Google Play Pass. Speriamo che questa guida vi sia stata utile e vi abbia permesso di risparmiare almeno un po’ sul vostro abbonamento per dispositivi Android.

Se questa guida vi è stata utile e siete interessati a restare aggiornati riguardo tutte le novità sul mondo dei videogiochi e tanto altro, continuate a seguirci qui su tuttotek.it. Inoltre, in caso vogliate acquistare qualche gioco a un prezzo vantaggioso, vi suggeriamo di dare un’occhiata alle tante offerte presenti su Instant Gaming.